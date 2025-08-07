Θ. Κοντογεώργης: Ξεκινούν δύο μεγάλα αρδευτικά έργα στη Θεσσαλία

Υπεγράφησαν νωρίτερα, την Πέμπτη, στην Καρδίτσα και στα Φάρσαλα τα δύο πρώτα μεγάλα αρδευτικά έργα του προγράμματος Ύδωρ 2.0: τα αρδευτικά δίκτυα του Ταυρωπού στην Καρδίτσα και Υπέρειας Λάρισας - Ορφανών Καρδίτσας. Και, όπως μας ενημερώνει σχετικό δελτίο Τύπου της Προεδρίας της Κυβέρνησης, πρόκειται για δύο έργα ΣΔΙΤ με σημαντική χρηματοδοτική συμβολή από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα, η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Ταυρωπού στην Καρδίτσα (131 εκατ. Euro πλέον ΦΠΑ) περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, καθώς και την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία υπογειοποιημένου κλειστού αρδευτικού δικτύου, που θα εξυπηρετεί έκταση 115.000 στρεμμάτων.

Το αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας-Ορφανών Ν. Καρδίτσας (79 εκατ. Euro πλέον ΦΠΑ) περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες μελέτες, την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Δικτύου Άρδευσης, που θα αξιοποιεί τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, αρδεύοντας συνολικά περί τα 67.800 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων των παρακείμενων στον ποταμό Ενιπέα αγροκτημάτων Πολυνερίου, Σταυρού, Κατωχωρίου, Ελληνικού, Βρυσιών & Υπέρειας Λάρισας, καθώς και Ορφανών, Φύλλου και Λεύκης Καρδίτσας.

Τα δύο αρδευτικά έργα εντάσσονται στο πρόγραμμα Ύδωρ 2.0 που περιλαμβάνει την κατασκευή πέντε σημαντικών έργων μέσω ΣΔΙΤ με τη χρηματοδοτική στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και τα εξής έργα: Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία φράγματος Μηναγιώτικου στη Μεσσηνία, η Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Δ.Δ. Παλαικάστρου, Δ. Ιτάνου, Ν. Λασιθίου & Συνοδά Έργα-Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου στην Κρήτη και η μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης που αναμένεται να υπογραφεί άμεσα.

Για το θέμα, σε δηλώσεις του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης επεσήμανε ότι «η υπογραφή σήμερα των δύο μεγάλων αρδευτικών έργων για τον εκσυγχρονισμό του ΤΟΕΒ Ταυρωπού και το αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας (Λάρισας) Ορφανών (Καρδίτσας) σηματοδοτεί μια καλή μέρα για τη Θεσσαλία μας. Ξεκινούν δύο μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 200 περίπου εκατ. ευρώ που θα αρδεύσουν περίπου 200.000 στρέμματα, εξυπηρετώντας τις ανάγκες χιλιάδων αγροτών μας και ταυτόχρονα υπηρετώντας την ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση του νερού».

Και προσθέτει, «είμαστε σε μια περίοδο όπου χρειάζεται να σπεύσουμε, ώστε να προλάβουμε την κλιματική κρίση και τις ορατές ήδη επιπτώσεις της, τις αλλαγές που επιφέρει στην αγροτική παραγωγή, τις προκλήσεις που θέτει για την επισιτιστική επάρκεια της χώρας και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, εν γένει. Τα δύο αυτά έργα εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό για την περιοχή και την βέλτιστη προετοιμασία και υλοποίηση του εφαρμοστικού σχεδίου του ΣΔΛΑΠ (Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής). Σε αυτή την προσπάθεια απαιτείται η συνεργασία όλων, κεντρικής κυβέρνησης και τοπικών αρχών, του ΟΔΥΘ (Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας) και όλων των φορέων αλλά και βέβαια του κάθε αγρότη, γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν τη μεγάλη πρόκληση για τον τόπο που πονάμε.

Στη σημερινή μέρα δεν θα φτάναμε αν δεν υπήρχε η επίμονη και συστηματική δουλειά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ειδικά του υπουργού, Κώστα Τσιάρα, τον οποίο θέλω να συγχαρώ, καθώς επίσης και όλους τους διατελέσαντες υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς που ξεπέρασαν δυσκολίες για μια συστάδα απαιτητικών αρδευτικών έργων σε ολόκληρη την χώρα. Και βέβαια τον αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, και τον Διοικητή της ΕΥΣΤΑ (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης) Ορέστη Καβαλάκη, για την ευελιξία και την άοκνη δουλειά και υπεράσπιση αυτού του σημαντικού έργου, για να φτάσουμε στις υπογραφές. Θα πρέπει να προχωρήσουμε πλέον άμεσα στην υλοποίηση. Είμαι σίγουρος ότι και οι ανάδοχοι θα κινηθούν τάχιστα, γιατί το νερό και η αγροτιά μας είναι εθνική υπόθεση!», σημειώνει κλείνοντας ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου ανοικτή συζήτηση στη Θεσσαλία με την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου για όλες τις εν εξελίξει παρεμβάσεις στην περιοχή για την αποκατάσταση αλλά και την ανασυγκρότηση και ειδικότερα για την πρόοδο των αποζημιώσεων, τα ειδικά προγράμματα ανασυγκρότησης, τα ύδατα και την ορεινή υδρονομία, τις υποδομές και όλα τα κρίσιμα ζητήματα.