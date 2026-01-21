Συνάντηση Έλ. Ράπτη και Κ. Χατζηδάκη για πολιτικές στήριξης της οικογένειας και προστασίας από την ενδοοικογενειακή βία

Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη πραγματοποίησε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, με αντικείμενο πολιτικές που αφορούν στη στήριξη της οικογένειας και την προστασία από την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Έλενα Ράπτη παρουσίασε τις βασικές παρεμβάσεις του χαρτοφυλακίου της, με έμφαση στην επικείμενη καθολική εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο ενισχύει έμπρακτα τις οικογένειες με μικρά παιδιά και διευκολύνει την επιστροφή ή την παραμονή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Δίκτυο Δομών για γυναίκες - θύματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και στις στοχευμένες συνεργασίες που ενισχύουν τη λειτουργία του, όπως η συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για περιπτώσεις έκτακτης φιλοξενίας και με την Uber Hellas για την ασφαλή μετακίνηση των θυμάτων από και προς τις δομές υποστήριξης.

Στο ίδιο πλαίσιο, έγινε αναφορά στην προετοιμασία της καθολικής εφαρμογής του Εργαλείου Εκτίμησης Κινδύνου, το οποίο ενισχύει την πρόληψη και τη δυνατότητα έγκαιρης προστασίας, μέσω εξατομικευμένης αξιολόγησης κάθε περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας.

Τέλος, συζητήθηκε ο σχεδιασμός της νέας καμπάνιας του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το λεγόμενο «χάπι του βιασμού», με στόχο την ενημέρωση και την ενδυνάμωση νέων κοριτσιών ηλικίας 15 έως 25 ετών.

Σε δήλωσή της, η Έλενα Ράπτη τόνισε: «Η συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκη, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενημέρωσης για παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στους τομείς της στήριξης της οικογένειας και της προστασίας από την ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία.

»Η καθολική εφαρμογή του προγράμματος ''Νταντάδες της Γειτονιάς'', η ενίσχυση του Δικτύου Δομών και η αξιοποίηση εργαλείων πρόληψης, ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης, αποτελούν βασικούς άξονες του σχεδιασμού μας και μέρος ενός συνολικού πλαισίου πολιτικών που εξελίσσονται σταθερά και μεθοδικά, με έμφαση στην προστασία των πιο ευάλωτων».