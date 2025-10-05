Θ. Κοντογεώργης: Στη Θεσσαλονίκη έχουμε πλέον απτά αποτελέσματα της κυβερνητικής δουλειάς

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στη Μακεδονία της Κυριακής είναι αφιερωμένο στα θέματα της Θεσσαλονίκης. Η συνέντευξη αρχίζει, ωστόσο, με θέματα γενικής πολιτικής.

Ξεκινώντας, συγκεκριμένα, από τα ελληνοτουρκικά, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ διαμηνύει ότι «η Ελλάδα στηρίζει τις σχέσεις της με τους γείτονες αποκλειστικά στο Διεθνές Δίκαιο, που αποτελεί θεμέλιο της εξωτερικής μας πολιτικής και οδηγό για διάλογο και συνεργασία. Εμάς μας ενδιαφέρει να εξασφαλίζουμε μέρισμα ανάπτυξης και ειρήνης για τους συμπατριώτες μας. Η Κυβέρνηση πιστεύει ότι το μέλλον περνά μέσα από τον διάλογο, που τον επιδιώκουμε χωρίς να είναι μονόδρομος, τον σεβασμό των διεθνών κανόνων και βέβαια την ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ικανότητας. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ο Πρωθυπουργός μίλησε ευθέως και για άρση του casus belli από την πλευρά των γειτόνων μας. H χώρα μας θα συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με ψυχραιμία, σοβαρότητα και αυτοπεποίθηση».

Αλλάζοντας θέμα, για τον κυβερνητικό σχεδιασμό του επόμενου διαστήματος αναφέρει: «Σίγουρα είμαστε πολύ μακριά από το "φρένο", που ούτως ή άλλως δεν εκπροσωπεί κανένα στάδιο της εξαετούς μας διακυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή προχωρούν 25 μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται με ρυθμό μίας την εβδομάδα και στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025. Αφορούν τη διαχείριση των υδάτων, τις πολεοδομίες, τα χωροταξικά πλαίσια, το νέο πειθαρχικό στο Δημόσιο, την πάταξη της φοροδιαφυγής με ψηφιακά εργαλεία, την αδειοδότηση μη κρατικών πανεπιστημίων, κινητές μονάδες υγείας, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ενδεικτικά, μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης ήδη σημειώθηκαν τα πρώτα επιτυχημένα αποτελέσματα στο πεδίο της φοροδιαφυγής και αναμένεται το ίδιο στα εισοδήματα των πολιτών. Ταυτόχρονα, τους επόμενους 18 μήνες παραδίδονται πολλά έργα σε ολόκληρη τη χώρα. Καμία μέρα δεν μπορεί να πάει χαμένη».

Η συνέντευξη κλείνει με θέματα της Θεσσαλονίκης, και πρώτα για τη Διεθνή Έκθεση: «Η ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ έχει ένα έντονο συναισθηματικό φορτίο για την πόλη και τους κατοίκους της γιατί αποτελεί τοπόσημο για την ευρύτερη περιοχή και κάθε σχέδιο, για να έχει επιτυχία, θα πρέπει να ενσωματώνει την τοπική οπτική. Γι' αυτό και ήταν μια διαδικασία που πέρασε από αρκετούς κύκλους διαβούλευσης μέχρι να καταλήξουμε στο τελικό σχέδιο, με τη συμφωνία κυβέρνησης, περιφέρειας, δήμου και διοίκησης της ΔΕΘ. Το σχέδιο αυτό προβλέπει ανακατασκευή του Βελλίδειου, κατασκευή νέου, σύγχρονου και λειτουργικού εκθεσιακού κέντρου, υπογειοποίηση των πάρκινγκ και αξιοποίηση χώρων άνω των 100 στρεμμάτων για χρήση από τους κατοίκους. Δεν θα κατασκευαστεί ξενοδοχείο και επιχειρηματικό κέντρο, ενώ η χρηματοδότηση θα γίνει με δημόσιους πόρους έως 120 εκατ. Euro».

Ενώ σε ό,τι αφορά στη διοίκηση της ΔΕΘ, «θεσμοθετήθηκε ένα μοντέλο το οποίο εξασφαλίζει ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, αλλά και τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου και της Περιφέρειας. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής προετοιμασίας αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού από το Υπερταμείο».

