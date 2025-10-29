Θ. Κοντογεώργης: Στο Βόρειο Αιγαίο εντείνουμε τη δράση μας

Με σταθερό ρυθμό συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για κάθε Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εκπροσώπους της καθώς και με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς κάθε περιοχής, για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης, περιφέρειας, δήμων και τοπικών κοινωνιών, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη.

Tην Παρασκευή 31 Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Π.Ε. Λέσβου από κυβερνητικό κλιμάκιο, υπό τον συντονισμό του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη. Στο κλιμάκιο θα συμμετέχουν οι: Ν. Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Α. Καραμανλή, υφυπουργός Τουρισμού, Β. Σπανάκης, υφυπουργός Εσωτερικών, Ν. Ταχιάος, υφυπουργός Υποδομών, Χ. Κέλλας, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ε. Μπακογιάννης, γενικός γραμματέας Χωρισμού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ε. Κουτουλάκης, γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Β. Σιαδήμας, γενικός γραμματέας Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Γ. Διδασκάλου, γενικός γραμματέας Πολιτισμού, Μ. Λογοθέτης, γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η εκδήλωση με θέμα «Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε Μαζί για τη Λέσβο» θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη, από τις 11.00 το πρωί ως τις 2.00 μ.μ. Θα μιλήσουν, επίσης, ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κ. Μουτζούρης, ο δήμαρχος Μυτιλήνης, Π. Χριστόφας, ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Τ. Βέρρος, η δήμαρχος Λήμνου, Ε. Γεώργα, ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κ. Σινάνης, και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Π.Ε. Λέσβου, Χ. Αθανασίου, καθώς και οι φορείς της περιοχής.

Όπως υπενθυμίζει το δελτίο Τύπου, οι εκδηλώσεις «Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε, ΜΑΖΙ», σε συνέχεια των σχετικών διαβουλεύσεων για κάθε περιοχή, αποτελούν τις εναρκτήριες εκδηλώσεις της κοινής συνεργασίας, όπου οι αυτοδιοικητικοί, οικονομικοί, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς κάθε περιφερειακής ενότητας θα αναπτύξουν τις θέσεις τους για τις εν εξελίξει παρεμβάσεις της κυβέρνησης στις περιοχές τους αλλά και για τις προτεραιότητες για το μέλλον συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης.

Τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης επικαιροποιούνται και με βάση τις προτεραιοποιήσεις και τις επιλεξιμότητες των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων εργαλείων όσο προχωρά η υλοποίηση των δράσεων, έργων και πολιτικών που εντάσσονται σε αυτά. Αποτελούν μια διαρκή διαδικασία συνεργασίας και διαβούλευσης της κεντρικής κυβέρνησης με τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο να υπάρξει σύζευξη των εθνικών πολιτικών με τις τοπικές ανάγκες και ταυτόχρονα να υπάρχει ετοιμότητα και ωριμότητα στις κρίσιμες για το μέλλον κάθε περιοχής επενδύσεις και πολιτικές.

Όπως αναφέρει, εξ άλλου, σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, «Στο Βόρειο Αιγαίο και στη Λέσβο συγκεντρώνονται οι εθνικές προτεραιότητες αλλά και οι προκλήσεις για το μέλλον. Ήδη έχουν ωριμάσει και προτεραιοποιηθεί, και αποτελούν μέρος του σχεδίου μας, παρεμβάσεις σε υποδομές, τον πρωτογενή τομέα και τα αρδευτικά έργα, τη διαχείριση των υδάτων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, κοινωνικές υποδομές σε εκπαίδευση και υγεία αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτικές για τη μεγαλύτερη σύμπλεξη του τουρισμού με το πλούσιο πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα της περιοχής, κ.ά. Με την υποστήριξη και νέων χρηματοδοτικών εργαλείων σχεδιάζουμε μαζί με τις τοπικές κοινωνίες το σήμερα και το αύριο των νησιών μας».