Συνεδριάζει την Τρίτη το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη

Την σύγκληση του ΚΥΣΕΑ αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ανακοίνωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της Δευτέρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη στις 11:30 το πρωί, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στο ΚΥΣΕΑ συμμετέχουν:
- Ο Πρωθυπουργός (Πρόεδρος),
- Ο Υπουργός Εξωτερικών,
- Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,
- Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
- Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,
- Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
- Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και
- Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.