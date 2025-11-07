Τετ α τετ Κυρ. Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο περιθώριο της δεύτερης μέρας εργασιών της P-TEC (pics)

Οι διαπραγματεύσεις για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ και η διοχέτευση του στην αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του ελληνικού συστήματος υποδομών βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της δεύτερης ημέρας της συνεδρίασης της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC) η οποία διεξάγεται στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Ζάππειο και συνομίλησε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λίγο πριν την έναρξη την ομιλίας του, όπως και με τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια.

Πηγή: Σωτήρης Δημητρόπουλος / Eurokinissi

Σημειώνεται ότι, χθες, Πέμπτη, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο έκανε λόγο για «μια ιστορική στιγμή».

«Είναι ένα παράδειγμα του τι μπορούμε να κάνουμε, ότι υπάρχει συνεργασία. Θέλω να σας πω κάτι, οι ΗΠΑ επέστρεψαν. Είναι μια σπουδαία ημέρα για την Ελλάδα. Είναι μια ιστορική στιγμή και μόλις αρχίσαμε» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Γκίλφοϊλ.

«Είμαι εδώ για να σας πω ότι η Αμερική επέστρεψε. Και τώρα, με τις εξορύξεις στο Ιόνιο, δείχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν η Αμερική και η Ελλάδα συνεργάζονται από κοινού. Αυτό δεν αφορά μόνο την ενεργειακή κυριαρχία της Αμερικής, αλλά και την ενεργειακή κυριαρχία σε συνεργασία με τη σπουδαία Ελληνική Δημοκρατία», τόνισε.

Υπενθυμίζεται πως η διήμερη σύνοδος (6-7 Νοεμβρίου) συγκεντρώνει ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή τεσσάρων Αμερικανών υπουργών, 25 Ευρωπαίων ομολόγων τους και εκπροσώπων 17 πολυεθνικών ενεργειακών εταιρειών, ενώ στο επίκεντρο τίθεται η ενεργειακή ασφάλεια της ΝΑ Ευρώπης και η σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027.

Σημειώνεται πως το πρωί της Πέμπτης υπεγράφη στο Ζάππειο Μέγαρο η συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα σε ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean, για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Μπλοκ 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα συστηματικής εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες.