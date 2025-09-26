Θ. Πλεύρης για δολοφονία Μπακογιάννη: Ο Κουφοντίνας δεν είναι πολιτικός κρατούμενος, είναι κάθαρμα και δολοφόνος

«Ο τρομοκράτης της 17 Νοέμβρη, Δημήτρης Κουφοντίνας, του οποίου, κάποιοι, τα δικαιώματα επικαλούνται συχνά, είναι ένας εγκληματίας, δειλός, που έμαθε να σκοτώνει πίσω από ένα πιστόλι, χωρίς να έχει το θάρρος ούτε να βλέπει τα θύματα του, και απέδειξε ότι είναι απολύτως δειλός διότι όταν εκβίασε την ελληνική πολιτεία με την υποτιθέμενη απεργία πείνας του, μόλις είδε ότι δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα του, τη σταμάτησε», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με αφορμή τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.

Μιλώντας στη Βουλή συνέχισε λέγοντας: «Διότι οι δειλοί αυτοί οι τρομοκράτες ξέρουν να σκοτώνουν ανθρώπους, αλλά δεν τολμούν να κινδυνεύει η ζωή τους. Και βρίσκεται στο σημείο που πρέπει να βρίσκεται. Όπως όλοι οι εγκληματίες, που στερούν από σύζυγο τον άντρα, από παιδιά τον πάτερα και γενικότερα χτυπάνε την Δημοκρατία».

Επίσης, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι «ήρθε η ώρα πια, να πούμε ότι η θέση του ανθρώπου αυτού είναι εκεί και να σταματήσουν κάποιοι να τον χαϊδεύουν».

Σε διαμαρτυρία της βουλευτή της Νέας Αριστεράς Σίας Αναγνωστοπούλου, ο υπουργός ανέφερε: «Επειδή είπα "να τον χαϊδεύουν" βλέπω ότι ενοχληθήκατε. Σήμερα είναι η δολοφονία του Μπακογιάννη. Και τον δολοφόνησε ο Κουφοντίνας που η δική σας νεολαία έκανε πορείες, ότι γεννήθηκαν "17 Νοέμβρη" για να αποφυλακιστεί όταν έκανε απεργία πείνας. Που εκβίαζε την ελληνική κυβέρνηση.

Τον Κουφοντίνα που του δίνατε άδεια, που τον βλέπατε και που τον θεωρείτε πολιτικό κρατούμενο. Δεν είναι πολιτικός κρατούμενος. Ένα κάθαρμα, δολοφόνος είναι που βρίσκεται εκεί που πρέπει να είναι».