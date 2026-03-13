Θ. Λιβάνιος: Εντός του έτους το μάστερ πλαν του συνοριακού σταθμού Κακαβιάς

Μέχρι το τέλος του 2026, εκτιμά η κυβέρνηση ότι θα υπάρχει ο διαγωνισμός για το έργο αναβάθμισης του χερσαίου συνοριακού σταθμού Κακαβιάς. Όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της ΝΔ, Μ.-Αλ. Κεφάλα, «ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρχει όχι μόνο ο διαγωνισμός αλλά ενδεχομένως και ανάδοχος για να γίνει ένα μεγάλο έργο αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Πράγματι, χρειάζονται βελτίωση, εκσυγχρονισμό, επέκταση, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στον φόρτο εργασίας, ιδίως τις ημέρες που αυτός είναι μεγαλύτερος από επιβατικά αυτοκίνητα. Αυτό θα ολοκληρωθεί μέσα στο έτος. Θα φτιαχτεί το master plan. Έχουμε ζητήσει τη συμβολή και του TEE για το master plan του χερσαίου συνοριακού σταθμού και βεβαίως ευελπιστούμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να έχουμε τον ανάδοχο» είπε ο κ. Λιβάνιος.

Σημείωσε επίσης ότι «η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη, όπως έχουν χρηματοδοτηθεί τα προηγούμενα είτε από το εθνικό πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών είτε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ειδικά για την Κακαβιά το πιθανότερο κανάλι χρηματοδότησης είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Συνοχή και την Ασφάλεια, όπου θα μπορέσουμε να καλύψουμε το συνολικό κόστος της χρηματοδότησης».

Πολύ ευχάριστο, χαρακτήρισε η κ. Κεφάλα «το γεγονός ότι εντός του έτους θα έχουμε το master plan, το οποίο φαντάζομαι ότι θα δείξει και το μέγεθος της χρηματοδότησης, η οποία -όπως αναφέρατε- είναι εξασφαλισμένη».

Η πορεία αναβάθμισης των χερσαίων συνοριακών σταθμών

Όπως είπε ο κ. Λιβάνιος τα πράματα για την αναβάθμιση των χερασίων συνοριακών σταθμών «μπήκαν σε μια σειρά» μετά την πρόσφατη ψήφιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν.5143). Συγκεκριμένα ο υπουργός Εσωτερικών είπε:

Στους Κήπους υπάρχει εγκατεστημένος εργολάβος και στους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθεί το έργο. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το έργο.

Στους Ευζώνους έχει δημοπρατηθεί ο διαγωνισμός. Τελειώνει αυτές τις μέρες η προθεσμία υποβολής προτάσεων. Είναι ένα έργο περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα δώσει έναν νέο συνοριακό σταθμό στη μεγαλύτερη πύλη εισόδου.

Έρχεται η σειρά, μετά από κάποιες μικρές παρεμβάσεις που γίνονται, στη Νίκη και την Κρυσταλλοπηγή, που εκεί εξυπηρετούν τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία και με την Αλβανία αντίστοιχα.

Είναι και το γεγονός του χερσαίου συνοριακού σταθμού των Καστανιών στον Έβρο, που με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχωράει η ανέγερση ενός εξ ολοκλήρου νέου συνοριακού σταθμού.

Ο σταθμός στο Μαυρομάτι Θεσπρωτίας

Ειδική μνεία έκανε ο κ. Λιβάνιος στην προσπάθεια κάλυψης του συνόλου των συνοριακών σταθμών: Εκτός από την Κακαβιά, προσπαθούμε να φτιάξουμε και αντίστοιχο έργο ύψους -κατ΄εκτίμηση- 7 με 8 εκατομμυρίων, και για το Μαυρομάτι Θεσπρωτίας, ώστε να μπορέσουμε να αναβαθμιστεί και η τρίτη μεγαλύτερη πύλη εισόδου από την Αλβανία».

Αυτό, επισήμανε ο κ. Λιβάνος έχει και έναν εθνικό σκοπό: «Όσοι περισσότεροι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου μπορούν και μετακινούνται πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ταχύτητα τόσο περισσότερο διευκολύνεται και η μετακίνησή τους στην Ελλάδα. Ενισχύονται και οι δεσμοί με τη μητέρα πατρίδα».