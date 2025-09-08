⚖️📊 Οι καραβάνες χάνουν, οι «αφελείς» κερδίζουν

Επιμέλεια: Κώστας Στούπας

🏦🔮⚠️ «Καραβάνες»: το αφήγημα χωρίς πορτοφόλι δεν περπατά



Οι παλιές καραβάνες των χρηματιστηρίων έλεγαν πως οι μετοχές (και όχι μόνο) ανεβαίνουν με παχυλό πορτοφόλι και έξυπνο «ψηστήρι». «Ψηστήρι» είναι αυτό που νομπελίστες όπως ο Robert J. Shiller ονομάζουν αφήγημα.

Στη σημερινή bull market, το αφήγημα είναι η έκρηξη παραγωγικότητας από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ το πορτοφόλι είναι η τεράστια ρευστότητα που προκάλεσαν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης. Αν δει κανείς τους δείκτες Μ2, θα καταλάβει: η προσφορά χρήματος σε ΗΠΑ, Κίνα, Ευρωζώνη και Ιαπωνία βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά (ATHs). Αυτό είναι το «οξυγόνο» που τροφοδοτεί τα χρηματιστήρια.



🔍 Τι σημαίνει ανά περιοχή:

🇺🇸 U.S. M2: Μετά τη διόρθωση 2022–23, ξαναπαίρνει την ανιούσα → στήριξη στη Wall Street.

🇨🇳 China M2: Συνεχής εκτίναξη, το Πεκίνο ρίχνει ρευστότητα → θετικό για κινεζικές μετοχές & commodities.

🇪🇺 Euro M2: Επανέρχεται σε ρεκόρ → στήριξη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αλλά αυξημένος νομισματικός κίνδυνος για το ευρώ.

🇯🇵 Japan M2: Σταθερή άνοδος, με BoJ ultra-χαλαρή → ο Nikkei ήδη σε ιστορικά υψηλά.

Οι καραβάνες προειδοποιούσαν επίσης: αν το πορτοφόλι φουσκώνει με δανεικό χρήμα, μια απρόβλεπτη εξέλιξη μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Ο ανοδικός κύκλος που ζούμε τα τελευταία χρόνια έχει μια παράξενη ιδιαιτερότητα: πολλάκις έχει επιβραβεύσει τους «ερασιτέχνες» και έχει τιμωρήσει τους «επαγγελματίες» – ακόμη και θρύλους όπως ο Γουόρεν Μπάφετ.

Ο λόγος είναι απλός: οι ερασιτέχνες, χωρίς βαρίδια εμπειρίας και «ορθοδοξίας», συχνά ακολούθησαν την τάση και το αφήγημα (AI, crypto, Tesla, Magnificent 7), ενώ οι επαγγελματίες, εγκλωβισμένοι σε μοντέλα αποτίμησης και παραδοσιακές μεθοδολογίες, έμειναν εκτός ή υποεπενδεδυμένοι.

Σε αγορές όπου η ρευστότητα και το αφήγημα υπερισχύουν των θεμελιωδών, ο ερασιτέχνης με απλή στρατηγική «buy & hold» ή ακόμα και «FOMO» μπορεί να κερδίσει περισσότερο από τον επαγγελματία που «περιμένει διόρθωση» ή υποτιμά την ισχύ του πλήθους.



➡️ Συμβουλές Black Box

📌 Οι ερασιτέχνες δεν έχουν πάντα άδικο – απλώς λειτουργούν χωρίς βαρίδια.

📌 Ο κύκλος αλλάζει: όταν τελειώσει η γιορτή της ρευστότητας, οι «καραβάνες» παίρνουν την εκδίκησή τους.

📌 Η παγκόσμια ρευστότητα δίνει bullish στήριξη στα χρηματιστήρια.

📌 Προσοχή: υπερβολική αύξηση Μ2 → μελλοντικός πληθωρισμός → επιστροφή σε περιοριστική πολιτική.



(Υ.Γ.: Τι είναι Μ2…

Το Μ2 είναι ένας δείκτης της προσφοράς χρήματος σε μια οικονομία.

Περιλαμβάνει:

Μ1 (τα πιο «στενά» χρήματα):

💶 Μετρητά σε κυκλοφορία (χαρτονομίσματα & κέρματα)

🏦 Καταθέσεις όψεως / τρεχούμενοι λογαριασμοί

+ Προθεσμιακές καταθέσεις μικρής διάρκειας (π.χ. έως 2 έτη)

+ Λογαριασμοί ταμιευτηρίου & άλλα βραχυπρόθεσμα προϊόντα που μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά.

