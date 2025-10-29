Τα έργα ανάπτυξης των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο υπ. Παιδείας

Η υλοποίηση έργων ανάπτυξης των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που ενδυναμώνουν την καινοτομία και την εξωστρέφεια του Ιδρύματος και καθορίζουν τη νέα φυσιογνωμία του ως ισχυρού περιφερειακού πανεπιστημίου συζητήθηκε σε συνάντηση που είχε ο πρύτανής του καθ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, στο υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του πανεπιστημίου, συζητήθηκαν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες με έμφαση στα εξής έργα:

Το Τεχνολογικό Πάρκο στη Ζώνη Καινοτομίας στην Κοζάνη, που θα διασυνδέσει στην πράξη το Πανεπιστήμιο με τις νέες επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στην περιοχή λόγω της Μετάβασης,

­Το Πράσινο Κέντρο Δεδομένων (Green Data Center) στην Πανεπιστημιούπολη της Κοζάνης, που θα φιλοξενήσει τον Υπερυπολογιστή της Δυτικής Μακεδονίας,

­Το Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα στα Γρεβενά, που θα συμβάλει στην επιστημονική και τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής,

­Το νέο Κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλώρινα, που προσδίδει νέα αναπτυξιακή δυναμική για την περιοχή,

­Την κατασκευή και λειτουργία νέων φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Καστοριά και Φλώρινα.

Τα έργα αυτά, όπως επισημαίνεται, «συγκροτούν ένα δίκτυο σύγχρονων υποδομών που συνδέει την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία με τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Συζητήθηκε περαιτέρω η ανάγκη στήριξης για την άμεση έγκριση του νέου Οργανισμού του Πανεπιστημίου και για την άμεση στελέχωση των νέων οργανικών θέσεων που προβλέπει το νέο οργανόγραμμα, καθώς η διοικητική ενδυνάμωση αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής του Πανεπιστημίου.

Επίσης, τέθηκε ως κρίσιμη προτεραιότητα η στήριξη στην άμεση έγκριση της ίδρυσης της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΠΔΜ, ως φορέα λειτουργίας των επικείμενων εμβληματικών έργων και ως βασικό εργαλείο για τη διαχείριση και αξιοποίηση των πανεπιστημιακών υποδομών. Στο ίδιο πλαίσιο, συζητήθηκε η προοπτική για στρατηγική συνεργασία του ΠΔΜ με τη ΔΕΗ, που θα συνδέσει την ακαδημαϊκή έρευνα με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Περιφέρειας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν, τέλος, οι χρηματοδοτικές δυνατότητες των έργων, η ανάπτυξη και πιστοποίηση νέων προγραμμάτων σπουδών σε σύγχρονους και διεπιστημονικούς τομείς, συνδεδεμένων με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, καθώς και οι προτεραιότητες στήριξης της ολιστικής φοιτητικής μέριμνας του ΠΔΜ.

«Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη στρατηγική πορεία του Πανεπιστημίου και την πρόοδο των πρωτοβουλιών του, επισημαίνοντας τη βούληση του Υπουργείου να παρέχει έμπρακτη στήριξη», σημειώνεται στην ανακοίνωση του πανεπιστημίου.