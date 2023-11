Διάσπαση και στη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρεί το 70% των οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα

Την αποχώρησή τους από τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανακοίνωσαν ο γραμματέας και άλλα 31 μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου, μετά τη συνεδρίαση του οργάνου.

Συνολικά, αποχωρεί το 62% του οργάνου και του 70% των οργανώσεων της Νεολαίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε όλη την Ελλάδα.

«Ένας κύκλος κλείνει. Ο αγώνας συνεχίζεται»

Το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών έχει διαμορφώσεί ένα δυστοπικό τοπίο στη χώρα μας. Ο νέος πολιτικός χάρτης περιλαμβάνει μια ισχυροποιημένη Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ενισχυμένη την ακροδεξιά εντός του κοινοβουλίου. Με αυτή τη συνθήκη το μέλλον προμηνύεται δυσοίωνο, με ακόμα πιο σκληρές αντικοινωνικές κυβερνητικές πολιτικές, αδιέξοδα για την κοινωνική πλειοψηφία και την ενίσχυση αντιδραστικών αντιλήψεων. Στον αντίποδα, οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις δείχνουν αποδυναμωμένες, ανήμπορες να ασκήσουν προγραμματική αντιπολίτευση απέναντι στη κυριαρχία της δεξιάς, και αδύναμες να ανασυγκροτήσουν τον αντίπαλο πόλο εντός της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δείχνει να βρίσκεται μπροστά σε μια διαλυτική κρίση, πολιτική και ιδεολογική. Η μεγάλη ήττα των εθνικών εκλογών και η παραίτηση του Αλ. Τσίπρα διαμόρφωσαν πρωτόγνωρες συνθήκες για το χώρο μας και ανέδειξαν μια σειρά προβλημάτων που ενυπήρχαν στο κόμμα μας. Η αναγκαία περίοδος ανασυγκρότησης εκκίνησε με την εκλογή του νέου Προέδρου. Μια διαδικασία που συλλογικά αποφασίσαμε, παρά τις επιμέρους διαφωνίες, και το αποτέλεσμα της οποίας είναι προφανώς αποδεκτό. Η αλλαγή ηγεσίας και η εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη δεν δείχνει ωστόσο να μπορεί να αντιστρέψει την πορεία διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αντιθέτως, η στρατηγική και μια σειρά ενεργειών του νέου προέδρου και της ηγετικής ομάδας δείχνουν να επιταχύνουν αυτή τη συνθήκη. Η νέα σελίδα για το χώρο μας, φαίνεται ότι διαμορφώνει ένα νέο τοπίο, σε μια ξένη για εμάς κατεύθυνση.

Τους πρώτους μήνες είδαμε να κυριαρχεί ένα θολό και ασαφές στίγμα στη δημόσια σφαίρα, να επιστρατεύεται μια έντονη συνθηματολογία, πολλές φορές, κενού περιεχομένου, που αδυνατεί να μπει πιο βαθιά στα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα. Γίναμε μάρτυρες αντιφατικών δηλώσεων, τοποθετήσεων ακόμα και αντίθετων στις πάγιες θέσεις και αξίες του χώρου μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ομιλία στο ΣΕΒ και η διολίσθηση σε ξένα για την αριστερά ιδεολογικοπολιτικά πλαίσια. Κυριάρχησε η επικοινωνία έναντι της αξιόπιστης χάραξης στρατηγικής και έκφρασης σαφών πολιτικών θέσεων.

Παρακολουθήσαμε την αποδόμηση, σε ορισμένες περιπτώσεις, των προσπαθειών και του κυβερνητικού έργου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, εν είδει κατασκευής εσωτερικού εχθρού. Αλλά κυρίως, υπάρχει η απροθυμία να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τους λόγους της ήττας μας, γιατί μας γύρισαν την πλάτη τα λαϊκά στρώματα και η νεολαία, κάτι που μας προβληματίζει ιδιαίτερα, και αντ’ αυτού επαναλαμβάνεται το ίδιο αφήγημα, δηλαδή η επιστράτευση του «εσωτερικού εχθρού» και των υπονομευτών, το οποίο χρησιμοποιείται σκόπιμα για καλύψει βαθύτερα αδιέξοδα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει την κύρια ευθύνη να εγγυηθεί πρώτος την ενότητα του κόμματος στην δύσκολη αυτή περίοδο και όφειλε να συμπεριφερθεί με σεβασμό στις συλλογικές διαδικασίες και την τήρηση του καταστατικού, με σεβασμό στην διαφορετική άποψη και κριτική, μακριά από ένα κλίμα τοξικότητας. Δυστυχώς αυτό δεν έδειξε να το κατανοεί ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε και η ηγετική ομάδα γύρω του. Η νωπή εκλογή δεν σημαίνει και λευκή επιταγή.

Αντιθεσμικές ενέργειες του προέδρου, λογικές έντονου αρχηγισμού στο όνομα της αδιαμεσολάβητης επαφής με τη βάση αδρανοποιώντας τα όργανα όταν αυτά διαφωνούν, και κυρίως η εισαγωγική ομιλία του στην τελευταία συνεδρίαση της ΚΕ αποτέλεσαν τομή για τη λειτουργία του χώρου μας. Ειδικά η ομιλία αυτή ήταν βαθιά διχαστική, αυταρχική και απαξιωτική για το σύνολο των μελών και των στελεχών, μακριά από το ήθος της δικής μας αριστεράς, και έδωσε το έναυσμα για την ανάπτυξη ακόμα περισσότερου τοξικού κλίματος στη βάση του κόμματος. «Όποιος δεν συμφωνεί μπορεί να αποχωρήσει» η γνώριμη φράση. Η καθυστέρηση των συνεδριακών διαδικασίων, των διαδικασιών συζήτησης για τον αναγκαίο απολογισμό και την οικοδόμηση μιας νέας στρατηγικής δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για την ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το κόμμα μας, δείχνει να μετατοπίζεται συνεχώς, αλλά κυρίως να εγκλωβίζεται όλο και περισσότερο στην απαξίωση και την ανυποληψία.

Όσοι και όσες υπογράφουμε το κείμενο αυτό, είμαστε μέλη με μεγαλύτερη ή μικρότερη πορεία στο χώρο αυτό, που δώσαμε ψυχή και σώμα στη κοινή μας προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Καταφέραμε να στήσουμε από το μηδέν τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ σε δύσκολους καιρούς. Είμαστε περήφανοι και περήφανες για την επιλογή μας αυτή. Για όσα πέτυχε η πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς, την έξοδο από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια, την αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων, τη μείωση της ανεργίας, την ενίσχυση της δημόσιας περίθαλψης, τις τομές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη συμφωνία των Πρεσπών και άλλα πολλά. Είμαστε περήφανοι για τους αγώνες που δώσαμε τα προηγούμενα χρόνια, παρόντες και παρούσες με όλες μας τις δυνάμεις σε κάθε μικρή ή μεγάλη στους κοινωνικούς χώρους και τα κινήματα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε ένα ελπιδοφόρο αριστερό και νικηφόρο εγχείρημα για όλη την Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι στην πορεία αυτή κάναμε και λάθη. Κάνουμε την δική μας αυτοκριτική και απολογισμό, γνωρίζοντας ότι όπως και στις νίκες έτσι και στις ήττες η ευθύνη είναι πάντα συλλογική. Παρά τις αυτνόητες αδυναμίες και ανεπάρκειες ωστόσο, ούτε μία στιγμή δεν εγκαταλείψαμε την μάχη.

Μετά από όλα αυτά, είναι πράγματι δύσκολο, να ανακοινώνουμε σήμερα την αποχώρηση μας από τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και κατ’ επέκταση από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ένας μεγάλος κύκλος κλείνει. Δεν μπορούμε να υπεραπιστούμε ένα σχέδιο που οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε μια βίαιη μετάλλαξη, δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί σε μια κατάσταση που δεν αφήνει χώρο στην πραγματική πολιτική. Δεν μπορούμε να συναινέσουμε στην αλλοπρόσαλη στρατηγική της νέας ηγετικής ομάδας, που σε ένα μήνα κατάφερε να μικρύνει τον ΣΥΡΙΖΑ ακόμα περισσότερο. Οι επιταγές των καιρών απαιτούν αποφασιστικά βήματα σε μια άλλη κατεύθυνση, και εμείς σήμερα κάνουμε το πρώτο.

Μένουμε ενεργοί στην υπόθεση της Αριστεράς, στην προσπάθεια για την διαμόρφωση ενός αριστερού χώρου που θα προσπαθεί να εκφράσει ξανά πλατιά κοινωνικά στρώματα. Ενεργοί στην προσπάθεια να αφουγκραστούμε και να απαντήσουμε στα σύγχρονα επίδικα, την ακρίβεια και την οικονομική κρίση, την στεγαστική κρίση και τις ανισότητες, την κλιματική κρίση, την νέα ψηφιακή εποχή, την προστασία των δημόσιων αγαθών, την διασφάλιση της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Παλεύοντας ώστε η δική μας γενιά να καταφέρει να ζήσει καλύτερα στο παρόν και όχι σε κάποιο μακρινό μέλλον. Σε αλληλεπίδραση με τα κοινωνικά στρώματα που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε και κυρίως τους νέους και νέες. Παρόντες και παρούσες στα κοινωνικά κινήματα της εποχής μας, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση των κοινωνικών αντιστάσεων.

Η εμπιστοσύνη στη συλλογική δράση και η ενίσχυση της κοινωνικής χρησιμότητας αποτελεί αναγκαία συνθήκη. Έχοντας ως παρακαταθήκη τους κοινούς μας αγώνες, την πίστη στην κυβερνώσα αριστερά που όμως δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ζωντανές κοινωνικές διεργασίες, χωρίς ταυτόχρονα να κληρονομούμε τις παθογένειες και τα λάθη του παρελθόντος, μένουμε πιστοί στον στρατηγικό μας στόχο, τον μετασχηματισμό της κοινωνίας σε σοσιαλιστική κατεύθυνση με δημοκρατία και ελευθερία.

Τίποτα δεν πάει χαμένο. Ο αγώνας συνεχίζεται.

Υπογράφοντες

Αλμπαχέι Άγγελος

Βλαχάκης Κωνσταντίνος

Γερολυμάτος Αλέξανδρος

Γεωργακοπούλου Μαρία

Γλέζος Βασίλης

Γρηγορίου Στέργιος

Ζάχαρης Λουκάς

Καββαδίας Τηλέμαχος

Κακοκέφαλου Καλλιόπη

Καραγκούνη Αρίστη

Κρύου Ευθυμία

Λαμπαδάς Ευθύμης

Λούκας Δημήτρης

Λυγερού Βιβή

Λυκοπάντης Γιώργος

Λυτρίβη Αγγελική

Μάντζιαρης Στέργιος

Μουσουλίδη Ασπασία

Πάντσιος Θανάσης

Παπαδόπουλος Χρήστος

Παπαδόπουλος Δημήτρης

Παυλής Ανδρέας

Ρήγας Άγης

Σαλαγιάννης Δημοσθένης

Σαρρή Κατερίνα

Σκουρλέτης- Εικοσιπένταρχος Νικηφόρος

Τοπαλίδης Γιάννης

Τόππος Γιώργος

Τσεφαλά Βίκυ

Χονδρορίζος Σταμάτης

Χόχορας Κωνσταντίνος

Χρυσάφης Αποστόλης

Αποχώρησε η Νεολαία Ηρακλείου-Ρεθύμνου

Εξαπολύοντας επίθεση κατά του Στέφανου Κασσελάκη η Νεολαία Ηρακλείου και Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το κόμμα.

«Με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών μας αποχωρούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.», σημειώνουν τα μέλη της νεολαίας Ηρακλείου Κρήτης και Ρεθύμνου και επισυνάπτουν ένα μακροσκελές κείμενο στο οποίο αναλύουν τους λόγους της απόφασής τους.

Η ανακοίνωση της Νεολαίας Ηρακλείου-Ρεθύμνου

«Μετά την διπλή εκλογική ήττα του Μαΐου και του Ιουνίου, τόσο η χώρα όσο και ο χώρος μας βρίσκονται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.

Αφενός, το μεγάλο ποσοστό της ΝΔ έχει ερμηνευτεί από την κυβέρνηση ως λευκή επιταγή η οποία συνεχίζει ακάθεκτη το αντιλαϊκό της έργο, αφετέρου, οι εξελίξεις στο κόμμα μας κάθε άλλο από αισιόδοξες είναι προς την ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης.

Μετά την ήττα του 2019, ευελπιστούσαμε πως θα μπαίναμε συγκροτημένα σε μια συζήτηση

απολογισμού της κυβερνητικής θητείας: των επιτυχιών και τον αποτυχιών μας, τα σωστά και τα λάθη μας, ώστε να μπορέσουμε επί της ουσίας να ανασυγκροτήσουμε το κόμμα μας, το οποίο την περίοδο 2015-19 έχασε τα κινηματικά και τα αγωνιστικά αντανακλαστικά του, αλλά και την επί της ουσίας εμπλοκή και γείωση μέσα στην κοινωνία.

Διαψευστήκαμε!

Αντί των παραπάνω οδηγηθήκαμε σε μια «διεύρυνση» από τα πάνω χωρίς κάποιο πολιτικό πλαίσιο αναφοράς και σε ένα γενικόλογο «προοδευτισμό» εις βάρος των παραδοσιακά αριστερών αξιών, των εργασιακών δικαιωμάτων και της υπεράσπισης των ευάλωτων στρωμάτων.

Παράλληλα, η αναζήτηση και διεκδίκηση του μεσαίου χώρου χωρίς να προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά αυτού, οδήγησαν το κόμμα σε πολιτικές αποφάσεις πολλές φορές αντιφατικές μεταξύ τους. Η ψήφιση του επιδόματος για τους αστυνομικούς, την εποχή που η κοινή γνώμη σοκαριζόταν από τις δολοφονίες Ρομά συμπολιτών μας από δυνάμεις της αστυνομίας.

Η θέση για το φράχτη του Έβρου, η αποσιώπηση της αποστρατικοποίησης των νησιών μας είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα που αναδεικνύουν την ασάφεια σε δύο από τα κυριότερα εθνικά θέματα, αυτά της άμυνας και της μετανάστευσης.