📌 Δηλαδή, το Μ2 είναι πιο «ευρύ» από το Μ1, αλλά όχι τόσο όσο το Μ3 (που περιλαμβάνει και repos, μεγάλα ομόλογα, commercial paper κ.ά.).

🔍 Γιατί μας νοιάζει;

Όταν το Μ2 ανεβαίνει → αυξάνεται η ρευστότητα → περισσότερα κεφάλαια κατευθύνονται σε κατανάλωση, επενδύσεις και χρηματιστήρια.



Όταν το Μ2 περιορίζεται → στενεύει η ρευστότητα → συνήθως πιέζονται αγορές και οικονομική δραστηριότητα….)



📉🏦 Εισηγμένες: Τα πρώτα μηνύματα δείχνουν επιβράδυνση



Στις 27 εταιρίες που έχουν ανακοινώσει έως τώρα, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) υποχωρούν κατά -6,2%, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα κατά -8%.

Παρά την κάμψη, το δείγμα είναι ακόμα μικρό· το τελικό αποτύπωμα θα εξαρτηθεί από τα «βαριά χαρτιά» που θα ανακοινώσουν το επόμενο διάστημα.

Καθοριστικά τρίμηνα μπροστά:

⚡ Ενέργεια: το Q3 θα δείξει αν οι υψηλές θερμοκρασίες και οι τιμές ρεύματος ενισχύσουν τις επιδόσεις.

✈️ Τουρισμός: η αιχμή Ιουλίου–Σεπτεμβρίου θα «γράψει» το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας κερδοφορίας.

🛍️ Λιανική: η Χριστουγεννιάτικη περίοδος θα αποτελέσει βαρόμετρο για Jumbo, Fourlis, Quest, Public και e-commerce.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθηση Q3: οι ενεργειακές και οι τουριστικές μετοχές θα κρίνουν την τελική εικόνα.

📌 Μην βγάζετε βιαστικά συμπεράσματα από το Α’ εξάμηνο – για αρκετές η «μάχη» θα δοθεί στο Β’.

📌 Διακράτηση θέσεων σε εταιρίες με ισχυρό cash flow και χαμηλό δανεισμό, που αντέχουν σε κύκλους επιβράδυνσης.



🗽🏦🗽 Τι είδαν οι τράπεζες στη Νέα Υόρκη

Μεγάλοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι και διαχειριστές κεφαλαίων που ξεπερνούν τα 10 τρισ. δολάρια είχαν την ευκαιρία να «ανακρίνουν» τις ελληνικές συστημικές τράπεζες στο Global Emerging Markets Conference της UBS και της Citi στη Νέα Υόρκη.

Στις συζητήσεις συμμετείχαν κορυφαία ονόματα όπως JPMorgan Asset Management, Lazard, Baron Capital, Federated Hermes, State Street Global Advisors, Alliance Bernstein, οι οποίοι εστίασαν στα καυτά θέματα για την πορεία του κλάδου.

🔑 Κύρια σημεία ενδιαφέροντος

✅Μερίσματα: Η σαφής προοπτική διανομών για τα επόμενα χρόνια ήταν το κυρίαρχο ερώτημα, καθώς οι διεθνείς επενδυτές αναζητούν σταθερές αποδόσεις σε περιβάλλον αβεβαιότητας.

✅Πιστωτική επέκταση: Αναμένεται σημαντική αύξηση το 2025, με εκταμιεύσεις που μπορεί να φτάσουν τα 14 δισ. ευρώ από τους πόρους του RRF. Ιδιαίτερη στόχευση σε μεσαίες επιχειρήσεις με αξιόπιστα business plans.

Στρατηγικές κινήσεις:

✅Εθνική: ερωτήσεις για τον ασφαλιστικό τομέα και την Εθνική Ασφαλιστική.

✅Eurobank: έμφαση στη διεθνή επέκταση.

✅Alpha Bank: στο μικροσκόπιο η σχέση με την Unicredit.

📊 Γενικό συμπέρασμα

Παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, οι επενδυτές βλέπουν τις ελληνικές τράπεζες με θετικό μάτι. Τα υψηλά επιτόκια συνεχίζουν να στηρίζουν τζίρους, κερδοφορία και μερισματικές αποδόσεις, ενισχύοντας τη θέση του κλάδου στους διεθνείς θεσμικούς χαρτοφύλακες.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολουθούμε στενά τις ανακοινώσεις για μερίσματα – θα καθορίσουν την ελκυστικότητα των τραπεζικών μετοχών.

