Από τα μπλόκα στις μεταρρυθμίσεις

Στην κυβέρνηση επαναφέρουν στη δημόσια συζήτηση το κυβερνητικό έργο και τη θετική ατζέντα των μεταρρυθμίσεων και κάνουν «ταμείο» για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα «μπλόκα» που φεύγουν.

Αναγνωρίζουν ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε συνδυασμό με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μία από τις πιο δύσκολες κρίσεις που έχουν αντιμετωπίσει. Διότι το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε δημιουργήσει ένα δυσάρεστο κλίμα, προκαλώντας ταυτόχρονα αναστάτωση στους υπαλλήλους του, αλλά και παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων.

Τη δύσκολη αποστολή – που τελικά ήταν πιο δύσκολη από ό,τι όλοι περίμεναν – ανέλαβε ο «συνήθης ύποπτος» αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης. Αρχικά να διαπραγματευθεί με τις Βρυξέλλες τη μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων.

Στη συνέχεια, μαζί με τον υπουργό, Κώστα Τσιάρα, και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, να γίνουν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες. Και βέβαια την πολιτική διαχείριση των κινητοποιήσεων στην οποία είχε εμπλοκή όλο το Μέγαρο Μαξίμου, υπό την εποπτεία του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, και τη συμμετοχή τον υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη και του υφυπουργού Οικονομικών Θάνου Πετραλιά.

Κάνοντας, λοιπόν, το «ταμείο» για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα «μπλόκα» κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι:

1. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις πολιτικές της ευθύνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας βέβαια ότι τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνουν ότι είναι αλάνθαστα.

2. Παρόλα αυτά απέφυγε το εφιαλτικό σενάριο να μην πληρωθούν οι αγρότες, που θα προκαλούσε πραγματικά… επανάσταση. Παρά τα μύρια όσα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ τελικά το 2025 καταβλήθηκαν στους αγρότες για αποζημιώσεις και επιδοτήσεις 3,82 δισ. ευρώ, 13% πάνω από το 2024. Αυτό δεν ήταν αυτονόητο το καλοκαίρι, όταν η Κομισιόν προειδοποιούσε με μερική η ολική περικοπή των επιδοτήσεων αν δεν άλλαζε ριζικά η κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Επιπλέον, η κυβέρνηση προώθησε μια σημαντική μεταρρύθμιση με την οποία η χώρα αποκτά ένα αξιόπιστο σύστημα ελέγχων και πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων. Έτσι καταργήθηκε ο «αμαρτωλός ΟΠΕΚΕΠΕ» και οι αρμοδιότητες του πέρασαν στην ΑΑΔΕ, μια ανεξάρτητη αρχή με δεδομένη αξιοπιστία. Έτσι ότι δεν έγινε επί 40 χρόνια έγινε σε λίγους μήνες. Και η μεταρρύθμιση στις αγροτικές επιδοτήσεις είναι αυτό που τελικά θα μείνει.

4. Το νέο σύστημα καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων έχει, υπογραμμίζουν στην κυβέρνηση, κοινωνικό πρόσημο καθώς κατανέμει το ίδιο ποσό με δικαιότερο τρόπο. Έτσι κερδισμένοι θα μείνουν οι πραγματικοί παραγωγοί. Αυτό αποδεικνύεται και από τα 160 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν προφανώς «πανωγραψίματα» και θα κατανεμηθούν σε πραγματικούς αγρότες.

5. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε με ψυχραιμία, υπομονή και υπευθυνότητα τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο πρωθυπουργός αντιμετώπισε με ενσυναίσθηση τους αγρότες και δεν τους κούνησε το δάχτυλο. Ικανοποίησε σημαντικά αιτήματα τους ( λχ πετρέλαιο στην αντλία, αγροτικό ρεύμα), αλλά δεν υπέκυψε σε παράλογα και λαϊκίστικά αιτήματα και δεν επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επίσης, η κυβέρνηση δεν παρασύρθηκε από τις ακρότητες κάποιων αγροτοσυνδικαλιστών (έκτροπα, άρνηση διαλόγου) ούτε από τις φωνές που ζητούσαν «σύγκρουση» στους δρόμους για να φύγουν τα τρακτέρ, ακολουθώντας μια ρεαλιστική γραμμή, σύμφωνα και με τις προτάσεις του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Φυσικά κανείς από την κυβέρνηση δεν υποτιμά την ταλαιπωρία των πολιτών από τα μπλόκα, ωστόσο υπογραμμίζεται ότι κάθε άλλη διαχείριση θα είχε ίσως δυσμενέστερες επιπτώσεις.

Συμπερασματικά, αν και μπορεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο να φοβόντουσαν ότι θα υπάρχει δυσμενής επίδραση στις δημοσκοπήσεις, κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται. Οι δίαυλοι επικοινωνίας με τους αγρότες παραμένουν ανοιχτοί. Οι φορολογούμενοι δεν επιβαρύνθηκαν. Και από την κρίση αυτή προκύπτει τελικά ένα νέο σύστημα καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων πιο δίκαιο και πιο διάφανες. Τώρα η έμφαση θα πέσει στη διαχείριση των διαρθρωτικών θεμάτων του αγροτικού τομέα.

Προς την κατεύθυνση αυτή προσωπικά ο πρωθυπουργός ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διακομματική Επιτροπή της Βουλής και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πολύ δουλειά μπροστά του.

Οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται…

Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση με την παρουσίαση του απολογισμού για το 2025 και τον προγραμματισμό του 2026 που παρουσίασαν ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άκης Σκέρτσος επιχειρεί πλέον να επιστρέψει στη θετική ατζέντα και να φέρει στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης το κυβερνητικό έργο και τις μεταρρυθμίσεις.

Στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι ο δημόσιος διάλογος έτσι όπως διεξάγεται συχνά αδικεί το κυβερνητικό έργο. Και τους ανησυχεί ιδιαίτερα η εσφαλμένη αντίληψη πως η κυβέρνηση «έτρεξε» κατά την πρώτη τετραετία και δεν «τρέχει» στη δεύτερη.

Για τους λόγους αυτούς, στην κυβέρνηση σχεδιάζουν:

α) να αναληφθούν πρωτοβουλίες για πιο συστηματική προβολή και παρουσίαση κυβερνητικού έργου. Η δουλειά αυτή πρέπει να ξεκινήσει από τώρα και να μην περιμένουν την προεκλογική περίοδο.

β) να εντατικοποιηθεί το κυβερνητικό έργο και οι μεταρρυθμίσεις – ο Χατζηδάκης παρουσίασε τις 10 σημαντικότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες και 30 μεταρρυθμίσεις και έργα για το 2026. Η χρονιά αυτή είναι καθοριστική για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου της 2ης θητείας της και η κυβέρνησης βάζει ψηλά τον πήχη.

Σ’ αυτό το πλαίσιο στην κυβέρνηση υπογραμμίζουν ιδιαίτερα την επιλογή να δοθεί φέτος μεγαλύτερη δημοσιότητα στον προγραμματισμό του έτους. Ο Κωστής Χατζηδάκης το χαρακτήρισε αλλαγή υποδείγματος ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν με λεπτομέρεια τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, αλλά και η κυβέρνηση να γνωρίζει ότι οι πολίτες την παρακολουθούν και την ελέγχουν.

Η κυβέρνηση, λοιπόν, αυτοδεσμεύεται σε υψηλούς ρυθμούς παραγωγής κυβερνητικού έργου και μεταρρυθμίσεων. Και προς αυτή την κατεύθυνση σημειώνουν ότι «την ώρα που η αντιπολίτευση δημαγωγεί ασύστολα, εμείς έχουμε μια έντιμη σχέση με τους πολίτες».