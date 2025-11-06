Συναντήσεις X. Δήμα και K. Κυρανάκη με τον Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών «Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου» στην Ελλάδα

Η πρόοδος των οδικών και σιδηροδρομικών έργων που εντάσσονται στον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Μεταφορών «Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου» (ΒΒΑ Corridor) βρέθηκε στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχαν, σήμερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τον Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών «Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου» (ΒΒΑ Corridor) στην Ελλάδα, Mario Mauro.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών διαβεβαίωσε τον κ. Mauro ότι η Ελλάδα επενδύει έμπρακτα και καθοριστικά στον Διάδρομο Βαλτική – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο (BBA Corridor), όχι μόνο για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, αλλά κυρίως, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας στην περιοχή, ιδιαίτερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο κ. Δήμας επανέλαβε ότι, υπό αυτό το πρίσμα, η Ελλάδα εργάζεται και στο πλαίσιο της τριμερούς με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η οποία αναμένεται να ευοδωθεί με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας τον Δεκέμβριο.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα συνοδεύεται από σχέδιο δράσης, στο οποίο προβλέπεται να περιληφθούν οδικά και σιδηροδρομικά έργα.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ανέλυσε το πλάνο υλοποίησης των σιδηροδρομικών έργων υπογραμμίζοντας στον Ευρωπαίο Συντονιστή τη σημασία της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης, προκειμένου να περατωθούν τα έργα που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του Διαδρόμου.

Επίσης, οι Γενικοί Γραμματείς Υποδομών και Μεταφορών κ.κ. Δημήτριος Αναγνώπουλος και Στέλιος Σακαρέτσιος πραγματοποίησαν διευρυμένη σύσκεψη εργασίας με τον κ. Mauro, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε ο ουσιαστικός ρόλος της Ελλάδας στην ολοκλήρωση του διαδρόμου, με έργα όπως η σιδηροδρομική σύνδεση Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου, οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις Θεσσαλονίκης – Αθήνας – Πειραιά, καθώς και οι διασυνοριακές υποδομές που ενισχύουν τη συνεργασία με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Στο σύνολο των επαφών, από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επισημάνθηκε ότι για την Ελλάδα, η ανάπτυξη του Διαδρόμου Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου, δεν αφορά απλώς έργα υποδομής, αλλά ένα σχέδιο ανάπτυξης με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη θωράκιση της ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή.

Η Ελλάδα εργάζεται εντατικά σε αυτή την κατεύθυνση ενόψει και της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027.