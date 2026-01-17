Θ. Κοντογεώργης για αγρότες: Οι δρόμοι δεν θα ξανακλείσουν – Με τον διάλογο θα καταλήξουμε σε λύσεις

«Η βούληση της κυβέρνησης είναι να εκτονωθεί το ''κύμα'' κινητοποιήσεων των αγροτών», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης σε συνέντευξή του το πρωί του Σαββάτου, εκτιμώντας ότι τη Δευτέρα θα γίνει χρήσιμη συζήτηση και θα εξειδικευτούν αρκετά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κοντογεώργης, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφορικά με τις προσδοκίες της συνάντησης τη Δευτέρα, εκτίμησε ότι «οι δρόμοι δεν θα ξανακλείσουν καθώς με διάλογο μπορούμε να καταλήξουμε σε λύσεις», με την προϋπόθεση όπως είπε να υπάρχει ένας σταθερός δίαυλος επικοινωνίας.

Αναγνώρισε δε, πως η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω χαμηλών τιμών, ασθενειών στην κτηνοτροφία και καθυστερήσεων πληρωμών. Τόνισε επίσης και το το διαχρονικό ζήτημα της θεσμικής εκπροσώπησης των αγροτών.

Ενδεικτικά ο κ. Κοντογεώργης, τόνισε ότι από την προηγούμενη συνάντηση έφυγε αρκετά ικανοποιημένος καθώς «οι εκπρόσωποι των αγροτών μετέφεραν την αγωνία και την αγάπη για αυτό που κάνουν υπήρχαν τεκμηριωμένες προτάσεις και προέκυψαν ζητήματα που δεν είχαν επιλυθεί λόγω έλλειψης ενημέρωσης και από τις δύο πλευρές».

Τη Δευτέρα, όπως υπογράμμισε θα γίνει εξειδίκευση σε αρκετά αιτήματα όπως για παράδειγμα ποιες καλλιέργειες απαιτούν περισσότερο πετρέλαιο.

Για τη συμφωνία Mercosur, ζήτημα που ανησυχεί τους αγρότες για τις αλλαγές που θα φέρει στην παραγωγή τους, ο υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ εξήγησε ότι όλα τα προϊόντα θα είναι ελεγμένα και δεν θα επηρεαστούν τα 21 πιστοποιημένα ΠΟΠ που προστατεύονται.

Για τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Παράλληλα, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται αρχές Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, με ατζέντα που περιλαμβάνει θέματα χαμηλής πολιτικής, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τουρισμό και οικονομία, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και την αποτρεπτική ισχύ της χώρας.

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις και την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών, σημείωσε ότι η κυβέρνηση εστιάζει στο έργο της και όχι στις μετρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με προγραμματικούς όρους και χωρίς τοξικότητα.