Θ. Κοντογεώργης από Κιλκίς: Προτεραιότητα η ολοκλήρωση έργων σε Μακεδονία και Θράκη

Συνεχίζοντας τις επί τόπου διαβουλεύσεις για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον συντονισμό του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Θανάση Κοντογεώργη, επισκέφθηκε τον 17ο σταθμό, την περιφερειακή ενότητα Κιλκίς.

Υπενθυμίζεται ότι η ολοκλήρωση των έργων και η ταχύτερη υλοποίηση στοχευμένων πολιτικών σε Μακεδονία και Θράκη τίθενται σε απόλυτη προτεραιότητα, όπως έχει δηλώσει ο Θ. Κοντογεώργης και επανέλαβε και από το Κιλκίς.

Η συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αντιμετωπίζει σημαντικά δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, κατέχει αξιόλογα πλεονεκτήματα, τα οποία με κατάλληλη στρατηγική αξιοποίηση μπορούν να την καταστήσουν κέντρο βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Το Κιλκίς, παρά τη μείωση του πληθυσμού κατά 12,4% μεταξύ δύο απογραφών και την έντονη δημογραφική γήρανση, εμφανίζει ενθαρρυντικά σημάδια οικονομικής δυναμικής που αξίζει να αξιοποιηθούν.

Η τοπική οικονομία παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με την κυριαρχία της βιομηχανίας να φτάνει το 27% - το υψηλότερο ποσοστό στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι θέσεις μισθωτής εργασίας είναι ποιοτικά άνω του μ.ο. της χώρας και το 2023 ξεπέρασαν κατά 16% τα επίπεδα του 2018, ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας έκανε δυναμική ανάκαμψη το 2022, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2010.

Οι κύριες αναπτυξιακές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η περιοχή περιλαμβάνουν τη συγκράτηση και προσέλκυση νεότερου πληθυσμού, τον εκσυγχρονισμό των βασικών δικτύων και υποδομών, τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Ταυτόχρονα, απαιτείται η αξιοποίηση του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Αξιοποιώντας τη θέση του εντός της Περιφέρειας με τη δεύτερη υψηλότερη ανταγωνιστικότητα μεταξύ των ελληνικών περιφερειών και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα στη βιομηχανία, το Κιλκίς μπορεί να αντιστρέψει τις αρνητικές δημογραφικές τάσεις και να οδηγηθεί σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Μέσω της συνεργασίας της Κυβέρνησης, της Περιφέρειας και των τοπικών φορέων, η περιοχή έχει τη δυνατότητα να αναδείξει τα δυνατά της σημεία και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια ισόρροπη και ανθεκτική οικονομία που θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους κατοίκους της, αναφέρεται επίσης στο ίδιο δελτίο Τύπου.

Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Κιλκίς

Το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Κιλκίς αποτελεί μια κοινή δέσμευση συνεργασίας για τις προτεραιότητες της περιοχής. Ένα συνολικό σχέδιο 1,07 δισεκ. ευρώ που περιλαμβάνει υποδομές και πολιτικές με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, αλλά και σημαντικές ενισχύσεις και δάνεια προς επιχειρήσεις, καθώς και ενδεικτικές παρεμβάσεις που προτεραιοποιήθηκαν και απαιτούν μεγαλύτερη ωρίμαση για την υλοποίησή τους το επόμενο διάστημα με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας του Κιλκίς επανεκκίνησε το έργο του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης - Κιλκίς - Δοϊράνης με την εξασφάλιση επιπλέον 33 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ήδη η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προκηρύξει τον διαγωνισμό για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του τμήματος 'Ασσηρος-Νέα Σάντα με προθεσμία υποβολής προσφορών στις 10.09.2025. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στα σιδηροδρομικά έργα προχωρούν με γοργούς ρυθμούς τα έργα για την εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης καθώς και ETCS - LEVEL 1 στο Τμήμα Θεσσαλονίκη- Ειδομένη που περιλαμβάνει και αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης με προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ. Στο τμήμα Πολύκαστρο - Ειδομένη ολοκληρώθηκε πρόσφατα η κατασκευή επιδομής παραλλαγής, επιδομής Σ.Σ. Πολυκάστρου, οι εργασίες ηλεκτροκίνησης, και η τηλεδιοίκηση ηλεκτροκίνησης στη νέα παραλλαγή και περίφραξη της γραμμής.

