Τα δύο κρίσιμα επιτεύγματα Μητσοτάκη και οι επόμενες εκλογές

Στα χρόνια της διακυβέρνησής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει να παρουσιάσει δύο κρίσιμα επιτεύγματα για την Ελλάδα: την ιστορικής σημασίας γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας (σε πείσμα των… επαγγελματιών του πατριωτισμού που βλέπουν τώρα παντού εθνικές ήττες, ενώ παρέμεναν περίεργα σιωπηλοί την περίοδο 2015 - 2019) και μια οικονομική ανασυγκρότηση που έθεσε τις βάσεις για πολλές δεκαετίες ανάκαμψης. Γι’ αυτό και είναι κρίσιμο να παραμείνει στο τιμόνι της χώρας και να συνεχίσει το έργο του.

Η σημερινή Ελλάδα, υπό την ηγεσία Μητσοτάκη, έχει καταφέρει μια κομβική γεωπολιτική και οικονομική μεταμόρφωση. Ο πρωθυπουργός όχι μόνο έχει σταθεροποιήσει την πορεία της χώρας, αλλά έχει επιτύχει και τη μετατροπή της σε έναν περιφερειακό κόμβο στρατηγικής σημασίας.

Το πιο πρόσφατο και μεγάλο επίτευγμα στη διεθνή σκακιέρα, για το οποίο χρειάσθηκε δουλειά πολλών ετών, είναι η καθιέρωση της Ελλάδας ως της βασικής πύλης εισόδου του αμερικανικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Ευρώπη. Αυτή η στρατηγική επιλογή, με την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών, όπως οι πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU), προσφέρει στην Ευρώπη ενεργειακή διαφοροποίηση και διευκολύνει την πλήρη απεξάρτηση από τη Ρωσία.

Οι γεωπολιτικές προεκτάσεις αυτής της εξέλιξης είναι τεράστιες:

Ενίσχυση των δεσμών με τις ΗΠΑ: Ο νέος ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού εταίρου των ΗΠΑ στην περιοχή εδραιώνει τους δεσμούς με την Ουάσιγκτον σε ένα επίπεδο στρατηγικής ασφάλειας και ενέργειας.

Αποτελεσματικό μέσο διασφάλισης της χώρας από την τουρκική επιθετικότητα: Η διαρκής και αυξημένη αμερικανική στρατηγική παρουσία και το ζωτικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές υποδομές λειτουργεί ως αποτελεσματικό μέσο προστασίας έναντι οποιασδήποτε επιθετικότητας ή αποσταθεροποίησης από την Τουρκία.

Εδραίωση κυριαρχικών δικαιωμάτων: Η έμπρακτη εκδήλωση εμπιστοσύνης «κολοσσών» όπως η αμερικανική Chevron, η οποία προχωρά με εντατικούς ρυθμούς στις έρευνες για φυσικό αέριο σε περιοχές ελληνικού ενδιαφέροντος, αποτελεί την ισχυρότερη πιστοποίηση ότι η χώρα έχει οριστικά ξεπεράσει τις αμφισβητήσεις των κυριαρχικών της δικαιωμάτων από την Τουρκία. Η παρουσία και η επένδυση αυτών των εταιρειών λειτουργεί ως διεθνής σφραγίδα νομιμότητας και ασφάλειας στις ελληνικές διεκδικήσεις.

Τα επιτεύγματα της οικονομικής πολιτικής

Η εδραίωση της θέσης της Ελλάδας ως κρίσιμου ενεργειακού κόμβου αποτελεί μια κρίσιμη αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την καθιστά περιφερειακό «παίκτη» με αυξημένη σημασία, ιδιαίτερα τώρα που αναδιατάσσονται οι ενεργειακές ισορροπίες και η Ρωσία χάνει τη θέση του κυρίαρχου προμηθευτή της Ευρώπης.

Την ίδια στιγμή, όμως, δεν μπορεί να παραγνωρίζεται ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιδείξει και σημαντικά οικονομικά επιτεύγματα που έχουν επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και σταθερότητας.

Ταχύτερη ανάπτυξη από την Ευρώπη: Η Ελλάδα καταγράφει σταθερά υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων.

Μείωση του χρέους: Η σχέση του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ βρίσκεται σε σταθερή πτωτική πορεία, επιστρέφοντας τη χώρα στην επενδυτική βαθμίδα, βελτιώνοντας την αξιοπιστία της, στις διεθνείς αγορές και θέτοντας τα θεμέλια για ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο με μακρά διάρκεια.

Προσέλκυση επενδύσεων: Η δημιουργία ενός πιο φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος έχει οδηγήσει σε σημαντική προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, που σταδιακά αλλάζουν το παραγωγικό μοντέλο, με στροφή στην παραγωγή, τη γνώση και την καινοτομία, ώστε να κατακτήσουμε την αύξηση της παραγωγικότητας και, κατ’ επέκταση, των εισοδημάτων και της αναβάθμισης του βιοτικού επιπέδου.

