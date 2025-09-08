Δεν αλλάζουν οι Αλέξηδες

Ο Αλέξης έχασε για πέμπτη φορά από τον Μητσοτάκη το 2023, παραιτήθηκε, αποσύρθηκε (δήθεν), απομονώθηκε (που λέει ο λόγος), στοχάστηκε (για φανταστείτε τον), αναθεώρησε (σιγά τα λάχανα), άλλαξε (τώρα μάλιστα) και στα μέσα του 2025 επανήλθε ως σωτήρας και άλλος άνθρωπος. Μέσα σε δυο χρόνια όλα αυτά. Ούτε ο Θεός που έφτιαξε τον κόσμο μέσα σε επτά μέρες δεν πέτυχε τέτοιες ταχύτητες.

Προφανώς, άλλαξε χρήση στο μαγικό του ραβδί που θα άλλαζε δευτερολεπτικά την Ελλάδα και την Ευρώπη, στρέφοντας το καταπάνω του. Και σαν τις νεράιδες στην «Ωραία Κοιμωμένη» του Ντίσνεϊ που άλλαζαν χρώμα στο φουστάνι τους σε κάθε στροφή του χορού, ο Αλέξης μεταμορφώθηκε αστραπιαία από ριζοσπάστη αριστερό σε κεντρώο πλατοδημοκράτη που όλοι και όλα χωράνε στην αγκάλη του.

Εντάξει, το ξέρουμε ότι έτσι είναι το παιχνίδι της εξουσίας. Κοινωνικές δυνάμεις, οικονομικές δυσκολίες ή ευκαιρίες, κομματικοί και συντεχνιακοί μηχανισμοί, επιχειρηματικά συμφέροντα, γεωπολιτικές ανισορροπίες, ομάδες που βυσσοδομούν υπογείως και ολοφάνερες προσωπικές φιλοδοξίες συγκροτούν το αξεδιάλυτο κουβάρι που λέγεται πολιτική. Απλώς, παρά τα χίλια μύρια που έχουν δει τα μάτια μας, δεν παύουμε να εκπλησσόμαστε από τον κυνισμό που κάθε τόσο βλέπουμε να ξετυλίγεται μπροστά μας.

Διότι ο Τσίπρας είναι η επιτομή του κυνισμού. Μπορεί ο Άδωνις να υποστηρίζει ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της γενιάς του, όμως την πορεία ενός ανθρώπου δεν την καθορίζει ούτε το ταλέντο του ούτε τα προσόντα του. Την καθορίζει ο χαρακτήρας του. Αυτός είναι που καθοδηγεί τα ταλέντα και ορίζει την κατεύθυνση στην οποία θα αξιοποιηθούν τα προσόντα του καθενός μας. Έχω δει πολλούς ταλαντούχους να βυθίζονται και προσοντούχους να αυτοκαταστρέφονται λόγω του χαρακτήρα τους.

Ο παραβατικός θα χρησιμοποιήσει το ταλέντο του για να κάνει εξυπνότερες διαρρήξεις και ο οκνηρός θα πατήσει πάνω στα προσόντα του για να ξεπεράσει τους δουλευταράδες δίχως ο ίδιος να δουλέψει. Ο κυνικός πάλι, θα επιστρατεύσει ταλέντο και προσόντα για να κάνει ό,τι τον βολεύει κι ό,τι του καπνίσει, δίχως ποτέ να νιώσει την ανάγκη να δώσει λογαριασμό σε κανέναν και για τίποτα. Τα δε ενδιάμεσα, οι βαθύτατοι αναστοχασμοί και οι ειλικρινείς αυτοκριτικές και οι ριζικές αυτοδιορθώσεις (που μας σερβίρει τώρα ο Αλέξης), για τον κυνικό είναι απλώς χάσιμο χρόνου. Ο προσωπικός στόχος και μόνο έχει αξία.

Μην πιστεύετε λέξη απ’ όσα λέει σήμερα, που είναι στην απέναντι όχθη όσων μας έλεγε ως το 2023. Δεν αλλάζουν οι Αλέξηδες και μάλιστα σε χρόνο dt. Θυμάστε την χαρούμενη και καλοσυνάτη Ζωή, με τα χρωματάκια και τις καρδούλες; Δείτε την και σήμερα που ξαναγύρισε στην χειρότερη πρώτη της εκδοχή. Όσο άλλαξε αυτή, άλλο τόσο θ’ αλλάξει και ο πρώην αρχηγός της.