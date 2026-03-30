Θ. Κοντογεώργης: Κάθε εβδομάδα παράτασης του πολέμου έχει επιπτώσεις σε ανάπτυξη και πληθωρισμό

Από τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Όπως είπε, «για να έχουμε πρόωρες εκλογές, το Σύνταγμά μας επιτάσσει έναν εθνικό λόγο και στην παρούσα κατάσταση πέραν του ότι δεν υπάρχει αυτός ο λόγος, επιπροσθέτως υπάρχει μια συνθήκη που δεν μπορείς να αγνοήσεις: δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει κάθε μέρα σε διεθνές επίπεδο. Κάθε εβδομάδα παράτασης της σύγκρουσης στο Ιράν σημαίνει επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας και, προφανώς, αυτό μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις και σε ανάπτυξη και σε πληθωρισμό».

Προς το τέλος δε, της συνέντευξης, ο Θ. Κοντογεώργης είχε την ευκαιρία να δηλώσει ότι «το πλαφόν ειδικά στα τρόφιμα μπορεί να χρειασθεί να παραταθεί και πέραν της 30ης Ιουνίου, αναλόγως πώς θα εξελιχθούν οι πληθωριστικές πιέσεις, ως απότοκο αυτού που γίνεται στο Ιράν», ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν όλα εκείνα τα μέτρα που θα ισχύσουν από 1ης Απριλίου.

Όμως, όπως διευκρίνισε, «αν παραταθεί και επιδεινωθεί η κρίση, έχουμε πει ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποφάσεις ευρείες, ισχυρές, που θα δώσουν τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν σε μια κρίση, οι συνέπειες της οποίας μπορεί να είναι αρκετά σημαντικές για τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Δεν είμαστε ακόμη εκεί, δεν υπάρχει ομοθυμία ως προς αυτό. Όλοι κινούνται κάπως συντηρητικά».

Σε κάθε περίπτωση, επέμεινε, «εμάς μας ενδιαφέρει να αποφύγουμε ένα δευτερογενές κύμα πληθωρισμού. Αυτός είναι ο στόχος αυτού που κάνουμε με τα μεταφορικά κόστη». Και έκλεισε την απάντηση, λέγοντας ότι «προφανώς αν έχουμε άλλη συνθήκη, θα δούμε τι άλλο παραπάνω μπορεί να γίνει ως προς αυτό».

Επιστρέφοντας στην αρχική ερώτηση περί πρόωρων εκλογών, ανέφερε: «Έχουμε πολλές υποχρεώσεις μπροστά μας: ο πόλεμος, το Ταμείο Ανάκαμψης, όλα όσα θέλουμε να υλοποιηθούν» και ναι μεν, «είναι μια προεκλογική χρονιά, αλλά είναι και μια χρονιά δουλειάς». Κατά συνέπεια, συμπλήρωσε, «εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε με μια σοβαρότητα και μια εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας, εθνικής, οικονομικής κά».

Συνεπώς, κατέληξε, «η λύση δεν είναι εκλογές, αλλά δουλειά». Εξ άλλου, «οι εκλογές θα γίνουν τότε που έχουμε πει, το 2027, στις προθεσμίες που υπάρχουν».

Επόμενο θέμα της συνέντευξης, οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις: «Το θέμα της διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Εξ ίσου σοβαρή ήταν όταν προέκυψε το ζήτημα πριν κάποια χρόνια με την υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη. Η κυβέρνηση, ως όφειλε, έκανε το θεσμικά επιβεβλημένο. Δηλαδή να βελτιώσει τη διαδικασία και να κλείσει τις όποιες "τρύπες" μπορεί να υπάρχουν». Για αυτό και, εξήγησε, θεσπίστηκαν, πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας «που είχαν και την αποδοχή της αντιπολίτευσης».

Εν κατακλείδι, «οποιοσδήποτε παράγοντας της δίκης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι από τη στιγμή που είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Αλλάζοντας θέμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο ερώτημα αν υπάρχει και δεύτερη δικογραφία, ο υφυπουργός ήταν απόλυτος: «Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να το γνωρίζω και δεν πρέπει να το γνωρίζω. Το ακούμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εμείς αυτό που συζητάμε τους μήνες αυτούς είναι πώς θα έχουμε ένα διαυγές σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων, μαζί με τον αντιπρόεδρο (της κυβέρνησης), την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης».

Ενώ, αφού διευκρίνισε ότι δεν υποτιμά το πολιτικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, κάθε άλλο, σημείωσε: «Οτιδήποτε προκύψει, προφανώς θα αξιολογηθεί τότε».

Για τη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, αφού παρέπεμψε στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, σημείωσε εμφατικά: «Όλους μας ενδιαφέρει και πρέπει να μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια δίκαιη δίκη».

Ζήτησε δε, «να αφήσουμε απερίσπαστη και ανεπηρέαστη τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και όλοι οι παράγοντες της δίκης να συμβάλουν σε αυτό» και ταυτόχρονα με ευαισθησία, «να μην επιβαρύνουμε τους συγγενείς με άλλες καταστάσεις».

Ενώ εξέφρασε την ελπίδα του, «αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν θα επαναληφθεί την Τετάρτη» και επικαλέσθηκε την προσωπική δικηγορική εμπειρία του για να συμπεράνει ότι «πάντοτε στην αρχή εμφανίζονται προβλήματα».

Με δύο λόγια, προσέθεσε, «καλό θα ήταν να μην είχε συμβεί. Σιγά-σιγά η κατάσταση θα εξομαλυνθεί». Και «στο τέλος όλοι το ίδιο θέλουμε: να αποδοθούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν και να λάμψει η αλήθεια».

Ερωτηθείς, τέλος, για την πολιτική αξιοποίηση της δίκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έκανε λόγο για «εργαλειοποίηση της υπόθεσης», κατά τρόπο που «πολλές φορές φεύγει από την κοινοβουλευτική πρακτική». Άποψή του είναι ότι «εμείς οι πολιτικοί και όλοι πρέπει να απέχουμε από δηλώσεις και να αφήσουμε να προχωρήσει η υπόθεση όπως πρέπει να προχωρήσει».