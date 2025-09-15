Συγχαρητήρια Κυρ. Μητσοτάκη στον Καραλή: Σκόρπισε ξανά υπερηφάνεια στην Ελλάδα

Τα συγχαρητήρια του στον Εμμανουήλ Καραλή για τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο υπογράμμισε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτηση του στα social media.

Αναλυτικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε τα εξής:

«Ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά! Κατέκτησε, έτσι, αργυρό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σκορπίζοντας ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Συγχαρητήρια, Μανόλο! Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία».

Υπενθυμίζεται πως ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το 7ο μετάλλιο της μέχρι τώρα καριέρας του, έχοντας πανηγυρίσει ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν) και ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού αλλά και ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού.

Σημειώνεται πως το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε (για μια ακόμα φορά) ο Σουηδός Μόντο Ντουμπλάντις, περνώντας τα 6.30 και κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα για 14η φορά στην καριέρα του.