Συνάντηση Ν. Δένδια με την πρόεδρο του Κοσόβου: Στο επίκεντρο οι περιφερειακές εξελίξεις

Με τη συνάντησή του με την Κοσοβάρα πρόεδρο Βιόσα Οσμάνι ξεκίνησε η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Πρίστινα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και ο Διάλογος Βελιγραδίου-Πρίστινας, όπως ενημερώνει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

I was received today at #Pristina by the Kosovar President, Vjosa Osmani Sadriu. Talks focused on regional developments, #WesternBalkans #EU perspective & Belgrade-Pristina Dialogue. pic.twitter.com/zaSIvmMHiq