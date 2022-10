Συγχαρητήριο μήνυμα του υπουργείου Εξωτερικών στον νέο ΥΠΕΞ της Ιταλίας

«Θερμά συγχαρητήρια στον νέο υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Αντόνιο Ταγιάνι», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στενής μας συνεργασίας σε όλους τους τομείς, διμερώς και εντός ΕΕ, και στην από κοινού προώθηση της ασφάλειας στη Μεσόγειο».

Warm congratulations to @Antonio_Tajani on his appointment as #Italy Deputy PM & Foreign Minister. We are looking forward to continuing our close 🇬🇷🇮🇹 cooperation across all sectors, bilaterally & within the #EU, & to promoting security in the Mediterranean through joint efforts.