Θ. Γεράκης (Marc): Αν είχαμε τώρα εκλογές, πρώτο κόμμα θα ήταν η ΝΔ - Άγνωστο το δεύτερο κόμμα

Το πώς διαμορφώνεται η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και ατζέντα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις σχολίασε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων Marc, Θωμάς Γεράκης.

Ο κ. Γεράκης, δήλωσε αρχικά, «η αλήθεια είναι ότι οι εκλογές είναι πολύ μακριά ακόμη. Και όπως ξέρετε κι εσείς, ο χρόνος στην πολιτική μετράει με αστρικές ταχύτητες. Άρα λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, αυτή τη στιγμή, σε μια περίοδο, να συζητάμε ας πούμε για τους πιθανούς εκλογικούς σχεδιασμούς, χωρίς να γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο των εκλογών, χωρίς να γνωρίζουμε πόσα κόμματα θα πάρουν μέρος στις εκλογές. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα νέα κόμματα που συζητάμε, αλλά και από τα πόσα θα φτάσουν στην κάλπη και με ποια μορφή, σε πιθανές συνεργασίες κτλ. Και αυτό κυρίως που δεν γνωρίζουμε είναι σε ποιο πολιτικό περιβάλλον θα διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές».

Και συμπλήρωσε «μιλώντας για δημοσκοπήσεις, μιλάμε για πιθανότητες. Στις πιθανότητες λοιπόν, ξεχωρίζουμε ισχυρές πιθανότητες και λιγότερο ισχυρές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όπως είναι ακριβώς αυτό το περιβάλλον, (όχι μόνο η δική μου δημοσκόπηση, αλλά το σύνολο των δημοσκοπήσεων), μετράμε μια σχετικά σταθερή εικόνα, ας πούμε, στους εκλογικούς συσχετισμούς και στις αξιολογήσεις των προσώπων κτλ με μικρές μεταβολές».

«Η μόνη βεβαιότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι αν είχαμε βουλευτικές εκλογές αυτή την περίοδο, το πρώτο κόμμα θα ήταν η Νέα Δημοκρατία», επισήμανε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, αναφορικά με τη ΝΔ.

Ως προς τα άλλα κόμματα και το πώς αναμένεται να κινηθούν τόνισε «από εκεί και πέρα αρχίζουν όλα τα ερωτηματικά και ως προς το ποια κόμματα θα ήταν, δηλαδή, ο βαθμός των κομμάτων που θα έμπαιναν στη Βουλή και ως προς τη σειρά τους. Βέβαια, όντως το μεγάλο ερώτημα μετατίθεται στη δεύτερη θέση. Δηλαδή, καμιά φορά μας λένε κιόλας γιατί δεν βάζετε αυτή την περίοδο παράσταση νίκης; Διότι, είναι ανόητη η παράσταση νίκης (αναφέρομαι δηλαδή στο ποιο θα είναι πρώτο κόμμα, ποιο θα κερδίσει τις εκλογές). Το ενδιαφέρον είναι μια παράσταση νίκης στη δεύτερη θέση (…)».