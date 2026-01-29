Θ. Κοντογεώργης: Αυτοί είναι οι τέσσερις πυλώνες της πολιτικής μας για το επόμενο διάστημα

«Ισχυρή περιφέρεια σημαίνει για εμάς ισχυρή Ελλάδα»: από αυτό το μήνυμα - διαβεβαίωση ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στο Action24.

Και συνέχισε: Μολονότι κατά καιρούς «έχουν πέσει χρήματα στην περιφέρεια, δεν είχαν πάντα το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Αυτό που κάνουμε εμείς τη συγκεκριμένη περίοδο, είναι, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες - δεν ερχόμαστε από την Αθήνα να πούμε τι θα γίνει - να καταλήγουμε σε ένα κοινό σχεδιασμό γιατί και οι πόροι είναι πεπερασμένοι. 'Αρα πρέπει να βάζεις κοινές προτεραιότητες».

Επίσης, «η κυβέρνηση με ειδικά κίνητρα και πολιτικές προσπαθεί να τονώσει τις περιοχές που όντως έχουν πρόβλημα», ανέφερε προσθέτοντας ότι «εμείς (θέλουμε) να βοηθήσουμε οργανωμένα και να ενισχύσουμε τους ανθρώπους που θέλουν να γυρίσουν στην περιφέρεια». Εξ άλλου, επεσήμανε, «χρειάζεται μια ισόρροπη ανάπτυξη στη χώρας, γίνονται σημαντικά βήματα στη διπλή σύγκλιση».

Παρενθετικώς και σε ερώτημα για τη συνάντηση που είχε προχθές, Τρίτη, με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δήλωσε ότι «η Τράπεζα της Ελλάδος σε πολλά ζητήματα συντρέχει μελετητικά και ερευνητικά».

Ενώ, σε επόμενο σημείο της συνέντευξης κατέθεσε την κυβερνητική ατζέντα της προσεχούς περιόδου λέγοντας: «Η περιφερειακή ανάπτυξη, το δημογραφικό και ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας μας είναι οι πυλώνες μας για το επόμενο διάστημα».

Επιστρέφοντας στα προγράμματα ενίσχυσης της περιφέρειας, ο Θ. Κοντογεώργης αναγνώρισε ότι «για να πάει κάποιος σε μια περιοχή πρέπει να έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις: διαμονή, αξιοπρεπή στέγαση, εργασία και σίγουρα υγεία και παιδεία». Γι' αυτό και «τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθεί πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, με ειδική μέριμνα στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, άρα ένα παραπάνω κίνητρο για κάποιο που θέλει να γυρίσει στον τόπο του». Ενώ όσοι σκέφτονται να επιστρέψουν στους τόπους καταγωγής αλλά και εκείνοι που απλά θέλουν να φύγουν από τις πόλεις, θα δημιουργηθεί πλατφόρμα μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα παίρνει τις πληροφορίες που χρειάζεται, προσέθεσε.

Ο Θ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε, όμως, και σε άλλες δράσεις της κυβέρνησης, όπως είναι η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από του χρόνου στις κοινότητες της χώρας αλλά και ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά. Ενώ μίλησε και για το πρόγραμμα, «και με ευρωπαϊκούς πόρους - γιατί όσο καλό και αν είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν αρκεί - ώστε δημοτικά και περιφερειακά κτήρια να ανακαινισθούν». Με τελικό προορισμό, να μπορούν να φιλοξενήσουν με ευνοϊκούς όρους δημόσιους υπαλλήλους.

Ακολούθως η συνέντευξη περιστράφηκε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής. Αφού σημείωσε ότι «δική μας δουλειά είναι να προσπαθούμε να βελτιώνουμε τη ζωή κάθε πολίτη οπουδήποτε κι αν βρίσκεται», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δήλωσε: «Αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις, είναι να ενισχύσεις την τάση, να βοηθήσεις με εργαλεία και να αναπτύξεις την περιφέρεια, και ταυτόχρονα στην Αττική να πάρεις τις πολιτικές εκείνες αποφάσεις που θα διευκολύνουν».

Στο σημείο αυτό, έκανε ειδική αναφορά στο επιχειρηματικό πάρκο Φυλής, που θα δώσει τη δυνατότητα να φύγουν τα πρακτορεία από τον Βοτανικό και τον Ελαιώνα. «Την άλλη εβδομάδα βγαίνουν οι προσφορές. 'Αρα τον Μάρτιο θα έχουμε ανάδοχο, επομένως προχωράει. Είναι μια επένδυση πάνω από 200 εκατ. ευρώ» και το έργο «θα είναι σημαντικό και για την αποσυμφόρηση του Κηφισού και για την οικονομία», είπε.

Ενώ αναφέρθηκε, τέλος, και στη σύσκεψη με αντικείμενο το κυκλοφοριακό, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου «αντηλλάγησαν κάποιες ιδέες, προφανώς χρειάζεται μια ωρίμανση» και μετά θα γίνουν οι ανακοινώσεις.

Γενικό συμπέρασμα; «Εμείς έχουμε μια υποχρέωση να κοιτάξουμε να παραδίδουμε μια καλύτερη ζωή» σε όλους τους πολίτες της χώρας, τόνισε κλείνοντας.