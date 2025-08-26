Θ. Κοντογιώργης: Έμφαση σε φορολογικές ελαφρύνσεις, οικογένεια και στέγη στη ΔΕΘ

Στο επίκεντρο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα βρεθούν η μεσαία τάξη, η στήριξη της οικογένειας και η στέγη για τους νέους, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογιώργης.

Ο ίδιος, μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για νέες φορολογικές ελαφρύνσεις με στόχο τη μεσαία τάξη, τονίζοντας ότι «ήδη έχουν γίνει μειώσεις φόρων και εισφορών, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος». Παράλληλα, επισήμανε ότι η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο δημογραφικό πρόβλημα και στη σύνδεσή του με το στεγαστικό ζήτημα.



Αναφορικά με τον 13ο μισθό και τις συντάξεις, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση δεν θα μπει σε λογική πλειοδοσίας», υπογραμμίζοντας ότι έχουν ήδη δοθεί σημαντικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, καθώς και μόνιμα μέτρα στήριξης.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη φορολογία και τα πρωτογενή πλεονάσματα, ο κ. Κοντογιώργης επεσήμανε ότι «η χώρα παρουσιάζει ανάπτυξη και σημαντικές μειώσεις φόρων σε σύγκριση με το παρελθόν».

Σε πολιτικό επίπεδο, διευκρίνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και ότι «ο εκλογικός νόμος δεν πρόκειται να αλλάξει». Τόνισε δε πως το ζητούμενο είναι η πολιτική σταθερότητα και η προώθηση των μεταρρυθμίσεων.