📌 Η πιστωτική επέκταση είναι το μεγάλο στοίχημα του 2025 – οι τράπεζες που θα υλοποιήσουν πιο γρήγορα projects θα κερδίσουν.

📌 Διεθνείς συμμαχίες (Eurobank στα Βαλκάνια, Alpha με Unicredit) μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες αποτίμησης.



🏦 🏦 Τράπεζα Κύπρου: Η «επόμενη μέρα» μετά την αποεπένδυση της EBRD

Η αποχώρηση της EBRD από το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου άλλαξε τις ισορροπίες, αφήνοντας τη σκυτάλη στους τέσσερις βασικούς θεσμικούς επενδυτές που σήμερα κατέχουν συνολικά το 14,54%:

👉 Wellington Management Group LLP (3,99%) – Είχε ενισχύσει τη θέση του το 2024 με πακέτο μετοχών που προήλθε από τη ρευστοποίηση του εκκαθαριστή της πρώην Λαϊκής.

👉 Helikon Investments Limited (3,87%) – Η θέση της ξεπέρασε το 4% το 2024, αλλά έκτοτε έχει μειωθεί.

👉 Osome Investments Limited (3,37%) – Επενδυτικό σχήμα του Grigory Burenkov, με παγκόσμιο προσανατολισμό σε πράσινη ενέργεια και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

👉 Eaton Vance Management (3,31%) – Παλιός αμερικανικός οίκος με ενεργητικό πάνω από $500 δισ. (2020), νεότερη είσοδος στον μετοχικό χάρτη καθώς ξεπέρασε το κατώφλι 3% τον Μάρτιο του 2025.

📊 Η ελεύθερη διασπορά της μετοχής ανήλθε στο 65,5% μετά το placement της EBRD, ενισχύοντας τη ρευστότητα και το free float της τράπεζας.

Το ζητούμενο πλέον είναι αν οι τέσσερις αυτοί επενδυτές θα συνεχίσουν να διατηρούν στρατηγική παρουσία ή αν θα επιλέξουν σταδιακές ρευστοποιήσεις στο μέλλον.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αύξηση του free float κάνει τη μετοχή πιο «ελκυστική» για θεσμικούς που ζητούν βάθος αγοράς.

📌 Οι κινήσεις των Wellington και Eaton Vance αξίζουν στενή παρακολούθηση, καθώς αποτελούν δείκτες εμπιστοσύνης διεθνών κεφαλαίων.

📌 Η στρατηγική του Grigory Burenkov μέσω Osome δείχνει πιο μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, άρα ενδέχεται να παραμείνει «σταθερό χέρι».



🏦🚀 Πειραιώς: Από τα «σεντς» στα €7 – η τράπεζα σε νέο growth κύκλο

Η Πειραιώς (ΠΕΙΡ) ζει μια ιστορική μεταμόρφωση, με θεμελιώδη χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από την παλιά εικόνα της «προβληματικής τράπεζας».

🔹 Η πορεία της μετοχής: από τα €0,90 το καλοκαίρι του 2022 έως τα €7 σήμερα, με άνοδο που δεν είναι τυχαία ούτε συγκυριακή. Η διαφορά με το παρελθόν είναι η ποιότητα της ανόδου: βασίζεται σε κερδοφορία, αποτελεσματικότητα και στρατηγική.

🔹 Βασικοί άξονες:

Ψηφιακή μετάβαση → με Snappi & πλήρη ψηφιοποίηση υπηρεσιών, η τράπεζα πετυχαίνει cost-to-core income ratio στο 34%, χαμηλότερο από πολλές ευρωπαϊκές.

Πράσινη χρηματοδότηση → €1,65 δισ. σε green bonds, ενίσχυση ESG προφίλ, φθηνότερη χρηματοδότηση, νέα έσοδα.

Διαφοροποίηση → η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής δίνει σταθερό insurance income, +5% EPS, +1% ROE.

🔹 Πιστωτική επέκταση: Καθαρή αύξηση δανείων >€3 δισ. το 2025 (+15% YoY), στηριζόμενη σε ισχυρή ελληνική οικονομία και νέα έργα (ΕΣΠΑ, RRF).

🔹 Ποιότητα ενεργητικού: NPE 2,6% (με coverage 68%). Ο κίνδυνος που πάντα «έκαιγε» τις ελληνικές τράπεζες, εδώ δείχνει διαχειρισμένος, μειώνοντας μελλοντικές ζημιές.

