Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο Κυπριακό, Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, είχε την Παρασκευή, λίγο πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωσε του γραφείου του κ. Γκουτέρες, «ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε με τον Εξοχότατο κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης».

Σημειώνεται πως κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν το Κυπριακό, οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι εξελίξεις στη Λιβύη.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του κ. Γκουτέρες για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό ενόψει της αυριανής Τριμερούς συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.