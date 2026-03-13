Θ. Πλεύρης για Κωνσταντινόπουλο: Πράξη υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους η απόφαση να παραδώσει την έδρα του

Ως «πράξη υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους» χαρακτήρισε την απόφαση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την έδρα του, μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο Θάνος Πλεύρης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε ότι οι κοινοβουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία των βουλευτών, υπογραμμίζοντας πως «οι ψήφοι ανήκουν πρωτίστως στο κόμμα».

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη

«Οι έδρες δεν είναι ιδιοκτησία των βουλευτών. Έχουμε εκλεγεί γιατί συμμετέχουμε σε ένα ψηφοδέλτιο κόμματος που κέρδισε τις έδρες και εμείς μέσα από το ψηφοδέλτιο προτιμηθήκαμε έναντι άλλων συνυποψηφίων. Οι ψήφοι είναι πρωτίστως του κάθε κόμματος.

Προφανώς ο κάθε βουλευτής έχει εκ του Συντάγματος πλήρη ελευθερία τι θα πράξει και κρίνεται για αυτή. Σε ένα όμως κοινοβούλιο που πρόεδρος κόμματος άλλαξε τη σειρά των υποψηφίων για να βγάλει βουλευτές όποιους αυτή ήθελε και βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν και δημιούργησαν δική τους κοινοβουλευτική ομάδα αγνοώντας το πως εξελέγησαν, η πράξη του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου αποτελεί, κατά την άποψη μου, πράξη υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους».