Συνάντηση Θ. Πλεύρη με τον πρέσβη της Γεωργίας: Στο επίκεντρο η ενίσχυση συνεργασίας για το μεταναστευτικό

Η πεποίθηση για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας, μέσω της οποίας θα δοθεί η δυνατότητα σε Γεωργιανούς πολίτες να έρθουν και να εργαστούν νόμιμα στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην κάλυψη αναγκών της ελληνικής αγοράς εργασίας και ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης από τη Γεωργία, εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη με τον πρέσβη της Γεωργίας στη χώρα μας, Λεβάν Μπερίντζε.

Για τη συμφωνία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει η προεργασία και η διαδικασία βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τις άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης.