Τ. Χατζηβασιλείου: Η Άγκυρα αντιλαμβάνεται το μήνυμα Μητσοτάκη πως casus belli και γκρίζες ζώνες είναι ασύμβατα με το SAFE

«Η Άγκυρα αντιλαμβάνεται πλέον το σαφές μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι, όσο εμμένει σε casus belli και γκρίζες ζώνες, δεν πρόκειται να μπει στον ευρωπαϊκό μηχανισμό SAFE», δήλωσε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι «ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επανέλαβε τις πάγιες τουρκικές θέσεις, όμως η αποστροφή του για το εύρος των χωρικών υδάτων δείχνει μια σχετική ευελιξία». «Αυτό δεν σημαίνει πως αλλάζει εύκολα η τουρκική στάση, ωστόσο είναι σαφές ότι η Άγκυρα αρχίζει να διαβάζει σωστά το μήνυμα του πρωθυπουργού και δείχνει μια αρχική διαλλακτικότητα», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον βουλευτή της ΝΔ, «η Τουρκία εξακολουθεί να πιστεύει ότι έχει αυξημένο ειδικό βάρος μετά την εκεχειρία στη Γάζα, όπου διαπραγματεύτηκε εν πολλοίς εκ μέρους της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς και γι’ αυτό δεν κατανοεί γιατί ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, της κόβουν τον δρόμο προς τα αμυντικά κονδύλια της ΕΕ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι για να ενταχθεί η Τουρκία σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα πρέπει να εγκαταλείψει το casus belli, αρχίζει να διαβάζεται σωστά από την Άγκυρα» συμπληρώνοντας πως και στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η δήλωση του ο Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη.

Ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε ότι «η Ελλάδα διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια, όποτε το κρίνει εθνικά σκόπιμο» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη» και επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση: «Συζητάμε με την Τουρκία μόνο για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου».

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για μια πολυμερή διάσκεψη στη Μεσόγειο, ο κ. Χατζηβασιλείου εξήγησε ότι «οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες, ειδικά μετά τα ενεργειακά βήματα που έκανε η Ελλάδα νοτίως της Κρήτης».

Όπως είπε, «η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια πενταμερή διάσκεψη μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Τουρκίας, Αιγύπτου και Λιβύης είναι ρεαλιστική», διότι «οι χώρες αυτές έχουν κοινά σημεία συνάντησης συμφερόντων και προκλήσεων – δεν είναι μόνο οι θαλάσσιες ζώνες αλλά και η μετανάστευση, η πολιτική προστασία, η κλιματική κρίση, οι αγωγοί και η συνδεσιμότητα».

Ωστόσο, τόνισε ότι «αν η Τουρκία θέσει θέμα συμμετοχής του ψευδοκράτους, η απάντηση της Ελλάδας είναι σαφής: το ψευδοκράτος δεν μπορεί να συμμετάσχει σε διεθνή διάσκεψη. Αν επιμείνει, ας αναλάβει το βάρος της απόρριψης η ίδια».

Σε ερώτηση για τις εξελίξεις στα Κατεχόμενα, ο Τάσος Χατζηβασιλείου απάντησε πως «η Άγκυρα υπέστη μια ήττα, αφού ο εκλεκτός της, Ερσίν Τατάρ, έχασε τις παράνομες εκλογές».

«Η σαρωτική νίκη του Ερχουρμάν, ενός πολιτικού που μιλά ξεκάθαρα για ομόσπονδη λύση και διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, αναζωπυρώνει την ελπίδα για πρόοδο στο Κυπριακό», είπε, προειδοποιώντας ωστόσο ότι «ο νέος κατοχικός ηγέτης πρέπει να αποδείξει πως μπορεί να απογαλακτιστεί από την Άγκυρα».

«Και στο παρελθόν είχαμε ηγέτες, όπως ο Μουσταφά Ακιντζί και ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, που μιλούσαν με τη γλώσσα της λογικής, αλλά στο τέλος υπέκυψαν στις πιέσεις της Τουρκίας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο βουλευτής Σερρών επεσήμανε ότι «η Νέα Δημοκρατία παραμένει απολύτως συμπαγής πολιτικά και κοινοβουλευτικά», ενώ κάλεσε τους –όπως είπε– «επαγγελματίες πατριδοκάπηλους και πατριώτες της φακής» να σταματήσουν να διαστρεβλώνουν την εθνική στρατηγική της χώρας.

«Η Ελλάδα παραμένει παράγοντας σταθερότητας και δύναμη ειρήνης στη Μεσόγειο, με πυξίδα το Διεθνές Δίκαιο και την υπευθυνότητα», κατέληξε.