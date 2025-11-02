Θ. Κοντογεώργης: Συνεχίζουμε τη δουλειά μας για την ελληνική περιφέρεια

Με σταθερό ρυθμό συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για κάθε Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εκπροσώπους της, καθώς και με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς κάθε περιοχής, για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης, περιφέρειας, δήμων και τοπικών κοινωνιών στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, την Τετάρτη θα παρουσιαστεί το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας από κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον συντονισμό του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, στο οποίο θα συμμετέχουν μεταξύ οι άλλων οι εξής:Δ. Βαρτζόπουλος, Υφυπουργός Υγείας, Ι. Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Διδασκάλου, Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, Ε. Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Β. Κουτσούκου, Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Σ. Χιονίδης, Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, Δ. Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.

Η εκδήλωση με θέμα: «Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε Μαζί για τη Δράμα» θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου στη Δράμα, από τις 11 το πρωί ως τις 2 το απόγευμα.

Θα τοποθετηθούν, επίσης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χ. Τοψίδης, ο Δήμαρχος Δράμας, Γ. Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Δοξάτου, Γ. Βογιατζής, ο Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου, Ε. Ταμπουρίδης, ο Δήμαρχος Παρανεστίου, Α. Καγιάογλου, ο Δήμαρχος Προσοτσάνης, Θ. Αθανασιάδης και ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Π.Ε. Δράμας, Δ. Κυριαζίδης, καθώς και οι φορείς της περιοχής.

Οι εκδηλώσεις «Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε, ΜΑΖΙ», σε συνέχεια των σχετικών διαβουλεύσεων για κάθε περιοχή, αποτελούν τις εναρκτήριες εκδηλώσεις της κοινής συνεργασίας, όπου οι αυτοδιοικητικοί, οικονομικοί, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς κάθε περιφερειακής ενότητας θα αναπτύξουν τις θέσεις τους για τις εν εξελίξει παρεμβάσεις της κυβέρνησης στις περιοχές τους αλλά και για τις προτεραιότητες για το μέλλον συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης υπενθυμίζεται στο δελτίο Τύπου.

Εξ άλλου, τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης επικαιροποιούνται και με βάση τις προτεραιοποιήσεις και τις επιλεξιμότητες των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων εργαλείων όσο προχωρά η υλοποίηση των δράσεων, έργων και πολιτικών που εντάσσονται σε αυτά. Αποτελούν μια διαρκή διαδικασία συνεργασίας και διαβούλευσης της κεντρικής κυβέρνησης με τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο να υπάρξει σύζευξη των εθνικών πολιτικών με τις τοπικές ανάγκες και ταυτόχρονα να υπάρχει ετοιμότητα και ωριμότητα στις κρίσιμες για το μέλλον κάθε περιοχής επενδύσεις και πολιτικές.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του, τέλος, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης «στη Δράμα συμπυκνώνονται οι εθνικές προτεραιότητες αλλά και προκλήσεις για το μέλλον. Ήδη έχουν ωριμάσει και προτεραιοποιηθεί, και αποτελούν μέρος των σχεδίων, παρεμβάσεις στις οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές, τον πρωτογενή τομέα, τη διαχείριση των υδάτων, τις αστικές υποδομές, τη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, κοινωνικές υποδομές σε εκπαίδευση και υγεία αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις, τα ζητήματα της στήριξης της οικογένειας και της δημογραφικής συγκράτησης, της μεγαλύτερης σύμπλεξης του τουρισμού με το πλούσιο πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα της περιοχής, κ.α.», καταλήγει.