Συνάντηση Δ. Μιχαηλίδου με Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για την οικογένεια, το δημογραφικό και την αναδοχή

Την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υποδέχθηκε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, με την οποία συνομίλησε για τον καθοριστικό ρόλο της Εκκλησίας στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και για τη συμβολή της στην προώθηση του θεσμού της αναδοχής, με στόχο την αποφυγή της ιδρυματοποίησης και την αποκατάσταση των παιδιών σε ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον.

«Μεγάλη τιμή και χαρά για εμάς, που σήμερα επισκεφτήκαμε εδώ, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, για ζητήματα τα οποία είναι στο κέντρο, στην καρδιά της ελληνικής οικογένειας. Η Πολιτεία, η κυβέρνηση, χρειάζεται απολύτως τη συνδρομή της Εκκλησίας, έτσι ώστε να μπορέσει να καταλάβει, αλλά και να ανταποκριθεί ακόμα καλύτερα στις σημερινές πολύ μεγάλες ανάγκες του ελληνικού νοικοκυριού.

Η οικογένεια, στον πυρήνα της ελληνικής Πολιτείας, στον πυρήνα του πώς βλέπουμε ένα καλύτερο αύριο, χρειάζεται ενίσχυση. Και για να την καταφέρουμε αυτήν, δεν μπορούμε παρά να έχουμε την Εκκλησία στο πλευρό μας», τόνισε μετά τη συνάντηση η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Επίσης, ανέφερε ότι «ο Μακαριώτατος προσφέρεται έτσι ώστε, μέσω της Ιεράς Συνόδου, μέσω των Ενοριών σε όλη την Αττική, να μπορέσει να μας βοηθήσει και να καταλάβουμε καλύτερα τις ανάγκες των οικογενειών, αλλά και να καταλάβουμε πώς μπορούμε να τις ενισχύσουμε στην καθημερινότητά τους. Το δημογραφικό είναι ένα πρωταρχικό ζήτημα στη χώρα μας.

Θέλουμε να βοηθήσουμε τις ελληνικές οικογένειες να κάνουν περισσότερα παιδιά, να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες που μια μεγάλη οικογένεια έχει κι αυτό χωρίς την Εκκλησία δεν μπορούμε να το πραγματώσουμε. Αλλά και εδώ, να πω τη διαχρονική - στη δική μου την κατανόηση που έχω αυτή την ευθύνη από το 2019 - στήριξη του Αρχιεπισκόπου στα πιο ευάλωτα παιδιά. Στα παιδιά που χρειάζεται να μεταφερθούν μακριά από τη βιολογική τους οικογένεια και να προλάβουμε ως Πολιτεία την ιδρυματοποίησή τους.

Ο Αρχιεπίσκοπος είναι πιστός στη στήριξη του αγώνα αυτού, στη στήριξη του αγώνα του να προστατεύουμε και να θωρακίζουμε την καθημερινότητα των παιδιών που έχουν απομακρυνθεί από τις βιολογικές τους οικογένειες, οπότε στη σημερινή μας συζήτηση έγινε και μια ιδιαίτερη μνεία στο κομμάτι της προώθησης του θεσμού της αναδοχής. Μέσα από τις Ενορίες σε όλη την Ελλάδα, θα προσπαθήσουμε ενωμένοι να ενημερώσουμε τις οικογένειες για τον θεσμό αυτό, αλλά και με τη βοήθεια των κληρικών σε όλη τη χώρα να κινητοποιήσουμε και να κινητροδοτήσουμε ακόμα περισσότερες οικογένειες να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά που το χρειάζονται περισσότερο από όλα».

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση, αλλά και την αγωνία του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες σήμερα.

«Επισημάναμε βασικά προβλήματα τα οποία δεν διορθώνονται από τη μια ημέρα στην άλλη ως εκ θαύματος, αλλά θέλει προσπάθεια. Χρειάζεται προσπάθεια και συνεργασία» είπε και προσέθεσε ότι «βρήκαμε πολλούς τρόπους που μπορούμε να συνεργαστούμε και θα το κάνουμε, διότι αυτό είναι και πρόβλημα της εκκλησιαστικής διοίκησης και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας, αλλά και όλων των κοινωνικών φορέων, διότι βλέπουμε γύρω μας πόσα είναι τα προβλήματα. Επομένως, καταλήγουμε ότι πρέπει να γίνει ένας αγώνας και μια προσπάθεια όχι εγωισμού και φαντασίωσης, αλλά συνεργασίας, συνεργασίας πολλών φορέων αλλά κυρίως Κράτους και Εκκλησίας για να αντιμετωπίσουμε βασικά προβλήματα που ήδη επισημάνθηκαν».

Στην συνάντηση παρέστησαν ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος της ΙΑΑ πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΙΑΑ, Χάρης Κονιδάρης, ο γ.γ. Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής στην Ελλάδα, Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, καθώς και άλλοι συνεργάτες της υπουργού.