Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο - Στο επίκεντρο το φορολογικό νομοσχέδιο

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζει, σήμερα στις 11:00, στο μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση θα αναφερθεί στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ και η οποία, όπως αναμένεται να πει, αφορά 4 εκατ. Έλληνες, μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες, αλλά και ειδικά τους νέους.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται στο Υπουργικό Συμβούλιο να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα, σημειώνοντας πως οι μόνιμες παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις συγκροτούν σοβαρό ανάχωμα απέναντι στο κύμα της ακρίβειας. Όπως αναμένεται επίσης να πει ο Πρωθυπουργός, πρόκειται για σταθερά μέτρα που θα ισχύουν και μετά την έξαρση των ανατιμήσεων.

Αναφερόμενος και στα υπόλοιπα θέματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πει ότι η ατζέντα του Υπουργικού αποδεικνύει τον προσανατολισμό της Κυβέρνησης στο πλευρό της κοινωνίας και της πατρίδας και πως οι απαντήσεις στα ψεύδη της αντιπολίτευσης είναι το έργο που κάνει πράξη το κυβερνητικό πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι τα φορολογικά μέτρα αγγίζουν σχεδόν όλους τους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς πυλώνες: τη μεσαία τάξη, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους νέους, τις οικογένειες με παιδιά και τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ο κεντρικός άξονας του πακέτου είναι η ριζική αναδιάρθρωση της φορολογικής κλίμακας, που οδηγεί σε άμεσες μειώσεις φόρων και αυξήσεις καθαρών αποδοχών από 1η Ιανουαρίου 2026. Παράλληλα, τίθενται σε εφαρμογή μέτρα για την τόνωση της επαρχίας, μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ και στα τεκμήρια διαβίωσης, ενώ ενισχύονται οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι εργαζόμενοι.

Το φορολογικό νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί εντός Οκτωβρίου περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις στη φορολογία ακινήτων και στη στήριξη ενοικιαστών με κοινωνικά ή επαγγελματικά κριτήρια.

Πρώτον, διευρύνεται το πλαίσιο για κατοικίες άνω των 120 τ.μ. Μέχρι σήμερα, οι ιδιοκτήτες τους δεν είχαν κίνητρο να τις διαθέσουν στην αγορά. Πλέον, για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί μετά το δεύτερο. Έτσι, μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά μπορεί να νοικιάσει κατοικία 160 τ.μ. με πλήρη φοροαπαλλαγή στο ενοίκιο για τρία χρόνια.

Δεύτερον, αλλάζουν οι όροι μίσθωσης για δημόσιους λειτουργούς που μετατίθενται σε περιοχές με ελλείψεις στέγης. Μέχρι τώρα, οι φοροαπαλλαγές ίσχυαν μόνο με τριετείς συμβάσεις, γεγονός που απέτρεπε τους ιδιοκτήτες. Πλέον θα επιτρέπονται συμβόλαια τουλάχιστον 6 μηνών, ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορούν να νοικιάζουν τα ακίνητά τους σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς ή στρατιωτικούς για μικρότερα διαστήματα, παραμένοντας αφορολόγητοι.

Τρίτον, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα με ασυνεπείς ενοικιαστές. Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει πριν τη λήξη της τριετούς σύμβασης, ο ιδιοκτήτης θα έχει περιθώριο τριών μηνών να βρει νέο ενοικιαστή χωρίς να χάνει τη φοροαπαλλαγή. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο μία φορά. Αν και ο δεύτερος μισθωτής αποχωρήσει ή το διάστημα παρέλθει, το όφελος χάνεται.

Τέταρτον, αλλάζει το όριο απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς. Η γενική ρύθμιση αφορά κοινότητες έως 1.500 κατοίκους, ωστόσο ειδικά στον Έβρο το όριο αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους για να ενταχθεί και η Νέα Βύσσα.

Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πακέτο εξαγγελιών της ΔΕΘ, που περιλαμβάνει τη νέα φορολογική κλίμακα, την τροποποίηση στη φορολόγηση ενοικίων, τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων, την αναμόρφωση μισθολογίων σε ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας, καθώς και μειώσεις ΦΠΑ και τεκμηρίων.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τα εξής: