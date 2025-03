Συνάντηση Ρουσόπουλου - Γκουτέρες στη 69η Σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κατάσταση των Γυναικών

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θ. Ρουσόπουλος θα επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη, όπου και θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, στο πλαίσιο της 69ης Συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κατάσταση των Γυναικών (Commission on the Status of Women).

Επίσης, θα απευθύνει εναρκτήρια ομιλία σε παράλληλη εκδήλωση που διοργανώνει η Επιτροπή Ισότητας και Μη Διάκρισης του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συνεργασία με την Ελλάδα με θέμα η «Ισότιμη Εκπροσώπηση των Γυναικών - Εμπόδια και Λύσεις».

Ο κ. Ρουσόπουλος θα έχει και άλλες διμερείς συναντήσεις υψηλού επιπέδου στη Νέα Υόρκη, μεταξύ αυτών με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα για τη χάραξη Πολιτικής και την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα Πολιτικών Υποθέσεων και Υποθέσεων Οικοδόμησης Ειρήνης.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον (12-13 Μαρτίου), όπου θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους του αμερικανικού Κογκρέσου, του Οργανισμού Αμερικανικών Πολιτειών (ΟΑS), της διπλωματικής κοινότητας και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.