Κυρ. Μητσοτάκης με Γάλλο υπ. Άμυνας: Συζήτησαν για Belharra και αμυντική συνεργασία

Συνάντηση με τον Υπουργό 'Άμυνας της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, επ' ευκαιρία της επίσκεψής του στην Αθήνα και της συνάντησής του με τον Υπουργό Εθνικής 'Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι συζητήθηκαν η ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία και η πορεία ναυπήγησης της πρώτης φρεγάτας Belharra.

Την έξελιξη στη ναυπήγηση της ελληνικής φρεγάτας FDI «Belharra» κλάσεως «Κίμων» παρουσιάζουν με ανάρτησή τους τα ναυπηγεία της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας.

Στις δύο φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο twitter, παρουσιάζονται το κατάστρωμα της φρεγάτας καθώς και το πτερύγιο της.

[#NAVGREEK] ⚓🇬🇷 7️⃣ weeks after the entry of the 1️⃣st block of the first FDI HN in the dry dock, 5️⃣ pre-outfitted blocks of the very First of Class frigate Kimon are laid on the keel line, and the 2️⃣ first blocks have been welded together! pic.twitter.com/3czDDXI6xS