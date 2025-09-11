Συνάντηση Μητσοτάκη-Μπέργκαμ στις 11:00: Στο επίκεντρο η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητοστάκης θα συναντηθεί στις 11:00 την Πέμπτη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, με την ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ και την αξιοποίηση της χώρας ως πύλης εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο προς την Ευρώπη να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Χαϊδάρι την Τετάρτη η συνάντηση θα γίνει «για να συζητήσουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αναβαθμίζουμε διαρκώς τον στρατηγικό, γεωπολιτικό, ενεργειακό ρόλο της πατρίδας μας».

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, «κλειδώνοντας» το ενδιαφέρον του αμερικανικού «κολοσσού», ο οποίος πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του διαγωνισμού, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της χώρας.