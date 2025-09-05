Συνάντηση Δ. Μιχαηλίδου με Α. Αηδονά: Επί τάπητος θέματα κοινωνικής πολιτικής

Θέματα κοινωνικής πολιτικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, παρουσία της υφυπουργού Έλενας Ράπτη και της αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μελίνας Δερμεντζοπούλου.

Σε δηλώσεις της η κα. Μιχαηλίδου επισήμανε ότι η σημερινή συνάντηση «ανέδειξε την αξία του διαλόγου με όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής πολιτικής» ενώ τόνισε ότι το υπουργείο στηρίζει έμπρακτα τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, των δομών φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των συμβουλευτικών κέντρων στην Κεντρική Μακεδονία με σταθερή χρηματοδότηση και σχεδιασμό που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους. «Είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε έναν ανοιχτό διάλογο και να σας αισθανόμαστε συμμάχους με την ίδια ζέση στον κοινό μας σκοπό: να χτίσουμε μια κοινωνία με συνοχή και πραγματική στήριξη για κάθε πολίτη» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά της η κα. Αηδονά ανέφερε ότι συζήτησε με την υπουργό τις πολιτικές και τις δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, στηρίζουν την οικογένεια και θωρακίζουν τις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και διαβεβαίωσε ότι για τη Διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η κοινωνική αλληλεγγύη δεν αποτελεί απλώς πολιτική προτεραιότητα, αλλά θεμέλιο της στρατηγικής της. «Στον τομέα της κοινωνικής συνοχής υλοποιούμε 400 έργα με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσεις με απτό και ουσιαστικό αποτύπωμα για όλους και ιδιαίτερα για τους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας. Μέσω του ΕΣΠΑ χρηματοδοτούμε περισσότερες από 150 κοινωνικές δομές, που επιτελούν ένα σπουδαίο έργο και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση, ανέργους και κάθε συμπολίτη μας που χρειάζεται στήριξη» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε και σε θεσμικές παρεμβάσεις που, όπως είπε, είναι αναγκαίο να προχωρήσουν, ώστε να μπορούν οι υπηρεσίες των Περιφερειών να υποστηρίζουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά ζητήματα που αφορούν την παιδική προστασία, τις υιοθεσίες και την αναδοχή.,