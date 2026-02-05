Θ. Πλεύρης για τραγωδία στη Χίο: Κάποιοι πιστεύουν τους διακινητές και όχι τους λιμενικούς

«Κάποιοι πιστεύουν τους διακινητές και όχι τους λιμενικούς», σχολίασε ο Θάνος Πλεύρης με αφορμή τα «πυρά» από την αντιπολίτευση για την τραγωδία στη Χίο.

«Καθημερινά στο Αιγαίο αλλά και νότια της Κρήτης το Λιμενικό σώζει ανθρώπους. Όταν λοιπόν συμβαίνει ένα δυστύχημα ενώ η κοινή λογική λέει πως "επί της αρχής αποδέχομαι αυτό που λένε οι ελληνικές αρχές και προφανώς γίνεται έρευνα", έχουμε κάποιους άλλους χτες στη Βουλή που μιλούσαν για έγκλημα του Λιμενικού. Αυτοί όχι πόρισμα έχουν βγάλει, αν μπορούσαν θα είχαν βάλει φυλακή και τα στελέχη του Λιμενικού που ήταν εκεί και έχουμε και τραυματίες από το Λιμενικό. Δηλαδή, οι ίδιοι οι Λιμενικοί πήγαν να προκαλέσουν κάτι από το οποίο οι ίδιοι κινδύνευσαν γιατί έχουμε δύο τραυματίες του Λιμενικού.

Με συγχωρείτε, φτάνει πια! Ζητάμε από αυτούς τους ανθρώπους καθημερινά να παλεύουν κάθε μέρα στις θάλασσες με τους διακινητές και κάποιοι θέλουν να τους έχουν στο κλισιοσκόπιο επειδή κατά βάση κάποιοι πιστεύουν τους διακινητές και δεν πιστεύουν τους λιμενικούς», ανέφερε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Action24.

«Οι ΜΚΟ στηρίζονται από την αντιπολίτευση κατά έναν περίεργο τρόπο», πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης, συμπληρώνοντας ότι «η ελληνική Αριστερά αρέσκεται να στοχοποιεί το ελληνικό Λιμενικό».