Τα παραπάνω αποτελούν δείγματα γραφής της θολής κατεύθυνσης στην οποία βάδιζε το κόμμα μας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα η απονέκρωση του κομματικού μηχανισμού με τις οργανώσεις επί της ουσίας διαλυμένες, τα όργανα να μην συνεδριάζουν και να μην παράγουν πολιτική, όλο το βάρος της συζήτησης μετατέθηκε σε άτυπα όργανα όπως ο «πρωινός καφές», τα κοινωνικά δίκτυα, κτλ.

Μετά την διπλή εκλογική ήττα στις περασμένες εκλογές θεωρήσαμε ότι, τουλάχιστον αυτή τη φορά, θα συζητούσαμε σε βάθος τι μας οδήγησε σε αυτή την ήττα. Πάλι κάναμε λάθος.

Υπήρξε μια μοναδική ευκαιρία να ανασυνταχθεί το κόμμα σε ουσιώδεις βάσεις αρχών και πολιτικού σχεδίου, μακριά από το κυρίαρχο αρχηγοκεντρικό μοντέλο -που δεν συνάδει με τις δημοκρατικές αξίες της Προοδευτικής Αριστεράς- καθώς επίσης και της επαναθεμελίωσης των διαδικασιών και των οργάνων.

Δυστυχώς γίναμε μάρτυρες μιας προσωποκεντρικής, εσωκομματικής καμπάνιας που τίποτα δεν είχε να προσφέρει στον αγωνιζόμενο λαό, στις ανησυχίες και στα πραγματικά του προβλήματα. Η εμμονική επικέντρωση σε ένα δήθεν εξουσιοκεντρικό σχέδιο που θα μας οδηγούσε στην κυβερνητικότητα, άνοιξε την κερκόπορτα σε φαινόμενα επικοινωνίας και όχι ουσίας.

Με την εκλογή του κ. Κασσελάκη μπήκε ο επίλογος στην μετατόπιση του κόμματος από τη Ριζοσπαστική Αριστερά στο μετριοπαθές «σοσιαλφιλεύθερο» κέντρο.

Πλέον, και δια στόματος προέδρου, ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί «έναν ακόμα σύμμαχο για τον ΣΕΒ», ένα κόμμα που δεν διακρίνει ευθύνες για της εθνοκάθαρσης του Ισραήλ στους Παλαιστίνιους. Αποκορύφωμα της αλλοίωσης του χαρακτήρα του κόμματος αποτέλεσε η εισαγωγική ομιλία του προέδρου στην τελευταία κεντρική επιτροπή.

Ένα αντιαριστερό και αντισυντροφικό παραλήρημα το οποίο έβαζε στο στόχαστρο όχι μόνο ιστορικά και ιδρυτικά στελέχη του χώρου, αλλά και την ίδια μας την ιστορία. Όταν ένα κόμμα βρίσκεται σε κρίση, πρώτα και κύρια είναι ευθύνη του προέδρου να διατηρήσει την ενότητα, με βάση το καταστατικό και τις αρχές της σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων.

Ο κ. Κασσελάκης και οι υποστηρικτές του επέλεξαν να πατήσουν το κουμπί της καταστροφής. Έτσι ενισχύθηκε το κλίμα φανατισμού, τοξικότητας και αντισυντροφικότητας στους κόλπους του κόμματος.

Ο κ. Κασσελάκης, την ίδια ώρα που υποστήριζε ότι παλεύει για την ενότητα, επωφελείται από αυτή την αντισυντροφική συμπεριφορά των «οπαδών» του, οι οποίοι σπέρνουν ανακρίβειες και ψευδείς ειδήσεις χωρίς να κάνει τίποτα για να τους διαψεύσει.

Αντίθετα, στη περίπτωση των 37 δις αντί να υποστηρίξει την κληρονομιά της κυβέρνησής του κόμματος του, η μόνη κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας, όπου με πολιτικό κόστος και υπευθυνότητα απέναντι στις δεσμεύσεις προς τον ματωμένο λαό, άφησε πλεονασματικά ταμεία, την καταδικάζει αοριστολογώντας· υιοθετώντας την αντι-ΣΥΡΙΖΑ προπαγάνδα.

Βλέπουμε ότι υιοθετήθηκε, από τον ίδιο τον πρόεδρο, από τη νέα ηγεσία, το αφήγημα Μητσοτάκη, για το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Υιοθετείται το TINA (there is no alternative), όπου δεν μπορούμε να ελπίζουμε/επιθυμούμε καμία αλλαγή στο νεοφιλελεύθερο σύστημα, παρά μόνο μια δικαιότερη διαχείριση του (χωρίς σκάνδαλα).