Για τη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας έχουν εξασφαλιστεί πόροι 146 εκατ. ευρώ από το CEF για την αναβάθμιση της υποδομής στο τμήμα από Μουριές έως Προμαχώνα για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης, ενώ θα ακολουθήσει μελέτη για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης κατά μήκος του άξονα Θεσσαλονίκη- Στρυμόνα- Προμαχώνα. Τέλος, για τη σύνδεση της ΒΙΠΕ με το δίκτυο του ΟΣΕ, έχει ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη και ωριμάζει το χρηματοδοτικό σχήμα. Στη ΒΙΠΕ, είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή των έργων υποδομής.

Στον τομέα των κτηριακών υποδομών, τρέχει ο διαγωνισμός για την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου στο Κιλκίς στο πλαίσιο των δικαστικών μεγάρων Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω ΣΔΙΤ με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, εξασφαλίστηκαν πόροι 25 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του Οδικού Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Κιλκίς που αποτελεί την βασική πύλη χερσαίας εισόδου της χώρας από τη Βόρεια Μακεδονία.

Στον πρωτογενή τομέα έχουν καταβληθεί περίπου 212 εκατ. ευρώ σε 11.682 δικαιούχους μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υλοποιούνται 12 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ. Παράλληλα τρέχει με καλούς ρυθμούς η αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών. Για την αγροτική οδοποιία είναι σε εξέλιξη εργασίες στην Τ.Κ. Ν. Αγιονερίου της Δ.Ε. Πικρολίμνης, ενώ έχουν υποβληθεί προτάσεις για νέα έργα αγροτικής οδοποιίας στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.

Στον τομέα της ενέργειας, είναι υπό κατασκευή από τον ΔΕΣΦΑ αγωγός Νέας Μεσημβρίας - Ευζώνων/ Γευγελή και ο μετρητικός σταθμός με προϋπολογισμό 92 εκατ. ευρώ που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026. Παράλληλα, εκτελούνται έργα για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου και των νέων συνδέσεων καταναλωτών.

Στον χωροταξικό σχεδιασμό εκπονούνται τοπικά πολεοδομικά σχέδια στους Δήμους Κιλκίς και Παιονίας, τα οποία με την ολοκλήρωσή τους θα ορίσουν τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης. Με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο εκτελούνται σημαντικά έργα αναπλάσεων, ενώ άλλα είναι σε αξιολόγηση. Επίσης, εκτελούνται έργα για την ενίσχυση της πυροπροστασίας και την ανάδειξη δασικών οικοσυστημάτων μέσω του προγράμματος Antinero.

Για την διαχείριση των υδάτων και την προστασίας οικοσυστημάτων, είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και Σχεδίου Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, που προβλέπει την οριοθέτηση και θεσμοθέτηση διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας και πρόβλεψη αντίστοιχων όρων και περιορισμών στις χρήσεις γης και στην άσκηση δραστηριοτήτων.

Ολοκληρώθηκε τον Μάιο η πρώτη Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΚΠ) για το υδατικό διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτούνται οι υποδομές εξοικονόμησης πόσιμου νερού στην Παιονία.

Στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, είναι σε προχωρημένο στάδιο η αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νέας Σάντας και η κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στους οικισμούς Καμπάνη, Μανδρών, Παντελεήμονος και Νέας Σάντας με προϋπολογισμό 8 εκατ. Euro και η επεξεργασία λυματολάσπης (7,8 εκατ. ευρώ) με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για το κρίσιμο έργο της κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων αναμένεται άμεσα η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Για την Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων δυτικού τομέα Κεντρικής Μακεδονίας που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ με προϋπολογισμό 142,2 εκατ. ευρώ βαίνει προς ολοκλήρωση ο διαγωνισμός, έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος και βρίσκεται σε διαδικασία οριστικοποίησης εγγράφων.

Για την ενίσχυση των ψηφιακών διασυνδέσεων αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών υπερυψηλής ταχύτητας με σκοπό τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις.

Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες εφαρμογής και αναμένεται έως τέλος του έτους η τοποθέτηση των access points για τη λειτουργία ασύρματων σημείων πρόσβασης WiFi (Hotspots). Στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς θα εγκατασταθούν συνολικά 53 access points σε 24 σημεία. Συγκεκριμένα, στον Δήμο Κιλκίς θα εγκατασταθούν 31 access points σε 14 σημεία και στον Δήμο Παιονίας 22 access points σε 10 σημεία. Παράλληλα, έχουν ενταχθεί έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δήμων Κιλκίς και Παιονίας.

Στον τομέα του πολιτισμού, είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς με εθνικούς πόρους 2,3 εκατ. ευρώ και αναμένεται να παραδοθεί έως τέλος του έτους. Παράλληλα, προχωράει η επανέκθεση της Αρχαιολογικής Συλλογής του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς, αλλά και πλήθος μικρότερων έργων για την αναβάθμιση των πολιτιστικών πόρων της περιοχής.

Για την ενίσχυση των σχολικών υποδομών είναι σε εξέλιξη η ανέγερση νέου διδακτηρίου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Πολυκάστρου, η ανακαίνιση του δημοτικού σχολείου Ευρωπού και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πολυκάστρου (πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου), ενώ αξιολογούνται προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών σχολείων μέσω του προγράμματος Αθηνά.

Στον τομέα του τουρισμού, η περιφερειακή ενότητα Κιλκίς με πλούσιους πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και φυσικούς πόρους, παρουσιάζει ανεκμετάλλευτες δυνατότητες. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Κεντρική Μακεδονία αυξήθηκαν το α' εξάμηνο 2025 κατά 11%. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υλοποιούνται κρίσιμα έργα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον χώρο του τουρισμού, αλλά και για την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με στόχο την διαφοροποίηση και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στο Κιλκίς, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει δύο δράσεις κατάρτισης, αναβάθμισης και εξειδίκευσης δεξιοτήτων ανέργων και εργαζομένων και 37 Προγράμματα Απασχόλησης: 20 Προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας (Επιχορήγησης Επιχειρήσεων και Ολοκληρωμένες Δράσεις Κατάρτισης και Απασχόλησης Ανέργων), 7 Προγράμματα Νέας Επιχειρηματικότητας (Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών), 4 Ειδικά Προγράμματα και 6 Προγράμματα Προεργασίας / Απόκτησης Εργασιακής - Επαγγελματικής Εμπειρίας.

Στον τομέα της υγείας είναι σε εξέλιξη με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, η αποκατάσταση βλαβών του κτηρίου διοικητικών υπηρεσιών και η αναβάθμιση συστήματος πυροπροστασίας σε διάφορα κτήρια, αλλά και η αναβάθμιση των κέντρων υγείας Δροσάτου και Πολύκαστρου. Επιπλέον, μέσω ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτηθεί η προμήθεια εξοπλισμού για το νοσοκομείο, ενώ για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων του νοσοκομείου έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και προετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης.

Για την προσέλκυση προσωπικού, δίνεται μηνιαίο επίδομα παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές σε 54 γιατρούς. Στο πλαίσιο αναβάθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σχεδιάζεται η επέκταση των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ), οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες υγείας, με τον προγραμματισμό διενέργειας προληπτικών εξετάσεων, ιατρική εξέταση, υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού, κ.α. Στο Κιλκίς λειτουργεί ήδη Τοπική Ομάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) με στόχο την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ενώ θα τοποθετηθούν Σταθμοί Τηλεϊατρικής στα κέντρα υγείας Δροσάτου και Πολύκαστρου.

Μέσω του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενισχύονται οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση νέου κτηρίου και η προμήθεια εξοπλισμού για τον οίκο ευγηρίας και το θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων στο Κιλκίς και αναμένεται η ενίσχυσή του με επιπρόσθετο προσωπικό.

Στο κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε σήμερα στο Κιλκίς συμμετείχαν οι Λ. Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, Ν. Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θ. Κοντογεώργης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Χ. Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ. Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Α. Καραμανλή, Υφυπουργός Τουρισμού, Σ. Χιονίδης, ΓΓ Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, Ε. Μπακογιάννης, ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ε. Σταθόπουλος ,ΓΓ Δασών, Κ. Γλούμης - Ατσαλάκης , ΓΓ Αποκέντρωσης και Στεγαστικής Πολιτικής, και Β. Γεωργιάδης , Υποδιοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).