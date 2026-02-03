Θ. Κοντογεώργης: Ο Κάθετος Διάδρομος θα λειτουργήσει και φαίνεται από το ενδιαφέρον που υπάρχει

Ο Θανάσης Κοντογεώργης αναφερόμενος στον Κάθετο Διάδρομο, σημείωσε ότι εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική ενεργειακής και αμυντικής χειραφέτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. «Ο κάθετος διάδρομος θα λειτουργήσει και φαίνεται από το ενδιαφέρον που υπάρχει» σημείωσε.

«Θέλουμε για τη χώρα μας συνθήκες συναίνεσης και ηρεμίας»

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, η κυβερνητική πρόταση αναμένεται να αγγίξει κρίσιμα ζητήματα που έχουν απασχολήσει έντονα την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, ζητήματα Παιδείας, με αιχμή το άρθρο 16, η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων σε συνάρτηση με την αξιολόγησή τους, καθώς και η κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων.

Ο κ. Κοντογεώργης υπογράμμισε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν έρχεται να αμφισβητήσει τον ιστορικό ρόλο του Συντάγματος του 1975, το οποίο σημείωσε «εμβάθυνε τη δημοκρατία μας, διεύρυνε την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο άρθρο 86, περί ευθύνης υπουργών το οποίο, όπως τόνισε είναι «κοινωνικό αίτημα, το οποίο προέκυψε και μέσα από την τραγωδία των Τεμπών»..

Σε ό,τι αφορά την Παιδεία και το άρθρο 16, ο υφυπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για ζήτημα που έχει τεθεί επανειλημμένα στο δημόσιο διάλογο και αντανακλά κοινωνικές διεκδικήσεις, επισημαίνοντας πως «το Σύνταγμα δεν είναι «αδιάφορο από το τι συμβαίνει στην κοινωνία».

Κεντρικός άξονας της κυβερνητικής προσέγγισης, σύμφωνα με τον κ. Κοντογεώργη, είναι η ανάγκη διαμόρφωσης συνθηκών συναίνεσης, και πολιτικής ηρεμίας. «Δεν θα συμφωνήσουμε σε όλα και ούτε είναι απαραίτητο. Μπορούμε όμως σε αυτά τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της ποιότητας της δημοκρατίας μας, που επαναφέρουν την εμπιστοσύνη στην πολιτική και τους θεσμούς, να συζητήσουμε όλοι και να συμφωνήσουμε», τόνισε ο κ. Κοντογεώρης.

Για Εθνικό Απολυτήριο

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό για θέματα Παιδείας, τονίζοντας ότι πρόκειται για πεδίο όπου υπάρχουν δυνατότητες συναίνεσης. Υπενθύμισε ότι και άλλα κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ, έχουν τοποθετηθεί υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου του Λυκείου. Τόνισε δε, ότι όπου υπάρχει πεδίο συνεννόησης, αυτό πρέπει να αξιοποιείται.

Για το Εθνικό Απολυτήριο σημείωσε ότι υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις και βασικοί πυλώνες που θα τεθούν σε δημόσιο διάλογο, με στόχο την ενδυνάμωση του Λυκείου, τη διαφάνεια στο εξεταστικό σύστημα και τη συνολική αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. «Ουσιαστικά οι μαθητές του Λυκείου από την 1η Λυκείου θα συγκεντρώνουν βαθμούς ενόψει των πανελλαδικών».

Για μονιμότητα στο Δημόσιο

Σύμφωνα με τον κ. Κοντογεώργη υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο τόσο για την επιβράβευση όσο και για τους λόγους που μπορεί να επιβληθούν πειθαρχικές ή άλλες κυρώσεις, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και στην απόλυση.

«Εκείνο που επιδιώκουμε είναι η συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης, καθώς αποτελεί βασικό μέτρο για το πώς λειτουργεί η δημόσια διοίκηση συνολικά, αλλά και για την ίδια τη διοικητική κουλτούρα», σημείωσε.

Ο κ. Κοντογεώργης επανέλαβε την ανακοίνωση του πρωθυπουργού ότι τον επόμενο μήνα οπότε και εκτιμάται να έχουν συγκεντρωθεί όλες οι προτάσεις, θα συσταθεί επιτροπή και θα ξεκινήσει συζήτηση. «Ευελπιστούμε στα μείζονα ζητήματα να υπάρξει συναίνεση ή τουλάχιστον να ακούσουμε προτάσεις», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι δεν πρέπει «να βρίσκουμε ως δικαιολογία ζητήματα στα οποία μπορεί να έχουμε διαφωνήσει για να πούμε πως δεν συμμετέχουμε στο διάλογο».