Ας συνεργαστεί επιτέλους το ΠΑΣΟΚ με την Αριστερά

Το φέρνουν από εδώ, το φέρνουν από εκεί και τελικά όλο το αναβάλλουν. Αναφέρομαι στο συνοικέσιο του ΠΑΣΟΚ με τα κόμματα και τα αποκόμματα της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Και δε χρειάζονται προξενήτρες. Το κλίμα υπάρχει, υπάρχει και ο κακός ο δράκος που ακούει στο όνομα Αλέξης Τσίπρας.

Σε τέτοιες καταστάσεις τα βαριά λόγια που ειπώθηκαν στο παρελθόν ξεχνιούνται. Έτσι είναι η πολιτική. Αυτό που προέχει είναι: πρώτον και κυριότερο να οικοδομηθεί ένας σοβαρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που θα αμφισβητήσει το πλεονέκτημα το οποίο διαθέτει να είναι την επομένη των εκλογών ο ρυθμιστής και πάλι των εξελίξεων. Και δεύτερον, να μην αφήσουν χώρο στο κόμμα Τσίπρα και έτσι να τον αποθαρρύνουν να προχωρήσει στο εγχείρημά του.

Μια τέτοια συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη συνολική ριζοσπαστική Αριστερά θα κάνει καλό και στην πολιτική ζωή της πατρίδας μας και στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτονόητο πως ο σχηματισμός ενός αξιόπιστου εναλλακτικού κυβερνητικού σχήματος περιορίζει σημαντικά τις φυγόκεντρες τάσεις του συστήματος. Και αυτό το σχήμα θα συγκροτηθεί επάνω σε ένα κοινό πρόγραμμα. Μια κρατική ΔΕΗ, μερική κρατικοποίηση του τραπεζικού συστήματος, κρατικά ΑΕΙ, αγορανομικός έλεγχος τιμών, είναι δοκιμασμένες συνταγές που ικανοποιούν όλο αυτό το πολιτικό φάσμα. Μα, μας επιστρέφουν στο 1980! Θα πει ο αναγνώστης. Προσωπικά, στο δίλημμα «1980 ή χάος», απαντώ 1980. Τον αντισυστημισμό και το χάος τα πληρώσαμε ακριβά και βρίσκονται και πάλι προ των πυλών.

Από την άλλη πλευρά, ένας αριστερόστροφος κυβερνητικός πόλος θα βγάλει τη Νέα Δημοκρατία από τη μακαριότητά της. Μια μακαριότητα που παρέχει την πολυτέλεια σε πρωτοκλασάτα στελέχη της να αντιπολιτεύονται την ίδια την κυβέρνησή τους. Κάνουν τη φιγούρα τους εκ του ασφαλούς. Όμως κάποιοι υπέρ το δέον φιλόδοξοι που ονειρεύονται να γίνουν πρωθυπουργοί εν κινήσει, αίφνης θα διαπιστώσουν πως μπορεί να γίνουν αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι το 2030 και βάλε. Και αυτή η εξέλιξη είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για αυτούς. Τουλάχιστον με Μητσοτάκη πρωθυπουργό θα είναι υπουργοί πρώτο τραπέζι—πίστα.

Τι πιθανότητες υπάρχουν για τη σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ με τα κόμματα της Αριστεράς; Όσο περνά ο καιρός αυξάνονται οι πιθανότητες για κάτι τέτοιο. Οι ηγεσίες αυτών των κομμάτων πιέζονται και από τον κόσμο τους, αλλά και από οικονομικούς παράγοντες, να αμφισβητήσουν το πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας να ρυθμίσει αυτή τις εξελίξεις και την επόμενη μέρα. Και κυρίως ο ρυθμιστής να είναι ο Μητσοτάκης.

Δυσκολίες υπάρχουν, αλλά η ίδια η ζωή βρίσκει τις λύσεις για να ξεπεραστούν, αν είναι επιβεβλημένο να ξεπεραστούν. Πιθανόν σε αυτή τη συνεργασία το ΠΑΣΟΚ να πάει με μερικές απώλειες, όμως τέτοιες κινήσεις έχουν τα ρίσκα τους. Η Νέα Δημοκρατία, αν έχει την ικανότητα να διαβάσει τη μεγάλη εικόνα, θα κρίνει πως ένα κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα της ευρύτερης Αριστεράς θα τη συμφέρει, καθώς θα θέσει στους πολίτες με ευκρίνεια τις διακυβεύσεις της κάλπης. Προς το 2040 ή πίσω στο 1980;