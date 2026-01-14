Συνάντηση Κυρ. Πιερρακάκη με τον Στίβεν Μιράν - Κ. Γκίλφοϊλ: Πρώτη φορά εν ενεργεία μέλος του ΔΣ της Fed στην Ελλάδα

Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί ο Στίβεν Μίραν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Ο Αμερικανός αξιωματούχος συναντήθηκε την Τετάρτη με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ παρούσα ήταν και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σε ανάρτηση της στο X, η κ. Γκίλφοϊλ σημείωσε «καλωσορίζω στην Ελλάδα τον φίλο μου, Δρ. Στίβεν Μίραν, έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής και του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Είναι η πρώτη φορά που ένα εν ενεργεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ επισκέπτεται επίσημα την Ελλάδα — ένα ορόσημο για τις οικονομικές μας σχέσεις και τη χρηματοπιστωτική μας συνεργασία», πρόσθεσε η ίδια.