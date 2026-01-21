Τα γυρίζει ο Δούκας για Ανδρουλάκη: Δεν είπα ότι τον αμφισβητώ

Σε αναδίπλωση σχετικά με τις δηλώσεις του για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, προχώρησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Δούκας, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «εδώ και ένα μεγάλο διάστημα είμαστε με καθηλωμένα ποσοστά και απομακρύνεται η πρώτη θέση» γι’ αυτό, «είπα ότι η στρατηγική είναι λάθος».

Ο δήμαρχος Αθηναίων έκανε, πάντως, λόγο για μετατόπιση στρατηγικής εκ μέρους του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, καθώς – όπως είπε – πρώτη φορά έγινε λόγος για προοδευτική διακυβέρνηση με κορμό το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Για να γίνει αυτό, μίλησα για καθαρό ψήφισμα που να μιλά για καμία προοπτική συγκυβέρνησης με τη ΝΔ», όπως είπε. «Είχαμε συγκυβερνήσει στο παρελθόν σε αναγκαίες συνθήκες ακραίας χρεοκοπίας για να σωθεί η χώρα. Μια ξεκάθαρη τέτοια απόφαση θα είναι δυνατό μήνυμα στο συνέδριο και θα σταματήσει κάθε συζήτηση για μετεκλογική συνεργασία».

Για αυτό, συνέχισε ο κ. Δούκας, «μεγάλο όχι στη ΝΔ και μεγάλο ναι στην προοδευτική συνεργασία». «Πρέπει να ξεκινήσουμε προγραμματικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια. Ηρθε η ώρα να είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα αλλάξει τη χώρα και δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε αν είμαστε ανοιχτοί σε αρχές και αξίες».

Σχετικά με τα όσα συνέβησαν στην Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ, ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε:

«Χθες υπήρξε μια ζωηρή συζήτηση, είναι πάντα πολύ θετικό γιατί είμαστε μπροστά σε ένα Συνέδριο και πρέπει να λέμε τις προτάσεις μας. Ανησυχούμε διότι πρέπει να πάει το ΠΑΣΟΚ μπροστά. Εδώ και ένα μεγάλο διάστημα είμαστε με καθηλωμένα ποσοστά και απομακρύνεται ο στόχος της πρώτης θέσης. Για αυτό και είπα ότι η στρατηγική είναι λάθος».

«Αν ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθήσει αυτό που λέω για αλλαγή στρατηγικής, θα γίνουμε πρώτο κόμμα και το πιστεύω βαθιά. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ αυτήν τη στιγμή είναι το θολό μήνυμα. Ενώ έχουμε πολύ ωραίες προτάσεις, δεν βάζουμε τα θεμέλια για να πατήσουν πάνω αυτές οι προτάσεις και να γίνουν προγραμματική πρόταση διακυβέρνησης. Τα θεμέλια αυτά είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ και ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε προγραμματικό διάλογο με τους φορείς και τα κόμματα που θέλουν την προοδευτική αλλαγή».