Θ. Κοντογεώργης: Συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες για την ανάπτυξη της περιφέρειας

Τη φιλοσοφία της κυβέρνησης σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, είχε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στο Star Κεντρικής Ελλάδας.

Όπως εξήγησε εξ αρχής, «στρατηγική της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή, είναι το μέρισμα ανάπτυξης να κατανέμεται δίκαια και αναλογικά στη χώρα». Παίρνοντας, μάλιστα, αφορμή από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ξεχώρισε μία από αυτές: ειδικότερα, η μείωση του ΕΝΦΙΑ σε περιοχές με πληθυσμό κάτω από 1.500 κατοίκους καταλαμβάνει το 90% της επικράτειας, παρατήρησε.

Και συνέχισε λέγοντας ότι «δεν μπορείς να κάνεις ένα σχέδιο π.χ. για τη Στερεά Ελλάδα από ένα γραφείο στην Αθήνα». Ενώ «το επόμενο διάστημα στη χώρα, ανεξαρτήτως του ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, θα χρειαστεί να υπάρχει ένα ενιαίο σχέδιο της κεντρικής κυβέρνησης με την τοπική αυτοδιοίκηση», ανέφερε φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα: «Τι χρειάζεται να κάνουμε για τα νερά, το δημογραφικό, το χωροταξικό σχεδιασμό, τις ορεινές περιοχές, τις βασικές οδικές συνδέσεις, τα λιμάνια, το σιδηρόδρομο, τα περιφερειακά πανεπιστήμια κ.α.».

Με την επισήμανση, εξ άλλου, ότι «δεν υπήρχε πάντοτε μια περιφερειακή οπτική διαχρονικά», ο Θ. Κοντογεώργης υπογράμμισε την «καλή συνεργασία» που η κυβέρνηση έχει με την αυτοδιοίκηση, ενώ συγχρόνως «υπάρχει προφανώς μηχανισμός στην Προεδρία (της Κυβέρνησης) με τα συναρμόδια Υπουργεία».

Τούτων δοθέντων, «σε τακτά χρονικά διαστήματα ανανεώνουμε τις συζητήσεις» και «σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες καταλήγουμε σε έναν κορμό». Με άλλα λόγια, «οι τοπικές κοινωνίες συμμετέχουν στην παραγωγή και την παρακολούθηση». Μάλιστα, συμπλήρωσε, «μέσα από τη συζήτηση μπορεί να καταλήξουμε ότι ένα έργο είναι ανεπίκαιρο». Για παράδειγμα αλλάζουν οι συνθήκες σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, τα νερά, τα αντιπλημμυρικά έργα.

Ερωτηθείς για την Εύβοια, εν πρώτοις διαβεβαίωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουν φύγει τα φώτα από τη βόρεια Εύβοια, αντιθέτως έχουν τρέξει τα αντιπλημμυρικά έργα. «Αυτά που έχουμε πει, προχωρούν» σημείωσε επιπλέον και εξειδίκευσε: Το έργο για το βόρειο οδικό άξονα είναι σε διαδικασία δημοπράτησης -«ένα έργο σημαντικό», όπως το χαρακτήρισε. Και έκλεισε το κεφάλαιο «Εύβοια», λέγοντας πως διαχρονικά «ήταν παραμελημένη ειδικά στις οδικές διασυνδέσεις», όμως «εμείς δίνουμε προτεραιότητα», είπε παραθέτοντας και τα έργα που είναι σε εξέλιξη.

Αλλάζοντας θέμα, σε αυτό της ευλογιάς, είπε πώς υπήρξε «επιτυχημένη διαχείριση» στην προηγούμενη φάση όταν υπήρχε και πανώλη και ευλογιά. Τώρα, όμως, «η ευλογιά έχει ιδιαιτερότητες», π.χ. πόσο καιρό παραμένει στις ζωοτροφές. Γι' αυτό και ενισχύεται σημαντικά ειδικά σε Θεσσαλία και Αχαΐα το κτηνιατρικό προσωπικό, πάνω από 150 υπάλληλοι, όπως υπάρχει ενίσχυση και σε απολυμαντικούς σταθμούς ειδικά στη Θεσσαλία. Πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα οι αποζημιώσεις, γιατί χρειάζεται στήριξη ο κτηνοτροφικός τομέας, δήλωσε επίσης.

Και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τέλος, «πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε στο μικροσκόπιο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Με την επισήμανση δε, ότι «πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο και ακρίβεια στις πληρωμές», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ εξήγγειλε ότι «το επόμενο διάστημα θα έχουμε πιο σαφή οδικό χάρτη για τις ακριβείς ημερομηνίες» όσον αφορά τις πληρωμές, προκειμένου «να ξέρουν οι αγρότες μας πώς θα πορευθούν», κατέληξε.