💡 Συμπέρασμα:

Η Πειραιώς πλέον δεν παίζει «άμυνα» αλλά «επίθεση». Η διοίκηση χτίζει τράπεζα με υψηλή αποδοτικότητα, διαφοροποίηση εσόδων και ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Αν συνεχιστεί η μακροοικονομική ομαλότητα, η μετοχή έχει προοπτική να διατηρήσει – αν όχι να επεκτείνει – την ανοδική τροχιά.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ΠΕΙΡ είναι πλέον growth story, όχι «αναγκαστικό trade».

📌 Το 7άρι μπορεί να λειτουργεί ως ενδιάμεσος στόχος, αλλά δεν είναι «ταβάνι».

📌 Προσοχή όμως: σε ένα τραπεζικό χαρτί, η οικονομία παραμένει ο τελικός οδηγός.





🏰🛢️ Helleniq Energy: Το «μερισματικό φρούριο» με εμπόδιο στα 8,70€

Η μετοχή της Helleniq Energy αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά σκληρό καρύδι για τους αγοραστές. Η ζώνη 8,40–8,70 ευρώ στέκεται ανυπέρβλητη ήδη από τον Φεβρουάριο του 2023, έχοντας αναχαιτίσει τις ανοδικές προσπάθειες εννέα φορές. Αντίθετα, η τιμή βρίσκει στήριξη στο εύρος 6,60–6,80 ευρώ, διατηρώντας έναν στιβαρό, αμυντικό χαρακτήρα.

Η Helleniq Energy αποτελεί μια κλασική μερισματική επιλογή. Για το 2024, μοίρασε 0,75 ευρώ ανά μετοχή, προσφέροντας μεσοσταθμική απόδοση 5,56%, ικανή να στηρίξει το επενδυτικό ενδιαφέρον σε περιβάλλον χαμηλού κινδύνου.



👉 Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα παραμένει τεχνικό:

Εάν η μετοχή κατορθώσει να διασπάσει καθαρά τη ζώνη αντίστασης, το επόμενο μεγάλο επίπεδο είναι τα 10 ευρώ. Σημείο με έντονη ιστορική σημασία, καθώς ούτε το 2013, ούτε το 2019 μπόρεσε να κατακτηθεί.

Με άλλα λόγια, η Helleniq Energy είναι σήμερα ένα «μερισματικό φρούριο» που ανταμείβει την υπομονή, αλλά ταυτόχρονα υπόσχεται μια ισχυρή ανοδική κίνηση αν καταφέρει να σπάσει τα δεσμά της πολυετούς αντίστασης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Για συντηρητικούς επενδυτές, αποτελεί σταθερό πυλώνα εισοδήματος.

📌 Οι πιο ριψοκίνδυνοι μπορούν να «ποντάρουν» στη διάσπαση των 8,70€, με στόχο τα 10€.

📌 Μέχρι τότε, η μετοχή λειτουργεί σαν ασφαλές λιμάνι με μερίσματα.



🪨🏛️📉 Τιτάν (TITC): Προβληματίζει η μετοχή

Η μετοχή έχει χάσει ήδη -20% από τις αρχές του 2025, όταν έγραψε την ιστορική κορυφή στα 45,75€, κι έκτοτε πλαγιολισθαίνει επικίνδυνα. Αν και τα 3 από τα 9 χαμένα ευρώ τα έχει επιστρέψει μέσω μερίσματος (Ιούνιος), η συμπεριφορά στο ταμπλό παραμένει αρνητική.

📉 Για τους τεχνικούς αναλυτές τα σημάδια είναι ξεκάθαρα:

Έχει σχηματιστεί κλασικό «ώμο-κεφάλι-ώμο» (Δεκ. ’24 – Μαρ. ’25 οι ώμοι, Φεβ. ’25 το κεφάλι).

Η διάσπαση της “γραμμής λαιμού” κάτω από τα 38€ έχει ήδη συμβεί.

Το χειρότερο; Στο πρόσφατο ανοδικό τινάγμα ήρθε και η επιβεβαίωση του pattern.

🎯 Επόμενος τεχνικός στόχος: τα 30 ευρώ.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Για υφιστάμενους μετόχους, το μέρισμα απαλύνει τις απώλειες, αλλά δεν αλλάζει το bearish σκηνικό. Προσοχή στη διαχείριση θέσεων.





