Θ. Πλεύρης: Απέλαση για όσους μετανάστες λειτουργούν παράνομους λατρευτικούς χώρους

Αντιμέτωποι με απέλαση θα βρίσκονται όσοι μετανάστες λειτουργούν παράνομα λατρευτικούς χώρους, τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, στη Βουλή.

Με αφορμή το παράνομο τζαμί που σφραγίστηκε πρόσφατα στον Άγιο Νικόλαο, ο Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε την Επιτροπή Δημόσιας Τάξης όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση, ότι ήδη εκδόθηκε η πράξη απέλασης του υπηκόου από το Μπαγκλαντές που το λειτουργούσε.

«Αυτό που έγινε στον Άγιο Νικόλαο θα γίνει σε όλους τους παράνομους λατρευτικούς χώρους και ήδη ξεκίνησε η διαδικασία σφράγισής τους», είπε ο κ. Πλεύρης τονίζοντας ότι «η εφαρμογή του νόμου θα είναι απαρέγκλιτη και θα ανακαλούνται οι άδειες διαμονής όσων λειτουργούν παράνομα τέτοιους χώρους».