Ο νεοφιλελευθερισμός όμως δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς ένα καθεστώς διαρκούς εξαίρεσης, κρίσεων και σκανδάλων. Οι παρακολουθήσεις λ.χ. δεν είναι εκτροπή από το νεοφιλελεύθερο σύστημα. Είναι το σύστημα. Έτσι οποιαδήποτε απόπειρα διόρθωσης του, χωρίς την βαθιά αναθεώρηση του, δεν θα είναι εφικτή.

Για τους παραπάνω λόγους, εμείς δεν θεωρούμε ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μπορεί να αποτελέσει ένα χώρο μέσα από τον οποίο μπορούμε να παλεύουμε για τα πιστεύω μας.

Κρατάμε ως παρακαταθήκη τους αγώνες που δώσαμε, τις νίκες και τις ήττες, τις χαρές και τις λύπες που βιώσαμε, αλλά προπαντός την συντροφικότητα που προσπαθήσαμε να διαφυλάξουμε ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη απόφαση που παίρνουμε. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την υπόθεση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς από άλλο μετερίζι, γιατί ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός».

Μπαράζ αποχωρήσεων

Συνεχίζεται ακατάπαυστα το μπαράζ αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πενήντα πανεπιστημιακοί από τη Θεσσαλονίκη παραιτήθηκαν καταγγέλλοντας τον Στέφανο Κασσελάκη για «αυταρχισμό», «διχαστικό λόγο» και «ακροδεξιά τακτική». Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και η πλειοψηφία των μελών της νεολαίας σε Μεσσηνία και Αρκαδία, ενώ συνεδριάζει το Κεντρικό Συμβούλιο Νεολαίας για να αποφασίσει εάν θα αποχωρήσει σύσσωμο. Απέλπιδες προσπάθειες Κασσελάκη για συμμαχίες.

Οι τελευταίες εξελίξεις προμηνύουν νέα αποδόμηση του ΣΥΡΙΖΑ και εφόσον το ανώτατο όργανο της κομματικής νεολαίας αποφασίσει να ακολουθήσει την πόρτα της εξόδου, τότε θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της αριστεράς που θα αποχωρεί το σύνολο της νεότερης γενιάς ενός κόμματος, καταδεικνύοντας την κατάρρευση του, όπως αυτή άλλωστε αποτυπώνεται και στις δημοσκοπικές έρευνες.

Την Παρασκευή σημειώθηκαν ηχηρές αποχωρήσεις στελεχών καθώς έθεσαν εαυτόν εκτός κόμματος ο πρώην διευθυντή της «Αυγής», Άγγελος Τσέκερης αλλά και ο Γιώργος Κυρίτσης, ενώ και ο Γιώργος Βαρεμένος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει. Παρελθόν από τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί και ο πρώην υπουργός Νίκος Παρασκευόπουλος, ενώ σήμερα ένα ακόμα ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς η Ρία Καλφακάκου, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί.

Η τελευταία χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ «ένα άδειο κέλυφος, χωρίς ταυτότητα, χωρίς κοινωνική πρόταση, και δυστυχώς τελευταία με επικίνδυνες, αντιδημοκρατικές και φασίζουσες προτάσεις από τον ίδιο τον εκλεγμένο πρόεδρό του». H ίδια επισημαίνει, ότι η μετάλλαξη άρχισε πολύ νωρίτερα, ιδίως όταν ψηφίστηκε το καταστατικό, που επέτρεπε την υποβολή υποψηφιότητας οποιουδήποτε, χωρίς να είναι ούτε καν μέλος του κόμματος.

Την ίδια ώρα ο Στέφανος Κασσελάκης αναζητεί συμμαχίες, όπως με την επιστολή που έστειλε στον Νίκο Κοτζιά βάσει της οποίας αποδέχεται τον διάλογο με το ΠΡΑΤΤΩ αποβλέποντας στη συνεργασία που θα αποσοβήσει - έστω επικοινωνιακά - τη βαθιά κρίση που συνεχώς εντείνεται με τις αποχωρήσεις στελεχών.

Σήμερα συνεδριάζει το Κεντρικό Συμβούλιο Νεολαίας, όπου αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις για την αποχώρηση ή όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τις πληροφορίες να προεξοφλούν τη μαζική έξοδό τους, γεγονός που θα πλήξει ακόμα περισσότερο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τότε που ανέλαβε πρόεδρος ο Στέφανος Κασσελάκης

Επίσης, σήμερα συνεδριάζουν και οι αποχωρήσαντες από το κόμμα - ομάδα Αχτσιόγλου και Ομπρέλα - προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις διαδικασίες για τη συγκρότηση νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αλλά και την ίδρυση νέου κόμματος με 11 βουλευτές.

