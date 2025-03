Συνάντηση Ν. Δένδια με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας την Παρασκευή 14 Μαρτίου, επίσκεψη στην Αυστρία.

Όπως ανακοινώθηκε, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις παραγωγής μη επανδρωμένων συστημάτων της εταιρείας Schiebel όπου ξεναγήθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο και ιδιοκτήτη της Χανς Γκέοργκ Σίμπελ στους χώρους του εργοστασίου.

Επίσης, παρακολούθησε παρουσίαση του συστήματος UAS, το οποίο θα συμπεριληφθεί στον εξοπλισμό των νέων φρεγατών FDI (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας είχε συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Μαριάνο Γκρος με τον οποίο συζήτησε για θέματα ασφαλείας πυρηνικών σταθμών.

