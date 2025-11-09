Τα μηνύματα ενότητας στην εκδήλωση του Israel–Greece Friendship Association στο Πάρκο Ελευθερίας

Την 1η Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Ελευθερίας εκδήλωση που διοργάνωσε το Israel–Greece Friendship Association, με θέμα τη Διακήρυξη Ειρήνης στη Γάζα, πρωτοβουλία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Donald J. Trump. Η εκδήλωση σηματοδότησε παράλληλα την πρώτη υποδοχή της νέας Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle.

Τον συντονισμό είχε η δημοσιογράφος Ελευθερία Κοσμοπούλου. Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Κοσμάς Πεντάκαλος, Πρόεδρος του Israel–Greece Friendship Association, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και στη συμβολή τέτοιων πρωτοβουλιών στη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας και αμοιβαίας κατανόησης.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Ελένη Μπούση, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος με διεθνή δραστηριότητα, η οποία μίλησε για τη σημασία της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη νέα Πρέσβειρα, εκφράζοντας θετική προσδοκία για τη συνέχιση της καλής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαιρετισμό απηύθυνε ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Θωμάς Συνοδινός, εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, ο οποίος έκανε αναφορά στη φιλανθρωπική δραστηριότητα της κ. Μπούση και στην προσφορά της προς την κοινωνία.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης οι Chris Kaitson, Supreme President της AHEPA, και Savvas Tsivicos, Past Supreme President, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και στις κοινές πρωτοβουλίες στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Ιδιαίτερη φόρτιση προκάλεσε το μήνυμα του Ilay David, αδελφού του Evyatar David, ο οποίος κρατήθηκε αιχμάλωτος από τη Χαμάς για περισσότερες από 700 ημέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Ο Evyatar David, ένας από τους μόλις είκοσι ομήρους που επέζησαν και απελευθερώθηκαν, βίωσε απάνθρωπες συνθήκες κράτησης, ακόμη και εξαναγκασμό να σκάψει τον ίδιο του τον τάφο. Το μήνυμα στάθηκε σύμβολο ανθρώπινης αντοχής και ελπίδας.

Επιπλέον, σύντομες παρεμβάσεις πραγματοποίησαν ο Daniel Mariaschin, επικεφαλής της B’nai B’rith International, και ο Cobi Bitton, CEO του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ισραήλ–Ελλάδας, με αναφορές στις προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ.