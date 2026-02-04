Συνάντηση Δένδια - Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο: Ψηλά στην ατζέντα η αμυντική συνεργασία και ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων

Το φάσμα της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας, οι στρατηγικές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Πεντάγωνο ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον Αμερικανό ομόλογο του και τον υφυπουργό αρμόδιο για θέματα αμυντικής πολιτικής, Πιτ Χέγκσεθ.

Η δήλωση του Νίκου Δένδια

«Στην κατακλείδα της επίσκεψής μου στην Ουάσινγκτον και της συμμετοχής μου στο Φόρουμ των Δελφών στην αμερικανική πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ στο Πεντάγωνο με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, παρουσία του υφυπουργού Άμυνας, αρμόδιου για θέματα αμυντικής πολιτικής, κ. ‘Ελμπριντζ Κόλμπι.

Σε αυτή τη συνάντηση είχα τη δυνατότητα να εξηγήσω τις ελληνικές θέσεις σε μια σειρά από ευρύτερα προβλήματα που αφορούν την περιοχή μας, τις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και την προσπάθεια που κάνουμε για να μεταρρυθμίσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις στην Ατζέντα 2030.

Επίσης, αναφέρθηκα σε μια σειρά από συμβάσεις που έχουμε υπογράψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως τη σύμβαση για την αγορά των F-35 και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι συμβάσεις θα εκτελεστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, ο κ Δένδιας απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Χεγκσεθ να επισκεφθεί την Ελλάδα, επισημαίνοντας τη σημασία μιας τέτοιας εξέλιξης τόσο για τη χώρα μας όσο και για τις διμερείς σχέσεις.

«Τέλος, είχα και εγγράφως προσκαλέσει τον υπουργό να επισκεφθεί την Ελλάδα και θα είναι χαρά μας να τον υποδεχθούμε. Δεν είναι σύνηθες να έρχεται Αμερικανός υπουργός Άμυνας στην πατρίδα μας. Άρα, λοιπόν, θα είναι κάτι εξαιρετικό για εμάς», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας μίλησε σε ένα από τα πλέον γνωστά Think Tanks της αμερικανικής πρωτεύουσας, αναλύοντας τις ελληνικές θέσεις για όλα τα επίκαιρα ζητήματα, με ιδιαίτερη αναφορά στην Τουρκία και τον ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή.

«Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ ωραία. Ας ζητήσουμε λοιπόν από τους Αμερικανούς να παράγουν μια εικόνα του μέλλοντος σε 10 ημέρες, σε 10 χρόνια ή σε 20 χρόνια. Πώς-σύμφωνα με τους αναγνώστες-φανταζόμαστε την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Και μετά να πάμε στην Άγκυρα. Και να κάνουμε την ίδια ερώτηση στον πρόεδρο Ερντογάν. Να αποτυπώσει σε μια εικόνα πώς θα ήθελε να είναι αυτή η περιοχή σε 10 ή 20 χρόνια.

Τώρα, πόσο όμοιες πιστεύετε ότι θα είναι αυτές οι δύο εικόνες; Νομίζω ότι δεν θα είναι καθόλου όμοιες. Θα είναι εντελώς, εντελώς διαφορετικές. Αυτή λοιπόν είναι η απάντησή μου. Προς τις Ηνωμένες Πολιτείες: τι θέλετε; Ποια είναι τα συμφέροντά σας;», τόνισε.

Κατά τη σύντομη παραμονή του στην Ουάσιγκτον, ο υπουργός Άμυνας είχε σειρά συναντήσεων στο Κογκρέσο με Αμερικανούς νομοθέτες τόσο στην βουλή όσο και στην γερουσία.