Το πολιτικό στοίχημα: Ανανέωση της θητείας και σταθερότητα

Στον αθλητισμό λένε ότι ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Με πολιτικούς όρους, αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι ο ηγέτης που έφερε αυτά τα κρίσιμα αποτελέσματα για τη χώρα θα ήταν επικίνδυνο να αλλάξει πριν ολοκληρώσει το έργο του.

Άλλωστε, στην πραγματικότητα όλοι αυτοί που από θέση αντιπολίτευσης δηλώνουν μονότονα ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει δεν έχουν καταφέρει να παρουσιάσουν οποιοδήποτε εναλλακτικό, σοβαρό πολιτικό σχέδιο για το μέλλον. Ακόμη χειρότερα, δεν έχουν να υποδείξουν ένα σοβαρό πολιτικό πρόσωπο που θα μπορούσε να αναλάβει την ηγεσία και να κάνει βήματα μπροστά, αντί να οδηγήσει την Ελλάδα σε επικίνδυνες περιπέτειες.

Τα παραπάνω επιτεύγματα, τόσο στο γεωπολιτικό όσο και στο οικονομικό πεδίο, είναι η αδιάψευστη απόδειξη ότι η διατήρηση της ηγεσίας της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δίνει τη μοναδική πειστική απάντηση στις σύγχρονες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις. Η συνέχιση της σταθερής και μεταρρυθμιστικής πορείας είναι απολύτως αναγκαία για να μην χαθούν όσα ήδη κατακτήθηκαν και για να αποτελέσουν τη βάση για τα επόμενα βήματα.

Οι εκλογές που πρέπει να γίνουν το αργότερο το 2027 υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής πολιτικής ζωής, να μετατραπούν σε μια πολιτική διαδικασία που αντί να οδηγήσει σε πρόοδο να φέρει την αστάθεια και τον εκτροχιασμό. Ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό, με τη ΝΔ πρώτη αλλά με χαμηλότερα ποσοστά λόγω της κυβερνητικής φθοράς, μπορεί να οδηγήσει σε ασταθείς, πολυκομματικές κυβερνήσεις, που δεν θα είναι σε θέση να χαράξουν και να εφαρμόσουν πολιτική για την πρόοδο της χώρας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιμετωπίζει πάντα με θεσμική υπευθυνότητα τις εκλογικές διαδικασίες, γι’ αυτό και έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ έχει αποκλείσει, παράλληλα, την αλλαγή του εκλογικού νόμου για να γίνει ευκολότερη η ανάδειξη μιας μονοκομματικής κυβέρνησης.

Ωστόσο, η θεσμική υπευθυνότητα δεν είναι αυτοσκοπός, ιδιαίτερα όταν μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, σε συνθήκες πολιτικής τοξικότητας και με κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό απειλούν να βάλουν τη χώρα σε περιπέτειες. Είναι ώρα να εξετασθεί αν είναι σκόπιμο να επισπευσθούν οι εκλογές - και πάντως να διενεργηθούν μέσα στο 2026 - και αν θα πρέπει αυτές οι εκλογές να γίνουν με ένα αναμορφωμένο εκλογικό σύστημα, που θα ενισχύει την κυβερνησιμότητα της χώρας.

Ένα ισχυρό μπόνους εδρών στο πρώτο κόμμα και ένα υψηλότερο όριο (π.χ.: 5%) για την είσοδο των κομμάτων στη Βουλή σίγουρα θα βοηθούσαν να κυβερνηθεί η χώρα από τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ώστε να παραταθεί αυτή η περίοδος διακυβέρνησης που τόσα έχει προσφέρει στην Ελλάδα και να μπει η χώρα σε μια σταθερή τροχιά τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία.

Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι Έλληνες αντιλαμβάνονται ότι σήμερα και στο ορατό μέλλον δεν υπάρχει άλλη πολιτική προσωπικότητα, πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη, που μπορεί να κρατήσει σταθερά το πηδάλιο της διακυβέρνησης στις πιο δύσκολες συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας. Και δεν υπάρχει άλλο πολιτικό σχέδιο, πέραν αυτού που υλοποιεί με συνέπεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ισχυρή και μακράς πνοής διακυβέρνηση. Η ανανέωση της θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί εθνική επιταγή για την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της χώρας. Ας μην επιτρέψουμε στις αδυναμίες του πολιτικού και εκλογικού συστήματος να θέσουν σε κίνδυνο κατακτήσεις και θυσίες πολλών ετών.

*Ο Γρηγόρης Σαμπάνης είναι Οικονομολόγος, στέλεχος τραπεζών.