Τι καταγγέλλουν οι 50 πανεπιστημιακοί

Την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν σήμερα 50 πανεπιστημιακοί κατηγορώντας τον Στέφανο Κασσελάκη ότι εκδηλώνει μια «αρχηγοκεντρική πολιτική συμπεριφορά και αναπτύσσει διχαστικό και αντιφατικό λόγο, ο οποίος καθόλου δεν συνάδει με τις αρχές και τη δημοκρατική λειτουργία της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς».

«Η απεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ στη λαϊκή κοινωνική βάση του άρχισε να φθίνει. Το κόμμα επιχείρησε ένα θαμπό κοινωνικό άνοιγμα προς ό,τι αποκλήθηκε «μεσαία τάξη», κάτι το οποίο σε πολιτικό επίπεδο αντιστοιχούσε σε μερική στροφή προς το «Κέντρο» του πολιτικού συστήματος, χωρίς καν να αναληφθούν πρωτοβουλίες για ενσωμάτωσή του στο αξιακό σύστημα της Αριστεράς» σημειώνουν.

Σύμφωνα με τους 50 πανεπιστημιακούς, βαθμιαίως, «η κοινωνική βάση της Αριστεράς (εργάτες, αγρότες, επαγγελματοβιοτέχνες, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, εκπαιδευτική κοινότητα) συρρικνώθηκε, όπως επίσης παραμερίσθηκαν οι κοινωνικές συλλογικότητες (επιστημονικές ενώσεις, αυτοδιοικητικές παρατάξεις κ.ά) ως συνομιλητές του κόμματος» και «το κόμμα μετεξελίχθηκε σταδιακά αποκτώντας μια μονιμότερη αρχηγική δομή, παραμερίζοντας την επίδραση των μελών και των οργανώσεών του προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό».

Έφυγε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ από Μεσσηνία και Αρκαδία

Την ίδια στιγμή, ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους και η πλειοψηφία των μελών της νεολαίας σε Μεσσηνία και Αρκαδία. Σε σχετική ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν, αναφέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ « δεν αποτελεί πλέον έναν χώρο σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και παραδόσεων της αριστεράς, δεν μπορεί στη σημερινή του μορφή να αποτελέσει τον χώρο ενός εναλλακτικού πολιτικού σχεδίου, και κυρίως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το κυρίαρχο πολιτικό σχέδιο του συστήματος στην Ελλάδα, το οποίο εκφράζεται από τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Επισημαίνουν πως «οι ήττες του 2023 θα μπορούσαν, και όφειλαν, να είναι μια ευκαιρία για την πραγματοποίηση μιας ειλικρινούς συζήτησης και αναστοχασμού για την πορεία μας. Τελικά συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Από τις πρώτες κινήσεις της νέας ηγεσίας δεν ήταν ο αναστοχασμός για τα αίτια της ήττας, αλλά η αναζήτηση εσωτερικού εχθρού προκειμένου όχι απλώς να μη διορθωθεί τίποτα, αλλά να βαθύνουν οι παθογένειες που μας έφεραν ως εδώ.»

«Η αξιοπιστία και η σοβαρότητα του χώρου μας θίγεται συνεχώς, καθώς γινόμαστε μάρτυρες δημόσιων τοποθετήσεων, που πηγαίνουν κόντρα στις αποφασισμένες θέσεις του κόμματος, όπως η ομιλία του νέου Προέδρου στο ΣΕΒ, η ανακοίνωσή του για την Παλαιστίνη, αλλά και η σταδιακή αποδόμηση της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ, εγκολπώνοντας επιχειρήματα του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου, ακόμη και με επιθέσεις ενάντια σε ομόφωνες πολιτικές επιλογές, που υπερασπίστηκε ως πρωθυπουργός ο Α. Τσίπρας, όπως το δημοσιονομικό μαξιλάρι των 37 δις, που ο Σ. Κασελάκης επέλεξε να χρησιμοποιήσει για μικροκομματικούς σκοπούς.»

Και τονίζουν πως «παρακολουθούμε καθημερινά πλέον τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να αλλάζει πορεία, να απαρνιέται τις αριστερές και ριζοσπαστικές δομικές του αρχές, να μετατρέπεται σε κάτι διαφορετικό, ολοένα και πιο κεντροδεξιό, ασκώντας πολιτική, στην καλύτερη περίπτωση με όρους μεταπολιτικής στη χειρότερη περνώντας σε μία φάση ολότελα μη πολιτική».

Δ. Τζανακόπουλος: O ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς βυθίζεται στην ανυποληψία και απαξιώνεται

«Είναι πολύ βαθείς οι λόγοι για τους οποίους οδηγηθήκαμε σε μία απόφαση να φύγουμε από ένα κόμμα το οποίο το χτίσαμε. Ήταν μια απόφαση που πάρθηκε ακριβώς για να υπερασπιστούμε την Αριστερά, για να αντιταχθούμε σε αυτήν τη μετάλλαξη του κόμματος και να δηλώσουμε τη διαθεσιμότητά μας για να δημιουργηθεί κάτι νέο, το οποίο θα μπορέσει να συσπειρώσει δυνάμεις προοδευτικών πολιτών, αριστερών πολιτών που θα εκτείνεται από τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι την αριστερή σοσιαλδημοκρατία και το οποίο θα μπορέσει να δημιουργήσει τους προγραμματικούς όρους πολιτικής αντιπαράθεσης με τον κ. Μητσοτάκη και τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «ATTIKA».

