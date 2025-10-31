Συνάντηση του Χρ. Δήμα με τον Καναδό υπ. Μεταφορών: Στο επίκεντρο η απευθείας αεροπορική σύνδεση καθ'όλη τη διάρκεια του έτους

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας συναντήθηκε σήμερα, στην Οτάβα, με τον υπουργό Μεταφορών του Καναδά, Steven MacKinnon, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα με αφορμή τη συμμετοχή του στο Delphi Economic Forum Toronto.

Σύμφωνα με το επίσημο Δελτίο Τύπου, κατά τη συνάντηση, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στους τομείς των υποδομών, των μεταφορών και των αερομεταφορών, δίνοντας έμφαση στην ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, την κλιματική ανθεκτικότητα των δικτύων, την ψηφιοποίηση, καθώς και στα διμερή ζητήματα που αφορούν στις αεροπορικές συνδέσεις Ελλάδας - Καναδά.

Ειδικότερα, συζητήθηκε η δυνατότητα απευθείας αεροπορικής σύνδεσης των δύο χωρών καθόλη τη διάρκεια του έτους, με στόχο τη διευκόλυνση των εμπορικών και τουριστικών ροών, αλλά και η προοπτική εμβάθυνσης της συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξετάστηκαν, επίσης, προοπτικές συνεργασίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε ζητήματα ασφάλειας μεταφορών, ανάπτυξης καινοτόμων υποδομών και ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας, όπως επίσης, οι προοπτικές περαιτέρω σύσφιξης των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στον Καναδά.

Ο κ. Δήμας επισήμανε ότι η ενίσχυση της συνδεσιμότητας, στο πλαίσιο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T), δεν αφορά μόνο την αναβάθμιση των υποδομών, αλλά αποτελεί ζήτημα στρατηγικής ανθεκτικότητας για την Ευρώπη συνολικά, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ανατολική Μεσόγειο.

Οι δύο πλευρές, όπως υπογραμμίζεται στο Δελτίο Τύπου, αναγνώρισαν τις παραδοσιακά φιλικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Καναδά και εξέφρασαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, προς όφελος της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της βιώσιμης κινητικότητας.