✈️ ✈️ΔΑΑ: Νέο ρεκόρ επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο

Ο Αύγουστος του 2025 «έγραψε ιστορία» για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με 3,88 εκατ. επιβάτες να περνούν τις πύλες του «Ελ. Βενιζέλος» (+6,7% σε σχέση με πέρυσι).

Η άνοδος αφορά:

🛫 Εγχώριες πτήσεις: +2,5%

🌍 Διεθνείς πτήσεις: +8,4%

📊 Στο 8μηνο Ιαν.–Αυγ. 2025, η κίνηση έφτασε τα 22,71 εκατ. επιβάτες (+6,8% ετησίως). Οι διεθνείς αφίξεις/αναχωρήσεις «έτρεξαν» με +8,8%, ενώ οι εσωτερικές με +2,1%.

✈️ Πτήσεις:

191.165 συνολικά (+5,9%)

Διεθνείς: +9,1%

Εγχώριες: +1,3%



🔎 Το αεροδρόμιο της Αθήνας ενισχύει τον ρόλο του ως hub της ΝΑ Ευρώπης, κεφαλαιοποιώντας την τουριστική άνθηση και τις νέες διεθνείς συνδέσεις. Η εικόνα δείχνει πως και το φθινόπωρο αναμένονται υψηλές ροές, με τα νούμερα του 2025 να πηγαίνουν για νέο ιστορικό ρεκόρ.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο τουρισμός παραμένει ο πιο δυνατός μοχλός για την ελληνική οικονομία.

📌 Μεγάλη σημασία η περαιτέρω σύνδεση του ΔΑΑ με αγορές Ασίας & Μέσης Ανατολής.

📌 Οι αερομεταφορές δείχνουν ότι η Ελλάδα εδραιώνεται ως περιφερειακός κόμβος – προσοχή σε επενδυτικές ευκαιρίες γύρω από logistics, φιλοξενία και real estate.



🌩️👀💡 Barclays & Oxford Economics «βλέπουν» ευκαιρίες παρά τα σύννεφα



Ο Σεπτέμβριος ξεκινά με νευρικότητα στις αγορές, ύστερα από το ράλι του καλοκαιριού και τις νέες εστίες αβεβαιότητας (Γαλλία, δημοσιονομικές πιέσεις, στάση κεντρικών τραπεζών). Παρ’ όλα αυτά, δύο μεγάλοι οίκοι – Barclays και Oxford Economics – επιμένουν ότι η Ευρώπη κρύβει ευκαιρίες για όσους δεν τρομάζουν από τη «σεπτεμβριανή αδυναμία».

🔹 Barclays

👉 Συστήνει «buy the dip» στις ευρωπαϊκές μετοχές.

👉 Στόχος για STOXX 600: 570 μονάδες έως τέλους 2025.

👉 Προτίμηση σε τράπεζες, βιομηχανία, τεχνολογία.

👉 Λιγότερο θετική σε ενέργεια και utilities.

Εκτιμά ότι η αναμενόμενη στροφή της Fed σε μειώσεις επιτοκίων, η βελτίωση ρευστότητας και η ανάκαμψη κερδοφορίας προσφέρουν στήριξη.

🔹 Oxford Economics

👉 Εστιάζει στην υπεραπόδοση των τραπεζών της Ευρωζώνης.

👉 Το 75% των τραπεζών ξεπέρασε τα EPS στο β’ τρίμηνο.

👉 Βλέπει τον κλάδο να υπεραποδίδει ξανά το 2025–2026, με στήριξη από σταθερά επιτοκιακά περιθώρια και υψηλή καμπύλη αποδόσεων.

🎯 Συμπέρασμα: Παρά τα πολιτικά και μακροοικονομικά «σύννεφα», η Ευρώπη εξακολουθεί να προσφέρει επιλεκτικές επενδυτικές ευκαιρίες, με τις τράπεζες να ξεχωρίζουν ως το «φωτεινό σημείο».

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μην φοβάστε τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα – αξιοποιήστε τη για είσοδο.

📌 Προσοχή στις υψηλές αποτιμήσεις – η επιλογή τίτλων είναι πιο κρίσιμη από ποτέ.

📌 Οι τράπεζες παραμένουν ο «πρωταγωνιστής» της ευρωπαϊκής σκηνής το 2025.



🚀 Quest: Στρατηγικές κινήσεις για κερδοφορία άνω των €100 εκατ.



Ο όμιλος Quest συνεχίζει να αναζητά τον ιδανικό συνδυασμό δραστηριοτήτων, με τη διοίκηση να στοχεύει φέτος σε λειτουργικά κέρδη (EBITDA) που θα ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ. Η στρατηγική του ομίλου μετατοπίζεται σε κλάδους με υψηλότερη κερδοφορία και δυναμική ανάπτυξης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εξαγορά του 70% της Μπενρουμπή – με πρόβλεψη για το υπόλοιπο 30% – εταιρείας με ηγετική θέση στις ηλεκτρικές και οικιακές συσκευές. Στον αντίποδα, ο όμιλος κινείται προς την πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων 36,7 MW, εκτιμώντας χαμηλότερες αποδόσεις από την παραγωγή ενέργειας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων παραμένει και η μεγάλη «εκκρεμότητα»: η πιθανή πώληση του 80% της ACS στη γερμανική GLS, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει υπεραξίες έως 370 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία του 2024 για το πρώτο 20% δίνει στον αγοραστή το δικαίωμα τελικής απόφασης μέχρι το 2026, ωστόσο στη φετινή ενημέρωση αναλυτών δεν υπήρξε νέα τοποθέτηση.

Οι φετινές επενδύσεις ανέρχονται σε 55 εκατ. ευρώ, με το ήμισυ να έχει ήδη κατευθυνθεί στη Μπενρουμπή και το 35% στην επέκταση των σημείων ACS Smartpoint Lockers, που ξεπερνούν πλέον τα 1.100 σε όλη τη χώρα. Η διοίκηση δεν αποκλείει πιο συγκρατημένο επενδυτικό πλάνο για το 2025, στα 45–50 εκατ. ευρώ.

Τα οικονομικά μεγέθη του πρώτου εξαμήνου δείχνουν θετική δυναμική: πωλήσεις 683 εκατ. ευρώ (+10,2%), EBITDA 47,5 εκατ. ευρώ (+14,2%) και κέρδη προ φόρων 32,9 εκατ. ευρώ (+20,2%). Η εμπορική δραστηριότητα παραμένει ο βασικός πυλώνας (470,4 εκατ. ευρώ έσοδα), ενώ η Uni Systems και οι λοιπές εταιρείες πληροφορικής συνεχίζουν με διψήφια ανάπτυξη και ανεκτέλεστο έργων άνω των 700 εκατ. ευρώ.



Η iStorm, με δίκτυο 19 καταστημάτων Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, συνέβαλε με αύξηση πωλήσεων 10%, ενώ η ανάκαμψη της αγοράς κλιματισμού έδωσε επιπλέον ώθηση. Στην άλλη πλευρά, η Quest Energy κατέγραψε πτώση (-8,5%), επιβεβαιώνοντας τη στροφή της διοίκησης σε πιο αποδοτικούς τομείς.

➡️ Συμβουλές Black Box

📌 Η μεγάλη υπεραξία μπορεί να προκύψει από την πιθανή πώληση της ACS – κρίσιμο deal για την αποτίμηση του ομίλου.

📌 Η στροφή σε πιο κερδοφόρους κλάδους (εμπόριο, IT, logistics) ενισχύει το investment case της Quest σε σχέση με το παρελθόν.

📌 Οι επενδυτές πρέπει να παρακολουθούν το EBITDA guidance > €100 εκατ.: εάν επιτευχθεί, μπορεί να δικαιολογήσει υψηλότερους πολλαπλασιαστές στην αγορά.



🇪🇺📉⚖️Ευρωζώνη: Spreads υπό πολιτική πίεση, όχι κρίση

Στην Ευρωζώνη, οι αποδόσεις κινούνται περισσότερο από φόβους και πολιτικές εξελίξεις παρά από θεμελιώδη. Τα γαλλικά spreads αποτυπώνουν την πολιτική αβεβαιότητα (πιθανή αποχώρηση Μπαϊρού με πιθανότητα 86%), αλλά όχι σενάρια κρίσης. Το spread 10ετούς Γαλλίας – Bund έπεσε στις 77 μ.β. μετά τις δηλώσεις Μακρόν ότι θα αποφύγει νέες εκλογές. Ενώ παραμένει υψηλό για τα δεδομένα της Γαλλίας, δεν «τιμολογεί» κατάρρευση. Ωστόσο, λόγω αργής και επιφανειακής δημοσιονομικής προσαρμογής, η ουσιαστική αποκλιμάκωση θα αργήσει, με αναλυτές να μιλούν για νέο «επίπεδο ισορροπίας».

➡️ Συμβουλές Black Box

📌 Οι κινήσεις στα spreads της Ευρωζώνης δημιουργούν trading ευκαιρίες, όχι μακροπρόθεσμο trend.



📉💼Wall Street: Αγορά εργασίας → Σήμα χαλάρωσης

Οι αμερικανικές αγορές πήραν ισχυρό μήνυμα από την έκθεση απασχόλησης. Οι nonfarm payrolls αυξήθηκαν μόλις κατά 22.000 τον Αύγουστο (εκτίμηση: 75.000), υποδηλώνοντας επιβράδυνση της αγοράς εργασίας. Η ανεργία έμεινε στο 4,3%, όπως αναμενόταν, αλλά η υστέρηση στις νέες θέσεις ενίσχυσε τα στοιχήματα για πιο γρήγορες και επιθετικές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Η Wall Street διάβασε τα στοιχεία διπλά: επιβράδυνση μεν, αλλά και καταλύτης για νομισματική χαλάρωση, που τροφοδότησε ανοδικό momentum στους δείκτες.

Θέλεις να το στήσω και με εικονίδια/emoji για πιο «αναγνωστικό» ύφος, όπως στα πρόσφατα Black Box;

➡️ Συμβουλές Black Box

📌 Στη Wall Street, η βραχυπρόθεσμη άνοδος στηρίζεται στις προσδοκίες χαλάρωσης, όχι στην ισχύ της οικονομίας.

📌 Επενδυτικά, προσοχή: η «καλή είδηση» για τις αγορές (μειώσεις επιτοκίων) προκύπτει από «κακή είδηση» (ασθενής απασχόληση).



🚘 🚘 Μόναχο 2025: Η μεγάλη μάχη Κίνας–Ευρώπης στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα



Η φετινή διεθνής έκθεση αυτοκινήτων ΙΑΑ Mobility 2025 στο Μόναχο αναμένεται να καταδείξει την όξυνση του ανταγωνισμού ανάμεσα σε κινεζικές και ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, με το επίκεντρο να βρίσκεται στα ηλεκτρικά οχήματα.

🚘 Η κινεζική παρουσία στην έκθεση θα είναι αυξημένη κατά 40% σε σχέση με το 2023, ενώ οι μάρκες της Κίνας σχεδόν διπλασίασαν το μερίδιό τους στην Ευρώπη, φθάνοντας το 4,8%, σύμφωνα με στοιχεία της JATO Dynamics.



🚘 Η McKinsey εκτιμά ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές θα φτάσουν τα μερίδια που έχουν ήδη οι Κορεάτες (9%) και οι Ιάπωνες (14%) στην ευρωπαϊκή αγορά.

🚘 Η BYD κατέγραψε εκρηκτική άνοδο πωλήσεων στην Ευρώπη (+290% έως τον Ιούλιο), που ξεπέρασαν τα 84.000 αυτοκίνητα.

Απέναντι σε αυτή την «κινεζική επέλαση», οι ευρωπαϊκές μάρκες οργανώνουν αντεπίθεση:

Η BMW παρουσιάζει το νέο SUV iX3 (σειρά Neue Klasse).

Η Mercedes-Benz φέρνει τη νέα γενιά GLC.

Η Renault ετοιμάζει το Clio 6.

Η Volkswagen θα λανσάρει το 2026 το ηλεκτρικό ID.Polo με τιμή κάτω από 25.000€.

🔎 Το συμπέρασμα που κυριαρχεί ήδη στο Μόναχο: οι ευρωπαϊκοί όμιλοι «πληρώνουν» τον εφησυχασμό της προηγούμενης δεκαετίας. Τα μερίδιά τους μικραίνουν και θα χρειαστεί να μάθουν να λειτουργούν σε ένα τοπίο όπου οι Κινέζοι ήρθαν για να μείνουν.



➡️Συμβουλές Black Box

📌 Παρακολούθηση BYD & κινεζικών brands: Η εκρηκτική αύξηση πωλήσεων δείχνει ότι οι Κινέζοι κερδίζουν μερίδιο γρήγορα και με επιθετική τιμολόγηση. Για επενδυτές, οι μετοχές των BYD, NIO, XPeng και Li Auto παραμένουν «θερμές». Τη NIO την έχουμε επισημάνει στο ΒΒ περί το 60% χαμηλότερα.

📌 Το στοίχημα για τους Ευρωπαίους είναι το κόστος και η μαζική παραγωγή.



☀️🔧Αγορά ηλιακών: Απειλή για απολύσεις και «ασφυξία» στον κλάδο

Η υπόθεση με το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα» εξελίσσεται σε θρίλερ για τον κλάδο των ηλιακών θερμοσιφώνων. Έναν χρόνο μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και τρεις μήνες από το κλείσιμο της πλατφόρμας, τα vouchers δεν έχουν φτάσει ακόμη στους δικαιούχους.

Το αποτέλεσμα είναι η αγορά να υπολειτουργεί: οι βιομηχανίες και οι λιανέμποροι δουλεύουν στο 50% της δυναμικότητάς τους, ενώ οι πρώτες απολύσεις εξειδικευμένου προσωπικού θεωρούνται πια βέβαιες. Το στοκ μένει στα ράφια, οι παραγγελίες έχουν καταρρεύσει κατά 50% και πάνω από 120.000 νοικοκυριά βρίσκονται σε «ομηρία», περιμένοντας την επιδότηση για να αποκτήσουν ηλιακό θερμοσίφωνα και να μειώσουν τον λογαριασμό του ρεύματος.

Το πιο παράδοξο είναι ότι, από τα 93,7 εκατ. ευρώ του προγράμματος, πάνω από 87 εκατ. παραμένουν αδιάθετα, ενώ 68.000 οικογένειες θα μπορούσαν ήδη να εξοικονομούν περί τα 480 ευρώ τον χρόνο – χρήματα που θα επέστρεφαν στην πραγματική οικονομία.

Η Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας «δείχνει» τις τεχνικές καθυστερήσεις στη νέα πλατφόρμα, αλλά και την αργοπορία στη δημοσίευση του οδηγού. Ταυτόχρονα εκφράζει έντονη ανησυχία ότι αν μελλοντικά τα προγράμματα περάσουν στα χέρια των παρόχων ενέργειας, τότε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου θα οδηγηθούν σε λουκέτο.

Με την τελική ημερομηνία υλοποίησης να πιέζει (23 Σεπτεμβρίου 2025), η κυβέρνηση καλείται να δώσει λύση «χθες», καθώς ολόκληρη η εφοδιαστική αλυσίδα βρίσκεται σε σημείο βρασμού και η κοινωνία περιμένει μια ανάσα στο κόστος ενέργειας.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Προσέξτε επιχειρηματικά ανοίγματα στον κλάδο ΑΠΕ μέχρι να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο.

📌 Οι μικρές βιομηχανίες κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν σε ταμειακή ασφυξία.

📌 Επενδυτικά, περιμένετε ξεκάθαρη λύση από την κυβέρνηση πριν πάρετε θέση στον κλάδο.



⚡⚡Τιμές Ηλεκτρικού: Σταθερότητα σε «μεσαία ζώνη» τιμών

Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διατήρησε σταθερή εικόνα τον Αύγουστο, σε αντίθεση με τις αυξήσεις που καταγράφηκαν σε Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη. Η μέση τιμή ρεύματος στην Αθήνα διαμορφώθηκε στα 24,86 λεπτά/kWh, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (25,37 λεπτά) αλλά υψηλότερα από τον μέσο όρο των 33 χωρών που εξετάστηκαν (24,22 λεπτά).

📍 Συγκριτικά:

Πιο ανταγωνιστική από τις ακριβές αγορές της Δυτικής Ευρώπης (Βερολίνο, Βέρνη, Βρυξέλλες).

Ακριβότερη από τις πρωτεύουσες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Κίεβο, Βουδαπέστη, Βελιγράδι).

📌 Παράγοντες σταθερότητας

Διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Εξισορρόπηση διεθνών τιμών φυσικού αερίου

Ενεργειακό μείγμα που μειώνει τις διακυμάνσεις

Παρά τη σταθερότητα, οι τιμές παραμένουν υψηλότερες από τα προ κρίσης επίπεδα, αφήνοντας την Ελλάδα σε «ενδιάμεση κατηγορία»: ούτε στις πιο ακριβές, ούτε όμως και στις πιο προσιτές αγορές ενέργειας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι καταναλωτές πιθανόν πρέπει να αξιοποιούν τα ευέλικτα τιμολόγια για να μειώσουν κόστος.

📌 Η παρακολούθηση της πορείας του φυσικού αερίου είναι καθοριστική για τις μελλοντικές τιμές.

📌 Οι ΑΠΕ θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως σταθεροποιητικός παράγοντας, αλλά απαιτούνται νέες επενδύσεις σε αποθήκευση.