«Οι σύντροφοί μου που έχουν κάνει μια διαφορετική επιλογή, προς ώρας, παρά τις μεγάλες τους διαφωνίες με τον κ. Κασελάκη και την ηγετική ομάδα, σταθμίζουν την κατάσταση και θα αποφασίσουν όπως θεωρούν καλύτερο για την Αριστερά, για τις αξίες και τα ιδανικά τους. Νομίζω ότι αυτές τις αποφάσεις-τομές τις παίρνει ο καθένας μόνος του, με τη συνείδησή του», είπε.

Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα σχολίασε ότι «είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται μια κοινοβουλευτική ομάδα κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου» και αναφέρθηκε στη διαμόρφωση ενός νέου φορέα ο οποίος «δεν πρέπει να παραμείνει σε μια λογική επαναφοράς μόνο των παραδοσιακών οργανωτικών σχηματισμών της Αριστεράς, αλλά θα πρέπει να ξαναπιάσει τη συζήτηση για τις οριζόντιες δικτυώσεις, για τη συμμετοχή, για την άμεση δημοκρατία, όπου οριζοντιότητα-άμεση δημοκρατία-δικτυώσεις δεν έχουν καμία σχέση με την αντίληψη περί αδιαμεσολάβητης σχέσης με τους πολίτες».

Υποστήριξε ακόμη: «Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολιτικό κενό στο χώρο της Αριστεράς. Είναι δεδομένο ότι το κόμμα του κ. Κασελάκη δεν μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό προκύπτει και από τις έρευνες της κοινής γνώμης, που δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς βυθίζεται στην ανυποληψία και απαξιώνεται. Από την άλλη μεριά, φαίνεται ότι αυτή η καθίζηση του κόμματος του κ. Κασελάκη δεν ενισχύει θεαματικά το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να αναζητηθούν οι πολιτικοί λόγοι σε αυτό.

Με δεδομένο αυτό το κενό θεωρώ ότι υπάρχουν δυνατότητες για τη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα της Αριστεράς, ο οποίος θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και θα έχει στόχο τη διακυβέρνηση με ένα ριζοσπαστικό αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστικό πρόγραμμα».

Συμμαχίες αναζητεί ο Στέφανος Κασσελάκης

Χθες ο Στέφανος Κασσελάκης κατηγόρησε την Έφη Αχτσιόγλου ότι έφυγε επειδή το όνειρό της ήταν η προεδρική καρέκλα, ενώ χυδαιότητα καταλόγισαν στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ οι βουλευτές που αποχώρησαν.

Το κλίμα στην Κουμουνδούρου παραμένει εμφυλιοπολεμικό καθώς η μακροσκελής ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος θα είχε αποσύρει την υποψηφιότητά του αν είχε έρθει προεκλογικά η Έφη Αχτσιόγλου και του ζητούσε επιτακτικά την προεδρική καρέκλα, έριξε ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Με το χέρι στην καρδιά, αν είχε έρθει προεκλογικά η Έφη Αχτσιόγλου και μου είχε πει "αυτή η καρέκλα είναι το όνειρό της ομάδας μου, ή βγαίνω πρόεδρος ή φεύγω", θα είχα κάνει πίσω. Θα είχα αποσύρει την υποψηφιότητά μου για χάρη της ενότητας», έγραψε ο Στ. Κασσελάκης.

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις για τα χθεσινά δυσάρεστα γεγονότα.

Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είστε εσείς.



Οι βουλευτές που έφυγαν χθες δεν είναι εκλεγμένοι με κάποιο προσωπικό τους ψηφοδέλτιο. Είναι βουλευτές που εκλέχτηκαν επειδή, σε πολύ δύσκολες στιγμές, ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 24, 2023

Αυτή και μόνον η τοποθέτηση, οδήγησε την «Ομάδα 6+6» να σηκώσει το γάντι και να επιτεθεί στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, καταλογίζοντάς του «χυδαιότητα και θράσος»

Την ίδια ώρα, οι αποχωρήσεις στελεχών συνεχίστηκαν, καθώς χθες εκτός κόμματος έθεσε εαυτόν ο πρώην διευθυντή της «Αυγής», Άγγελος Τσέκερης αλλά και ο Γιώργος Κυρίτσης, ενώ και ο Γ. Βαρεμένος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει. Παρελθόν από τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί και ο πρώην υπουργός Νίκος Παρασκευόπουλος.

