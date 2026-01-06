Θ. Κοντογεώργης: Περισσότερη Ευρώπη όχι ως απλή ευχή αλλά ως πράξη, ουσία, στόχο και επιδίωξη

«Η απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα είναι "περισσότερη Ευρώπη"», υπογραμμίζει, σε ανάρτησή του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Αναλυτικά, «έχοντας εισέλθει σε μια εποχή με δυσερμήνευτα σημάδια και μια αίσθηση μεταβλητότητας στο παγκόσμιο περιβάλλον, μια σκέψη μας κάνει αισιόδοξους.

Η απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα είναι περισσότερη Ευρώπη". Γιατί περισσότερη Ευρώπη σημαίνει περισσότερος σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, σημαίνει κοινωνική συνοχή, προστασία αδυνάτων και ευάλωτων, σημαίνει αντιμετώπιση της ακροδεξιάς και της απολυταρχίας, σημαίνει περισσότερη δημοκρατία και πρόοδο.

Τα βήματα γίνονται, και επιταχύνονται. Για κοινή αμυντική πολιτική, βιομηχανική πολιτική και διπλωματία».

Και ο Θ. Κοντογεώργης προσθέτει: «Ναι, η Ευρώπη πολλές φορές καθυστερεί να πάρει αποφάσεις αλλά στο τέλος παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Αφυπνίζεται, προετοιμάζεται, ενώνεται και εμβαθύνει και θα προχωρήσει. Ας μην την μαστιγώνουμε.

Με τις πολιτικές μας δυναμώνουμε την φωνή της Ελλάδας, γιατί έτσι έχουμε πλέον διαπραγματευτική δύναμη για να κάνουμε την Ε.Ε - γρήγορα - καλύτερη έχοντας πάντα την ευελιξία και την εγρήγορση που επιβάλλουν οι νέοι καιροί και το εθνικό συμφέρον.

Περισσότερη Ευρώπη, επομένως, όχι ως απλή ευχή και θεωρητική κατασκευή αλλά ως πράξη, ουσία, στόχο και επιδίωξη, όραμα και αναγκαιότητα», καταλήγει.