Ερωτηθείς για το έργο του δυτικού προαστιακού, ο Θ. Κοντογεώργης διαβεβαιώνει πως «έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 15 εκατ. Euro από το νέο ΕΣΠΑ. Αξιοποιούμε την υφιστάμενη σιδηροδρομική υποδομή με τις αναγκαίες παρεμβάσεις - νέες αποβάθρες, στέγαστρα, πεζογέφυρες, Η/Μ εγκαταστάσεις, χώρους στάθμευσης και έργα πρόσβασης - ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο και λειτουργικό δίκτυο με ηλεκτροκίνηση και σηματοδότηση. Το δίκτυο θα περιλαμβάνει στάσεις Σίνδου, Αγχιάλου, Διαβατών, Κορδελιού, Επτανήσου, Μενεμένης, Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, με δύο κλάδους στα δυτικά και έναν προς το κέντρο της πόλης. Μάλιστα, μετά από αίτημα του δήμου Χαλκηδόνας προς τον Πρωθυπουργό κατά τη συνάντησή του με τους δημάρχους Δυτικής Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να γίνουν δύο επιπλέον στάσεις στον 'Αγιο Αθανάσιο και την Γέφυρα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Πρόκειται για ένα έργο με ουσιαστική συμβολή στην καθημερινότητα των πολιτών, που αναβαθμίζει τις μετακινήσεις και ενισχύει πολύ την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής».

Για την επέκταση του Μετρό επισημαίνει ότι «ο προγραμματισμός για την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά παραμένει για το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο, η βασική γραμμή του μετρό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας από 10 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η ασφαλής δοκιμή των συρμών και των συστημάτων για την επέκταση. Έχει προβλεφθεί η πύκνωση των δρομολογίων των λεωφορείων, ώστε να εξυπηρετηθεί για το διάστημα αυτό καλύτερα το επιβατικό κοινό. Για τις επόμενες επεκτάσεις του μετρό έχει ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη ανάπτυξης, η οποία εντάσσεται στον μέσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό».

Επικαλούμενος δε, σχετικές ανακοινώσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, «αναμένεται να αναβιώσει η παλιά σιδηροδρομική γραμμή της Δυτικής Θεσσαλονίκης με τα δρομολόγια να ξεκινούν μέχρι το τέλος του έτους. Για εμάς η Δυτική Θεσσαλονίκη και η εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών μετακίνησης των κατοίκων είναι προτεραιότητα», επισημαίνει.

Ενώ για το Διεθνές Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC απαντά ότι «η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και εξασφάλισε ένα σημαντικό μέρος δημόσιων πόρων για την υλοποίηση του ThessINTEC. Έχει ήδη εγκριθεί το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο και έχει ολοκληρωθεί πλήρως η πολεοδομική, επιχειρηματική και περιβαλλοντική αδειοδότηση του πάρκου. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, προχωράει η κατασκευή του επιχειρηματικού πάρκου».

Εν κατακλείδι, «όλες οι σχέσεις ουσίας εδράζονται σε έδαφος εμπιστοσύνης και η εμπιστοσύνη στην πολιτική χτίζεται πάνω σε ορατά αποτελέσματα της δουλειάς. Και στη Θεσσαλονίκη έχουμε πλέον απτά αποτελέσματα αυτής της δουλειάς. Η Εθνική Στρατηγική για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη που εκπονείται σε συνεργασία και διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες έχει αποδείξει το διαφορετικό όραμα της Κυβέρνησης για την εκτός Αττικής Ελλάδα -μάλιστα αφετηρία της εκπόνησης ήταν η Μακεδονία και η Θράκη. Το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για τη Θεσσαλονίκη ήταν πάντα έντονο και παραμένει, και το γεγονός ότι επέλεξε για βουλευτική του έδρα την καρδιά της πόλης είναι συνδηλωτικό της βαρύτητας που δίνει στην ανάπτυξή της ως δεύτερου πόλου κοινωνικής και οικονομικής προόδου», καταλήγει.