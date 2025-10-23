Συνάντηση Γ. Φλωρίδη με τον πρέσβη του Πακιστάν στην Ελλάδα: Στο επίκεντρο η παράνομη μετανάστευση

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης συναντήθηκε με τον πρέσβη του Πακιστάν στην Ελλάδα, Muhammad Aftab Aamar Qureshi.

Θέμα της συνάντησης ήταν η παράνομη μετανάστευση και η ανάγκη αντιμετώπισης των δικτύων εμπορίας ανθρώπων που τη συντηρούν.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έγινε αναφορά στις προκλήσεις που απορρέουν από την παράνομη μετανάστευση, με έμφαση στην ανάγκη αντιμετώπισης των δικτύων εμπορίας ανθρώπων που τη συντηρούν, ενώ εκφράστηκε η βούληση των δύο πλευρών για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Πακιστάν στον εν λόγω τομέα, αλλά και σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στη σημασία της στενότερης συνεργασίας των δύο χωρών για την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτών των φαινομένων, με στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση του Κράτους Δικαίου.

Πάντως, και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την κοινή τους πρόθεση να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και να προωθήσουν την περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων Ελλάδας και Πακιστάν.