Στο κείμενό τους οι «6+6» ανέφεραν πως η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει την επιλογή τους να αποχωρήσουν από τον κόμμα και πως δεν σκοπεύουν να ακολουθήσουν τον κ. Κασσελάκη στο δρόμο των προσωπικών επιθέσεων.

«Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πολύ θράσος ένας άνθρωπος που δεν έχει υπάρξει στην Αριστερά παρά μόνο ως διεκδικητής ή κάτοχος καρέκλας να κάνει μαθήματα ανιδιοτέλειας σε ανθρώπους που έχουν δώσει πολιτικές και κοινωνικές μάχες επί πολλά χρόνια στα κινήματα και στο κόμμα χωρίς καμία απολύτως καρέκλα», καταλήγει η απάντησή τους προς τον κ. Κασσελάκη.

Αναλυτικά η απάντηση της «Ομάδας 6+6»

«Η χυδαιότητα της σημερινής ανάρτησης του κ. Κασσελάκη επιβεβαιώνει την ορθότητα της επιλογής μας να αποχωρήσουμε από το κόμμα Κασσελάκη.

Δεν έχουμε καμία διάθεση να ακολουθήσουμε τον δρόμο που ο ίδιος έχει επιλέξει για τον εαυτό του. Για άλλη μια φορά απαντά στην πολιτική κριτική με προσωπικές επιθέσεις.

Αν θέλει να κατανοήσει και τους υπόλοιπους πολιτικούς λόγους των μαζικών αποχωρήσεων χιλιάδων αγωνιστών από το κόμμα του, τον παραπέμπουμε στη χθεσινή δήλωση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και στα δεκάδες άλλα κείμενα αποχωρήσεων που έχουν κατατεθεί τις τελευταίες ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη μας το σοβαρό ενδεχόμενο να νομίζει οτι είναι «πουμαρό».

Η δική μας υποχρέωση είναι η επιλογή της ευθύνης και της ελπίδας: η μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στην επικίνδυνη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, κάτι που είναι φανερό ότι ο κ. Κασσελάκης αδυνατεί να υπηρετήσει.

Υ,Γ Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πολύ θράσος ένας άνθρωπος που δεν έχει υπάρξει στην Αριστερά παρά μόνο ως διεκδικητής ή κάτοχος καρέκλας να κάνει μαθήματα ανιδιοτέλειας σε ανθρώπους που έχουν δώσει πολιτικές και κοινωνικές μάχες επί πολλά χρόνια στα κινήματα και στο κόμμα χωρίς καμία απολύτως καρέκλα».

Η «Ομάδα των 11» ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της - Όλα δείχνουν νέο κόμμα

Υπό το πρίσμα των όσων δήλωσε ο Αλ. Χαρίτση, αναμένεται οι 11 βουλευτές και τα κορυφαία στελέχη των «6+6» και της «Ομπρέλας» του Ευκλείδη Τσακαλώτου αποφασίζουν για τους ρόλους που θα αναλάβουν ο καθένας, έτσι ώστε από τη Δευτέρα κιόλας να καταθέσουν στον πρόεδρο της Βουλής το αίτημα για τη συγκρότηση της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Όπως όλα δείχνουν, οι 11 είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε μία αποφασιστική κίνηση ενόψει των ευρωεκλογών, με την ίδρυση του νέου κόμματος.

Οι συζητήσεις είναι ιδιαίτερα προχωρημένες, καθώς, μετά την σύσταση της νέας ΚΟ είναι έτοιμοι και τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα της κυβερνώσας και ανανεωτικής Αριστεράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν βρεθεί και τα γραφεία που θα στεγάσουν τον «νέο ΣΥΡΙΖΑ», στο Νέο Κόσμο.

Ο πρόεδρος της ΚΟ, όπως όλα δείχνουν, Αλέξης Χαρίτσης έδωσε και το στίγμα της ετοιμότητας για την επόμενη ημέρα στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ανεξαρτητοποίηση των 9 βουλευτών ότι «δεν χρειάζεται βιασύνη. Θέλουμε να γίνουν βήματα σταθερά και στέρεα. Βεβαίως στη συνέχεια θα δούμε και όλα τα πολιτικά βήματα για τη συγκρότηση και πολιτικού φορέα» είπε στον ΑΝΤ1.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οζγκιούρ που μετέχει στη νέα Κ.Ο., δήλωσε στην ΕΡΤ ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των 11: «Κατά την ταπεινή μου γνώμη και άποψη, και άλλοι σύντροφοι, συνάδελφοι θα εισχωρήσουν στο νέο σχήμα στο Κοινοβούλιο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία εντός των συναδέλφων λόγω του ότι αυτή τη στιγμή μέσα στο Κοινοβούλιο υπάρχει μεγάλο κενό από την Αριστερά μέχρι το Κέντρο».