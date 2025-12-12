Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στον Κ. Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνεχάρη δημόσια τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Ειδικότερα, ο κ. Χρυσοχοΐδης έγραψε σχετικά σε ανάρτηση του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης:

«Θερμά συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του στην Προεδρία του Eurogroup. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη Χώρα μας, που αντανακλά τη σοβαρότητα και τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί καρπό της συστηματικής προσπάθειας της Ελληνική Κυβέρνηση από το 2019 και μετά, που αποκατέστησε τη διεθνή αξιοπιστία της Χώρας και ενίσχυσε τη θέση της στην Ευρώπη. Του εύχομαι δύναμη και κάθε επιτυχία στο απαιτητικό έργο που αναλαμβάνει, προς όφελος της Ελλάδας και της ευρωπαϊκής οικονομικής σταθερότητας.»