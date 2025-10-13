Ο ανάλγητος  

Πολύ καλά αντανακλαστικά από τον Χρίστο Δήμα. Οι καθυστερήσεις στα μεγάλα έργα έφερε στο Μαξίμου όλους τους κατασκευαστές με θέμα συζήτησης το πώς θα γίνουν τα έργα και δεν θα χαθούν τα χρήματα. Είναι αυτό που λέμε «συναντήσεις κορυφής». Ο κ. Μητσοτάκης έγινε αποδέκτης προτάσεων για την υιοθέτηση διαδικασιών που είχαν ακολουθηθεί και στα ολυμπιακά έργα. Δεν είναι απίθανο να υιοθετηθούν, καθώς τα χρήματα του Ταμείου είναι τα μόνα «σίγουρα» και η απώλειά τους θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην Οικονομία. Ο κ. Δήμας, πάντως, κερδίζει διαρκώς σε εντυπώσεις.

Συγκροτείται, λέει, η γυναικεία συμμαχία της ΝΔ, Κεραμέως - Ζαχαράκη. Εντυπωσιακό! Μέχρι πρότινος πίστευα ότι η Σοφία ήταν υποχρεωμένη στον Κωστή και ταγμένη στον Κ2, ο οποίος και την πρότεινε για το Παιδείας. Εμένα πάντως μου μοιάζει με προβοκάτσια και ο πραγματικός στόχος είναι η Νίκη. Κάποιοι θέλουν να την «εκθέσουν» ως δελφίνο. Ότι δεν θα πλήξουμε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.

Μούγκα στην ελληνική αριστερά για τη συγκέντρωση των νεοναζί της Ευρώπης στη Ρωσία και μάλιστα με την αιγίδα του πατριάρχη του Πούτιν. Αυτοί που έφαγαν αμάσητη την προπαγάνδα της Μόσχας για τους ναζί της Ουκρανίας, τώρα κάνουν κυριολεκτικώς την πάπια.

Στο Μαξίμου προετοιμάζονται για την ομιλία του πρωθυπουργού την Πέμπτη στη Βουλή για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και τον πόλεμο στη Γάζα. Αναφορές θα γίνουν και στην Τουρκία, ενώ θα γίνει η διάκριση μεταξύ σοβαρής εξωτερικής πολιτικής που διαφυλάττει τα εθνικά συμφέροντα και αντιπολίτευσης της στιγμής τύπου Πέρκα και Flotilla...

Οι μεγάλοι οίκοι του εξωτερικού πριν συναντήσουν τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών, στελέχη εταιρειών και επιχειρηματίες, περνούν μια βόλτα από το Μαξίμου για να έχουν μια πλήρη εικόνα. Τελευταία επίσκεψη πάντως στη χώρα μας που είχε συνάντηση με τον επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού ήταν κλιμάκιο του γνωστού οίκου Jefferies. Θα μπορούσαμε να πούμε απλά ότι ψάχνει την Ελλάδα ο οίκος Jefferies. Αλλά θέλαμε να πούμε και τα υπόλοιπα για τις συναντήσεις του οικονομικού επιτελείου του πρωθυπουργού.

Ο Άδωνις βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή! Και κυρίως όταν όλοι οι άλλοι κρύβονται. Λίγο το ενοχικό σύνδρομο της Δεξιάς, λίγο το μίσος ορισμένων για τον Μητσοτάκη, λίγο η απογοήτευση των αναξιοποίητων, η ουσία είναι ότι οι περισσότεροι είναι εξαφανισμένοι. Εξαίρεση ο Άδωνις.

Ανέβασε, λοιπόν, ο Άδωνις ένα post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ αναφέρει πως η Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων έστρεψε τις έρευνες στο ξυλόλιο για να μην ενοχοποιηθούν τα έλαια σιλικόνης. Τι μας είπε ο σύντροφος; Ότι όλες οι σχετικές φήμες στήθηκαν επί της ουσίας από τα μονοπώλια και το μεγάλο κεφάλαιο για να μην πληρωθούν αποζημιώσεις. Από εκεί ξεκίνησαν. Δεν μας είπε ο σύντροφος γιατί οι ίδιοι τα υιοθέτησαν. Στο μυαλό μου ήρθε στη συνέχεια η εμπλοκή στελέχους της ευρωπαϊκής αρχής στις περίφημες εκθέσεις της Πίζα. Όσο πάει γίνεται και καλύτερο. Πού να φτάσει η συζήτηση στον Σταθμάρχη. Τότε ίσως λυθούν αρκετές απορίες.

Αυτό συμβαίνει όταν είναι κάποιος ... εν αναμονή πρωθυπουργός και αργεί η ώρα της δικαίωσης: «Καίγεται» στις πρόβες στον καθρέφτη. Ο λόγος για τον Δούκα των Αθηνών, ο οποίος αφού έχει λύσει τα προβλήματα του δήμου το έχει ρίξει στις φιλοσοφικές αναζητήσεις. Δηλαδή στα συνέδρια. Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια σε όλα αυτά. Για να φτάσει στο Μαξίμου ο κ. Δούκας θα πρέπει να φύγει από το ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης και να κερδίσει ο κ Δούκας τους εσωκομματικούς αντιπάλους του. Και μετά πρέπει να γίνουν εκλογές και να τις κερδίσει. Το ΠΑΣΟΚ. Πολλές προϋποθέσεις. Πιο πολλές απ’ όσες χρειάζεται ένας τζογαδόρος για να κερδίσει το λαχείο.





